Mentor For、学研グループのTOASUのグループ会社へ

株式会社Mentor For

株式会社Mentor For（東京・品川／代表取締役CEO 池原真佐子）は、株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長 宮原博昭）のグループ会社、株式会社TOASU（東京・品川／代表取締役社長 宮田 晃）に全株式を譲渡し、グループ会社として参画いたしましたことをお知らせいたします。

本参画により、Mentor Forが培ってきた、社外・社内メンターを活用した女性活躍・DE&I推進の実績・専門知見と、TOASUがこれまで蓄積してきた人材育成のノウハウ、そして80年近い学研の学びのノウハウ、広範なネットワーク・リソースが融合され、人的資本経営や女性活躍推進を目指す組織に対し、より実効性の高いソリューションの提供体制を強化していくことが可能になります。

両社は「すべての人が自分らしく挑戦できる社会」の実現を目指し、日本のジェンダーギャップ解消と、次世代リーダーの育成に向けた新たなスタンダードを共に創出してまいります。

■背景：

改正女性活躍推進法の施行（2026年4月）など、企業のDE&I推進は経営の急務となっています。しかし現場では、ロールモデル不在による女性管理職育成の停滞が深刻な課題です。当社はこれまで「メンターによる個の伴走」でこれらの解決に尽力してまいりました。しかし、急拡大する市場ニーズに対し、より広範囲かつ迅速にサービスを提供するためには、事業基盤の抜本的な強化が必要不可欠であると判断いたしました。そうした中、人材育成の領域で長年業界を牽引し、卓越した専門性と強固な基盤を持つTOASUへのグループインにより、共に社会課題の解決に挑めるご縁をいただけたことを大変心強く嬉しく思っています。

■株式会社TOASUの強み：

株式会社TOASUは、教育業界を牽引する学研グループの一員として、1995年の創業以来、長きにわたり企業向け人材育成事業を展開し、業界のリーディングカンパニーとして確固たる地位を築かれています。 新入社員から経営層に至るまでの階層別研修や、DX、リスキリングなどの課題別ソリューションを網羅的に有し、数多くの大手企業から圧倒的な信頼を獲得されています。 同社が築き上げてきた強固な顧客ネットワークと組織開発における深い知見は、当社サービスの価値を最大化し、社会実装を加速させる上で、欠くことのできない重要な基盤となると確信しております。

■今後の展望：

本参画により、Mentor Forは、従来の全てのサービスを継続しながら、両社の顧客ネットワークやサービス開発ノウハウを融合させ、企業ニーズに合わせたサービスの更なる拡充を図って参ります。両社のサービスを協働させることで、顧客企業の人的資本経営のより高いレベルでの実現に向け、経営戦略面における対応を含め広範な領域で人材課題解決のパートナーとなることを目指してまいります。

さらには学研グループが有するノウハウを生かし、出版コンテンツの販売、キャリアアップを目指す個人向けサービスの拡充などの新たな価値創出、社会全体のD&I推進に向けてもTOASUと一体となり、取り組んでまいります。

■関係者コメント

株式会社Mentor For 代表取締役CEO：池原真佐子（写真右）

これまで社外・社内メンターという第三者との対話を通じて数多くのリーダー育成に貢献してまいりました。特に、ロールモデルとの接点が少ない女性にとって、リーダー経験豊富な女性メンターとの対話は、無意識の偏見を取り払い、幹部への意欲を高める重要な機会となっています。そうした「個」の意識変革こそが、企業成長の鍵であると確信しています。

教育のリーディングカンパニーである学研グループ、そして人材育成のプロフェッショナルであるTOASUとこの度ご縁をいただき、ワンチームになることで、私たちが培ってきた「メンターによる個への伴走」と、TOASUが持つ「豊富な知見とネットワーク」が融合し、これまでにないシナジーが生まれると確信しております。今後も、多様な人材が能力を発揮できる社会を実現するために、より一層の価値創造に邁進してまいります。

株式会社TOASU 代表取締役社長：宮田晃（写真左）

企業における人材育成は今、大きな転換点を迎えています。法改正による透明化が進む一方で、働く個人の価値観が多様化しており、従来の一律の研修だけでは解決できない課題が山積しています。この度、個人のキャリアに寄り添い、内面からの変容を促すメンタリング領域で卓越した知見を持つMentor Forをグループに迎えられることを大変嬉しく思います。 TOASUが持つ人材育成ソリューションと、Mentor Forが持つ個への深い伴走力を掛け合わせ、企業の経営戦略と個人のキャリア自律、その双方を実現することで、お客様の持続的な事業成長を支える基盤として貢献してまいります。

◆株式会社Mentor For（メンターフォー）- HP：https://mentorfor.jp/- 代表取締役CEO：池原 真佐子- 設立 ：2014年9月（2018年からメンター事業開始）- 住所：〒141-0001 東京都品川区北品川5丁目5－15 大崎ブライトコア411- 事業内容：- 社外メンターの企業マッチング- 企業の社内メンター制度支援- 企業研修（DE&I、キャリア、リーダーシップ関連）- メンター育成（Business Career Mentor Academy）◆株式会社TOASU（トアス）- https://toasu-gakken.co.jp- 代表取締役社長：宮田晃- 法人設立年月日：1995年3月28日（2022年10月1日商号変更）- 資本金：20,000,000円- 所在住所：〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目11番8号- 電話番号：03-6431-1411（代表）- 事業内容：- - 研修サービス事業- - 組織開発事業コンサルティング事業- - 外国人就労支援事業- - 研修内製化支援事業（コンテンツ開発サービス 他）- - アセスメント事業（人材・組織アセスメント、社内試験支援サービス）- - ASUBeTO事業（人事・教育DXプラットフォーム）◆株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）- https://www.gakken.co.jp/- 代表取締役社長：宮原 博昭法人- 設立年月日：1947年3月31日- 資本金：19,817百万円- 売上高：1,991億円、連結子会社82社（2025年9月期）- 東京証券取引所 プライム市場情報（証券コード：9470）- 所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号- 電話番号：03-6431-1001（代表）- 事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社- - 教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、学習教材などの出版・コンテンツ事業教科書・保育用品などの園・学校事業など- - 医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、認知症グループホーム事業、保育園・学童などの子育て支援事業など- - グローバル：150か国以上で活動・事業展開