大阪市高速電気軌道株式会社(Osaka Metro)と公益社団法人 大阪市音楽団(Shion)は、2026年3月28日（土曜日）にザ・シンフォニーホールで開催するオオサカ・シオン・ウインド・オーケストラによる「Osaka Metroコンサート2026 Spring」に、抽選で2,700名様を無料で招待します。

本イベントは、日頃、Osaka Metroをご利用いただいているお客さまにプロの交響吹奏楽団の質の高い音楽を気軽にお楽しみいただける機会を提供し、感謝の気持ちをお伝えすることを目的に開催するものです。今回は、「THE OSAKA」をテーマに、大阪にゆかりのある楽曲でプログラムを構成しました。Osaka MetroとShionは、これからも音楽を通じて大阪を明るく元気にします。

公演概要

開催日時

2026年3月28日(土曜日)・第1部 12時30分開場 13時30分開演・第2部 16時30分開場 17時30分開演

場所

ザ・シンフォニーホール（大阪市北区大淀南2丁目3-3）最寄駅：Osaka Metro 四つ橋線「西梅田」駅 徒歩約15分JR大阪環状線「福島」駅 徒歩約7分

出演

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E6%B7%80%E5%8D%972%E4%B8%81%E7%9B%AE3-3

指揮：柴田 真郁司会：水野 潤子吹奏楽：オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ

プログラム

◇Funky Metro Road（Osaka Metroテーマ曲）◇アリランと赤とんぼ◇森の贈り物◇組曲「宇宙戦艦ヤマト」より 序曲◇この地球の続きを◇SUPER EIGHTメドレー◇大阪LOVER◇大阪メドレー ２ ～大阪バラード集～ ◇和田アキ子パワフル・コレクション※やむを得ない事情により、出演者、曲目等が変更になる場合があります。

招待人数

https://shion.jp/concert/osakametroconcert2026spring/

第1部 1,350人第2部 1,350人合計2,700人(応募者多数の場合は抽選となります。)

応募期間

2026年2月6日(金曜日)から3月2日(月曜日)

応募方法

Osaka Metroコンサート2026 Spring特設サイト(https://shion.jp/concert/osakametroconcert2026spring/)にアクセスし、応募フォームからお申込みください。

＜応募に際しての注意事項＞・ご応募は1名様(1応募4名様まで)1回限りです。・ご就学前のお子様のご応募はご遠慮ください。

当選通知

当選された代表者様に2026年3月12日(木曜日)発送(予定)でチケットをお送りします。

お客さまお問い合わせ先

オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ Osaka Metroコンサート2025 Spring事務局フリーコール 0800-919-5508(土曜日・日曜日・祝日を除く10時から17時30分)

出演者プロフィール

指揮：柴田 真郁

国立音楽大学声楽科を卒業。2004ウィーン国立音楽大学マスターコースでディプロムを取得。ハノーファー・ジルベスター・コンサートに客演しプラハ室内管弦楽団を、翌年はベルリン室内管弦楽団を指揮して大成功を収める。2005年、バルセロナのリセウ大歌劇場のアシスタント指揮者オーディションに合格し、S.ヴァイグレ氏等のアシスタントとして、様々な上演に携わる。2010年、池辺晋一郎「死神」で日本オペラ界にデビュー。藤原歌劇団、日生劇場、国立劇場オペラ研修所、堺シティオペラなどから度々招聘を受ける。柴田が指揮を務めた「ひろしまオペラルネッサンス公演 『フィガロの結婚 』」（2023年）が、第22回（2024年度）佐川吉男音楽賞・奨励賞を受賞。近年では管弦楽にも力を入れており、日本各地のオーケストラと共演を重ねている。指揮を十束尚宏、星出豊、ティロ・レーマン、サルバドール・マス・コンデの各氏に師事。2010年五島記念文化財団オペラ新人賞（指揮）受賞。2023年に指揮した、ひろしまオペラルネッサンス公演『フィガロの結婚』が、第22回（2024年度）佐川吉男音楽賞・奨励賞を受賞。現在、大阪交響楽団ミュージックパートナー。hirasaoffice06.comhirasaoffice06.com

吹奏楽：オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ

2023年6月1日に楽団創立100周年を迎えた、日本で最も⻑い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団。1923年(大正12年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれ、2014年大阪市直営より⺠営化。2015年3月に「大阪市音楽団」より「Osaka Shion Wind Orchestra」と改称。クラシックからポピュラーまで多彩なコンサートを展開し、各都市での演奏会をはじめ幼稚園から高等学校までの音楽鑑賞会、中学校高等学校での吹奏楽講習会、CD録音など、幅広い活動を通じて音楽文化の向上と発展のために力を注いでいる。全日本吹奏楽連盟制作のコンクール課題曲参考演奏の収録、選抜高等学校野球大会入場行進曲収録を担当し、テレビ朝日「題名のない音楽会」、NHK「どれみふぁワンダーランド」出演など全国区での活動を展開。また、大阪城音楽堂での「たそがれコンサート」や駅コンサートなど地元大阪に根づいた活動も行っている。近年は、シカゴや台湾など海外での演奏会も成功させ、グローバルな活躍が今後も期待される。これまでに3度の大阪文化祭賞、日本民間放送連盟賞、日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、なにわ大賞、クリティック・クラブ賞 特別賞を受賞。大阪・関西万博PRサプライヤー。現在、音楽監督に宮川彬良、首席客演指揮者にダグラス・ボストック、名誉芸術顧問に秋山和慶が就任している。

★Shion公式WEBサイトはこちら【ホームページ】https://shion.jp/【X】https://twitter.com/OsakaShion 【Instagram】https://www.instagram.com/osakashion/ 【Facebook】https://www.facebook.com/OsakaShion/【Youtube】https://www.youtube.com/user/OsakaShion★がんばれ！Shion応援団 応援団員募集中！ https://shion.jp/support/★SNSでShionの宣伝にご協力ください！「#オオサカシオン」で当楽団の投稿を引用またはリポストなど、公演の告知にご協力いただけますと幸いです。 https://twitter.com/OsakaShion★ふるさと寄付金でShionを応援してください！ https://shion.jp/support/hometown/★ポスター・チラシ設置店大募集！ https://shion.jp/owner/★いつでもどこでもShionと共演できる「月イチ吹奏楽オンライン」、全20曲を好評配信中！ https://shion.jp/monthlyonline/★Shion公式オンラインショップ https://shionshop.base.ec/★採用情報 https://shion.jp/recruit/

本リリースに関するお問い合わせ

公益社団法人 大阪市音楽団〒559-0022 大阪市住之江区緑木1-4-138フリーコール：0800-919-5508（土･日･祝を除く10:00～17:30）広報担当：前田