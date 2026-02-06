宿泊体験をアップデート！【昭和西川】“MuAtsu（ムアツ）がつくるスリープツーリズム”をテーマにHCJ2026『第54回国際ホテル・レストラン・ショー』に出展＜2月17日（火）～20日（金）＞

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）は、2026年2月17日（火）から20日（金）までの4日間、東京ビッグサイトにて開催される『第54回国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）』にて「ムアツがつくるスリープツーリズム」を軸とした宿泊施設向けの睡眠環境をご提案します。

※画像はイメージです

寝具のプロとして「身体を休めるための環境」に追求してきた知見を生かし、宿泊体験の価値を高める新しい眠りの形へとアップデート。和洋問わずあらゆる環境にマッチする上質な睡眠環境を会場にてご紹介します。

旅の目的が「最高の休息」になる。新たなスリープツーリズムの形

旅先でのコンディションをととのえる「スリープツーリズム」への関心が高まる中、宿泊施設における寝具選びはお客様の満足度を左右する大きなおもてなしの鍵となります。今回の『HCJ2026』では、健康寝具の先駆けとして多くの方に愛されてきたロングセラーのMuAtsu（ムアツ）を主役に、眠りそのものが旅の楽しみとなる空間をご提案いたします。

日中は観光やアクティビティを心ゆくまで楽しみ、夜は1日の疲れをリセットして深く眠る。この理想的な旅のリズムをかなえるのに適した選択となるムアツ。客室価値をさらに高める新しいおもてなし「スリープツーリズム」の形を、ぜひ昭和西川ブースにてお確かめください。

和洋の空間を選ばず、調和する柔軟な“MuAtsu（ムアツ）”

和式のお部屋にはもちろん、ホテルを中心としたベッドスタイルまでどのような空間にも対応できるのもムアツの魅力。施設全体で「くつろいでお過ごしいただける休息空間」をご提供いただけます。

自社工場での一貫体制による、きめ細やかなオーダー対応

埼玉県本庄市に羽毛ふとん生産工場及び羽毛リフォームの自社工場を、また長野県上田市にはムートンの自社工場完備しております。各宿泊施設様向けのカスタマイズなど柔軟に対応可能です。VIPルーム向けのご提案など、こだわりを細部まで形にするためにお役立てください。

来場者特典について

会場にて、後日個別のご相談をご予約いただきました施設様には羽毛ふとんリフォームの無料体験や、ムアツ貸し出しキャンペーンを特典としてご用意しています。※

ぜひこの機会に私たちの「“MuAtsu（ムアツ）”がつくるスリープツーリズム」をご体感ください。

※来場者特典には条件がございますので、詳細はブースにてご確認ください。

＜HCJ2026とは？ホテル・レストラン・フード業界の注目の展示会＞

ホスピタリティとフードサービス業界の未来を支える最新のトレンドが一堂に会する、国内最大級の専門展示会。次の3つの展示会の頭文字を取って「HCJ」と総称されています。

【HCJ2026 出展概要】

日時：2026年2月17日（火）～20日（金） 午前10時～午後5時 ※最終日は午後4時半まで

会場：東京ビッグサイト東展示棟（ブース番号 W2-T18）

入場登録料：無料 ※ご入場には事前登録が必要です

詳細は以下をご覧ください

https://hcj.jma.or.jp/

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/