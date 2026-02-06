抽選で10名様にAmazonギフト券500円分をプレゼント「ネット詐欺総研」公式 Xにてネット詐欺防止キャンペーンを実施

BBSS株式会社

AIとITサービスを通じて人と社会を“みまもる” BBSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：本多 晋弥、以下「BBSS」）は、ネット詐欺関連の総合情報サイト「ネット詐欺総研」にて、2026年2月6日（金）から2026年2月28日（土）までの期間限定で「知識を身につけてネット詐欺から身を守ろう！ ネット詐欺防止キャンペーン」を実施いたします。

キャンペーン詳細ページ

https://netsagisoken.jp/lp/sns-cp2602/(https://netsagisoken.jp/lp/sns-cp2602/)

本キャンペーンでは「ネット詐欺総研」X（旧Twitter）公式アカウント（@Gsan_OnSecu(https://x.com/Gsan_OnSecu)）をフォロー＆投稿をリポストすると、抽選で10名様にAmazonギフトカード500円分をプレゼントいたします。

■ キャンペーン概要

【応募方法】

１.X（旧Twitter）公式アカウント（@Gsan_OnSecu(https://x.com/Gsan_OnSecu)）をフォロー

２. 上記アカウントから投稿されるポストをリポスト

【応募期間】

2026年2月6日 ～2月28日23：59

【抽選・当選連絡】

キャンペーンにご応募いただいた方の中から抽選のうえ、当選者を決定いたします。

当選者様には公式アカウント（@Gsan_OnSecu(https://x.com/Gsan_OnSecu)）よりX（旧Twitter）のダイレクトメッセージ（DM） 機能でシリアルコードまたはギフトコードをお送りします。諸事情によりご連絡が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。

【キャンペーン規約】

詳細はキャンペーン規約をご確認ください。

■「ネット詐欺総研」について

ネット詐欺総研は、インターネット上で多発する詐欺に関する情報を集約し、被害防止のための知識と対策を発信する総合情報サイトとして2025年5月22日（木）に公開されました。被害防止のための知識や被害に遭ってしまった場合の対応策など、さまざまなネット詐欺についての情報を発信します。

＜会社概要＞

社名 ：BBSS株式会社

所在地 ：東京都港区海岸1丁目7番1号 WeWork東京ポートシティ竹芝

代表者 ：代表取締役社長 兼 CEO 本多 晋弥

設立日 ：2006年1月17日

株主 ：SB C&S株式会社 100％

事業内容：コンシューマ向けソフトウエア、およびIoTサービスの企画・開発・提供、法人向けライセンス販売

URL ：https://www.bbss.co.jp/(https://www.bbss.co.jp/)