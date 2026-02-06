探究学習の祭典「クエストカップ2026 全国大会」130校242チームが出場決定！
2026年2月、日本最大級の探究学習の祭典「クエストカップ2026 全国大会」(主催：クエストカップ実行委員会／株式会社教育と探求社)が開催されます。本大会には、事前審査を通過した130校242チームが出場します。
クエストカップ2026 全国大会
■「クエストカップ2026」とは？
「クエストカップ」は、教育と探求社が全国の中学高校に提供する探究学習プログラム「クエストエデュケーション」に取り組んだ生徒たちの最終発表会です。これまでの学びの成果を社会に向けて発信するとともに、互いに学び合う年に一度の祭典で、今回で21回目を迎えます。
今年のテーマは、「Wonder ― 驚き、感動、そして探求。」生徒一人ひとりの発見や気づきが響き合い、他者や社会との関わりの中で新たな問いが生まれていく──クエストカップは、そんなプロセスを大切にしています。本大会が、参加するすべての人にとって“Wonder”が広がっていく場となることを目指し、本テーマを設定しました。
■「探究学習」と「クエストエデュケーション」
探究学習は、2022年度の学習指導要領改訂により、高校の「総合的な探究の時間」として必修化されました。自ら課題を発見・解決する力を養い、主体的に学び続ける姿勢を育むための活動が、全国で推進されています。教育と探求社は、今から21年前の2005年度より探究学習プログラム「クエストエデュケーション」を全国の学校に提供。年間10万人の生徒が学ぶ、日本最大規模の探究学習プログラムとなっています。
■全国大会への出場チームが決定！
今年度は5部門・8プログラムにおいて、全国29都道府県の130校242チームの出場が決定しました。
■各部門の紹介
＜企業探究部門＞
「コーポレートアクセス」：実在する企業へのインターンを体験し、働くことの意義を探求する。
＜起業家部門＞
「スモールスタート」：新商品、新サービスの開発を通じて起業家精神を育む。
＜進路探究部門＞
「ロールモデル」 ：先人の生き方を題材にドキュメンタリー作品をつくる。
「マイストーリー」：過去を振り返り自分史を執筆。自己探求を深める。
「ザ・ビジョン」 ：“いまを生きる”ことを深堀りし、自身の未来のビジョンを探求。
＜社会課題探究部門＞
「ソーシャルチェンジ／ソーシャルチェンジ・イングリッシュ」：身近な出来事から誰かを笑顔にすることに取り組み社会課題を解決。
＜地域探究部門＞
「エンジン」：地域や地域企業のリソースを活用し、地域の未来の可能性を描く。
■クエストカップ2026 全国大会 概要
＜日程と実施内容＞
DAY1
2026年2月11日(水・祝)
9：00～16：00(オンライン)
社会課題探究部門「ソーシャルチェンジ」ファーストステージ
「ソーシャルチェンジ・イングリッシュ」
DAY2
2026年2月25日(水)
9：00～17：00(立教大学池袋キャンパス)
社会課題探究部門「ソーシャルチェンジ」セカンドステージ
進路探究部門「ロールモデル」「マイストーリー」「ザ・ビジョン」
起業家部門「スモールスタート」
地域探究部門「エンジン」
DAY3
2026年2月26日(木)
9：00～17：00(立教大学池袋キャンパス)
企業探究部門「コーポレートアクセス Qグループ」ファーストステージ、セカンドステージ
DAY4
2026年2月27日(金)
9：00～17：00(立教大学池袋キャンパス)
企業探究部門「コーポレートアクセス Eグループ」ファーストステージ、セカンドステージ
＜主催＞
クエストカップ実行委員会／株式会社教育と探求社
＜協賛＞
イオンリテール／いちご／オカムラ／キモノハーツ／鴻池組／サントリー／
大和ハウス工業／テクマトリックス／日清製粉グループ／
パナソニック エナジー／富士製薬工業／レゾナック(五十音順)
クエストカップ2026 全国大会 協賛企業
＜ブラックスワン賞 協賛＞
京都文教大学／桃山学院大学 ビジネスデザイン学部
＜後援＞
経済産業省／文部科学省
立教大学 経済学部／岡山県私学協会／京都府私立中学高等学校連合会
茨城県教育委員会／群馬県教育委員会／埼玉県教育委員会／静岡県教育委員会
千葉県教育委員会／東京都教育委員会／長崎県教育委員会／長野県教育委員会
兵庫県教育委員会／広島県教育委員会／北海道教育委員会
青森市教育委員会／尼崎市教育委員会／大阪市教育委員会／京都市教育委員会
さいたま市教育委員会／静岡市教育委員会／沼津市教育委員会／福井市教育委員会
福山市教育委員会／横浜市教育委員会
＜協力＞
一橋大学イノベーション研究センター
■株式会社教育と探求社
所在地 ： 〒102-0081 東京都千代田区四番町4-9 東越伯鷹ビル 6F
設立 ： 平成16年11月26日
資本金 ： 1億6,338万円
役員 ： 代表取締役社長：宮地 勘司
取締役 米倉 誠一郎(一橋大学名誉教授)
取締役 杉浦 治
取締役 土屋 恵子
事業内容 ： 探究学習プログラムの企画・開発・販売、教育支援事業
