【エムディー株式会社】3/29 Ciメディカル開業なんでも相談会セミナー出展
エムディー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 弘人）は、2026年3月29日に株式会社歯愛メディカルが主催の「Ciメディカル開業なんでも相談会 ～歯科開業の“わからない”を解決！～」に出展してセミナーを開催いたします。
【開催概要】
これからご開業を検討している先生方、何から始めたらよいか悩んでいる方、物件を探している方などなどご開業時の不安を一挙に解消しませんか？
物件、内装、資金、経営のプロが一挙に集結いたします。
【出展企業】
１.総合経営サービスグループ
２.日本政策金融公庫
３.株式会社アイダ設計
４.エムディー株式会社
５.株式会社シャープファイナンス
６.アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,INC.
７.株式会社エイムパートナーズ
８.株式会社STワークス
順不同
【開催日時】
2026年3月29日（日）14:00-18:00
【開催場所】
Ciメディカル 東京ショールーム
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-8 瀬川ビル7F
アクセス
JR「御茶ノ水駅」聖橋出口、お茶の水橋出口より徒歩30秒
【エムディー開催セミナー概要】
2026年3月29日（日）15:30-16:00
テーマ：患者が自然と集まる立地選定・物件選び
開業・分院を考えられている皆さまへ
人口減少・少子高齢化が進むなか、開業後の早期経営安定や持続的な経営基盤を作る最重要ポイントは「開業立地・開業物件」選びです。
集患力の高い物件とは？開業物件を自宅選びと同じ探し方をされていませんか？
成功する開業物件選びのポイントはズバリ『人流人口』です！
開業物件・開業立地を決めるポイントを解説します。
【申込方法】
詳細は以下の主催者サイトをご確認ください
https://seminar.ci-medical.com/kaigyo_tokyo_20260329/
【講師】
エムディー株式会社 クリニック事業部 部長 松浦和則
京都大学を卒業後、大手製薬会社にてMRとして関係構築力・課題解決力を培う。その後、外資系金融機関にて営業と組織運営を経験。現在は医師・歯科医師の皆様が診療に専念できる環境を開業支援および経営支援にて実現。
■会社概要
社名： エムディー株式会社
代表者： 代表取締役社長 伊藤 弘人
本社所在地： 〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー17F
設立： 2018年10月1日（創業：2003年）
事業内容：
クリニック開業・経営コンサルティング
メディカルモール開発・運営
承継・M＆Aコンサルティング
立地戦略コンサルティング
AIソリューション・プロダクト開発
SaaSプロダクトの企画・開発・運営・販売
URL： https://emdi.co.jp/
本件に関するお問い合わせ先
エムディー株式会社 広報担当
info@emdi.co.jp / TEL: 03-5544-8711