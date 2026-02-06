「オホーツク流氷の日」における「流氷物語号」のお見送りについて
北海道
※上記画像は令和５年度イベント開催時に撮影したものです。
オホーツク総合振興局及び網走市では、オホーツク流氷トラスト運動の推進及び鉄道の利用促進のため、「オホーツク流氷の日」（２月第３日曜日）である２月15日（日）に「流氷物語号」のお見送りをＪＲ網走駅で実施いたします。
１ 開催日時
令和８年（2026年）２月15日（日）９：30～９：50頃
（「流氷物語１号」発車時）
２ 開催場所
網走駅２・３番ホーム
３ 開催概要
・オホーツク総合振興局及び網走市職員が法被を着用し、列車のお見送りを実施します。
・オホーツクＡＩ推進協議会のキャラクター「つくつくオホーツクん」も参加します。
・「流氷物語号」の乗客を対象に、先着で50名の方にオホーツクール ノベルティグッズ等を配布し
ます。
当日、取材いただける報道関係者におかれましては、２月10日（火）17時00分までに、別添の取材申込書にご記入のうえ、ＪＲ北海道釧路支社企画グループにＦＡＸ（0154-22-3654）、またはＥメール（担当：結城 rina.yuki@jrhokkaido.co.jp）にてお申し込みください。
問い合わせ先：0154-22-0804
また、取材時には各社の腕章等を着用するとともに、駅員及び乗務員への取材はご遠慮願います。
※「オホーツク流氷の日」当日に「流氷物語号」が運休となった場合、お見送りは中止とし、順延は
いたしません。
４ お問合せ先
北海道オホーツク総合振興局地域政策課
〒093-8585 網走市北７条西３丁目
TEL：0152-41-0618
