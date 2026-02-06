【ココモーラ】楽天カードに関するアンケート調査を実施

株式会社ゼロアクセル

※調査結果をもとに作られた記事は以下のリンクから読めます。

https://cc-moola.com/creditcard/item/rakuten-card

https://cc-moola.com/creditcard/rakutencard-questionnaire

調査サマリー- 楽天カードを利用して感じた良い点TOP3は「ポイントが貯まりやすい」「貯まったポイントの利便性が高い」「楽天サービスとの相性が良い」。- 反対に、楽天カードを利用して感じた不満点TOP3は「キャンペーンのメールや通知が多い」「ポイントの有効期限が分かりづらい」「楽天以外の他サービスとの組み合わせが悪い」。- 楽天カードの発行スピードは、41%が「6～7日以内」と回答。

楽天カードに関する独自アンケート調査

ココモーラでは、ユーザーの生の声を調査するため「楽天カードに関するアンケート調査」を行いました。アンケート調査の概要は以下の通りです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/471_1_742d8e7767aef8368058b6c340dd8aa0.jpg?v=202602060321 ]■楽天カードを利用して感じた良かった点は何ですか？（複数回答可）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/471_2_6ad2037a2362f15d38e064a90469fcb9.jpg?v=202602060321 ]■楽天カードを利用して感じた不満点は何ですか？（複数回答可）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/471_3_05e79953a3b51bad441dde6b531f33b8.jpg?v=202602060321 ]■楽天カードに申し込んだ際の年収はどれくらいですか？[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/471_4_543b5ba7285ac97c6fa55f725b47b5df.jpg?v=202602060321 ]■楽天カードに申し込んだ際の職業・属性は何ですか？[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/471_5_90563b21461e9e0970b9959ec57bee0e.jpg?v=202602060321 ]■楽天カードの申し込みから手元にカードが届くまでにかかった時間はどれくらいですか？[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/471_6_37645af5fe39df42276f8df214bc79bf.jpg?v=202602060321 ]ココモーラについて

ココモーラ(https://cc-moola.com/)は、「ココに来たら世の中のあらゆるモノの情報を網羅できる」という由来からきております。日常生活に関わる様々なモノの情報を紹介・比較しているサイトです。ココモーラを利用するすべてのユーザーが、最良な選択ができるようサポートすることを目指しております。

株式会社ゼロアクセルについて

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

