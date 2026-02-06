2/21(土)東京サマーランドが「秋川クリーンアップ2026」を実施

株式会社東京サマーランド

東京都競馬グループ（株式会社東京サマーランド、東京都あきる野市、代表取締役社長 折戸 一義）は、2026年2月21日(土)に、秋川を清掃・美化する「秋川クリーンアップ2026」を実施いたします。本活動は、秋川を思う皆様に支えられ、9回目を迎えることとなりました。今回も多くの皆様のご参加をお待ちしております。

秋川クリーンアップについて

秋川クリーンアップは、“～秋川と暮らし、共に生きる～”をテーマに、「秋川を清掃し美化することが、河川や海の美化にも繋がる」という想いのもと、東京サマーランドが主体となり、2017年度より毎年実施している秋川の清掃活動です。

本活動は、東京都競馬グループ従業員およびその関係者が、秋川の清掃活動を通して、地域の豊かな水資源・観光資源の保全に貢献するとともに、地域の方々、一般の方々にもご参加いただく事で、環境に対する意識を共有し、ともに考える場とする事を目的としております。

「秋川クリーンアップ2026」実施概要

「秋川クリーンアップ2025」の様子１.「秋川クリーンアップ2025」の様子２.「秋川クリーンアップ2025」の様子３.「秋川クリーンアップ2025」の様子４.

1．実施日 2026年2月21日（土） 11時00分～13時00分（受付開始：10時30分）

2．場 所 リバーサイドパーク 一の谷（東京都あきる野市引田776）

3．参加費 無料

4．参加方法 以下参加申し込みフォーム（二次元コード）よりお申込みください。

締切：2026年2月13日（金）23:59

5．服 装 長袖、長ズボン、軍手、スニーカー等

6．お問い合わせ わんダフルネイチャーヴィレッジ （TEL：042-558-5861）

【その他】

・活動終了後、地元食材を使用した「だんべぇ汁」などの軽食と飲み物をご用意しております。

・悪天候により中止となる場合は、当日午前8時00分までに「わんダフルネイチャーヴィレッジ公式 HP（https://www.wnv.tokyo/）」にてお知らせいたします。

・本活動に関する詳細情報は、「秋川クリーンアップ2026ホームページ」をご確認ください。（https://www.wnv.tokyo/suite-akigawa/csr.html）

【車、バイク、自転車でお越しの方へ】

・わんダフルネイチャーヴィレッジの駐車場（駐輪場）をご利用ください。（本活動参加者は駐車無料）

・お越しの際は、本活動へ参加の旨と代表者様のお名前を料金所スタッフにお申し付けください。

・わんダフルネイチャーヴィレッジ駐車場からリバーサイドパーク 一の谷までは、徒歩約10分です。

主 催 東京都競馬グループ（株式会社東京サマーランド）

企画運営 東京サマーランド／わんダフルネイチャーヴィレッジ

後 援 あきる野市／日の出町／檜原村／八王子市／あきる野市教育委員会

日の出町教育委員会／檜原村教育委員会／秋川漁業協同組合／秋川農業協同組合

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会／秋川渓谷観光関係機関連絡会

東京都商工会連合会／公益財団法人 東京観光財団／一般社団法人 多摩楽友協会

西武信用金庫（順不同）

協 力 一般社団法人 あきる野市観光協会／一般社団法人 日の出町観光協会

一般社団法人 檜原村観光協会／あきる野商工会

新四季創造株式会社／西東京バス株式会社 ／（順不同）

特別協力 株式会社ワールドスポーツ（釣具のキャスティング）

協 賛 サントリーフーズ株式会社

東京サマーランドと秋川

東京サマーランドに隣接して流れる秋川は、檜原村の三頭山を水源とし、多摩川最大の支流といわれています。秋川には、清流の象徴といわれるヤマメやアユなどの水生生物が生息し、釣りやBBQ、キャンプなどを目的に多くの観光客が訪れます。その他にも四季折々の魅力をもつ秋川は、地域の観光資源として重要な役割を担っています。

東京サマーランドは、50年以上にわたり、秋川丘陵の森、清流・秋川の恵みを受けて、人々の笑顔を創造してきました。東京サマーランドのコンセプト「“With Nature”水と緑の冒険リゾート」には、森と水を守り、笑顔を育むという私たちの想いが込められています。これからも私たちは、ワクワクがあふれる体験・レジャーを通じて、自然と調和した心昂る感動空間を提供していくために、森と水を守ります。

【森を守る】

東京サマーランドには、敷地面積の4分の3以上（約100ha）を占める森林があり、良質な地下水を育んでいます。このような豊かな森林資源を次世代に継承するため、花粉の少ない森づくり運動である「企業の森」や「自然共生サイト」として国から認定を受けた「サントリー天然水の森とうきょう秋川」など水源涵養や生物多様性の保全、健全な里山環境の創出を目的として複数の賛同企業と協力して、森林整備を実施しています。

【水を守る】

東京サマーランドの水源は、100%地下水を利用しており、自社の浄水場で、ろ過・殺菌したうえで園内の飲料水・プール水として利用しています。このような秋川流域の豊かな水資源を守るため「秋川クリーンアップ」を実施し、身近な水環境や水生生物を守るためだけでなく、森林保全や海の美化にも繋がるという意識を参加者と共有して取り組んでいます。

■東京都競馬グループ（東京サマーランド）のサステナビリティ



東京都競馬グループ（東京サマーランド）では「サステナビリティ経営方針」（https://www.tokyotokeiba.co.jp/sustainability/）を定め、『水資源・森林資源の保全』を重要なミッションの一つとして掲げております。

【実施実績（過去3年間）】

回収されたゴミ（2024年実施時）回収されたゴミ（2023年実施時）

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

<一般向け>

わんダフルネイチャーヴィレッジ

TEL：042-558-5861

<メディア向け>

株式会社東京サマーランド 営業推進部 企画宣伝課

TEL：042-558-3634

担当者：高見（t-takami@summerland.co.jp）