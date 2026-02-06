『2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] ENCORE IN SEOUL』日本全国の映画館にてライブビューイング決定！

『2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] ENCORE IN SEOUL』日本全国の映画館にて上映 、 チケットぴあにて販売

ぴあ株式会社

2026年3月14日（土）、韓国・ソウルのKSPO DOMEにて開催される『2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] ENCORE IN SEOUL』の模様を、日本全国の映画館にてライブビューイングすることが決定した。ライブビューイングのチケットは、チケットぴあにて発売開始される。

ZEROBASEONEは、2023年のデビュー以降、デビューアルバムから6作連続でミリオンセラーを達成するという、K-POPボーイズグループ史上初の快挙を成し遂げた9人組ボーイズグループである。さらに、アメリカ・ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」にて23位にランクインするなど、グローバル音楽市場において確かな存在感を示している。

ライブビューイングのチケットは、2026年2月7日（土）12:00よりチケットぴあにて発売開始。 ZEROBASEONEの圧巻のステージ、アンコール公演を日本の映画館にて見届けよう。

【ZEROBASEONE プロフィール】

Mnetのグローバルボーイズグループプロジェクト『BOYS PLANET』を通じて、世界184の国と地域のファンから絶大な支持を受けて誕生したグループ。 SUNG HAN BIN、KIM JI WOONG、ZHANG HAO、SEOK MATTHEW、KIM TAE RAE、RICKY、KIM GYU VIN、PARK GUN WOOK、HAN YU JINのグローバルな9名で構成されており、グループ名はゼロ(0)から始まりワン(1)で誕生する9人のメンバーの「輝かしい始まり」という意味を持つ。

【公演概要】

『2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] ENCORE IN SEOUL』ライブビューイング

【上映日時】

2026年3月14日(土)18:00上映開始

本会場：韓国・ソウル KSPO DOME

※上映開始時間は変更になる可能性がございます。

【会場】

日本全国の映画館

※韓国・ソウル KSPO DOME公演の日本語同時翻訳字幕付き生中継です。

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、

保護者同伴でないとご入場いただけません。

※韓国国内のライブビューイング日程は後日公開予定

※劇場の事情により秋田県での上映予定はございません。あらかじめご了承ください。

【チケット料金】

5,900円（全席指定/税込）

※未就学児はご入場いただけません。あらかじめご了承ください。

※プレイガイド販売枚数制限：お一人様4枚まで

※劇場販売では、座席の種類により追加料金を頂戴する場合がございます。

【チケット販売日程】

ぴあオフィシャル先行 :2026年2月7日（土）12:00～2月22日（日）23:59

一般販売：2026年3月8日（日）12：00～3月12日（木）23:59

URL : https://w.pia.jp/t/zerobaseone-herenow2026-lv/

劇場販売：2026年3月14日（土）～

【主催/主管】(株)CJ ENM、WAKEONE

【日本チケット販売協力】ぴあ株式会社

【チケット販売に関するお問合せ】

ライブインフォメーション：0570-017-230 （平日 12:00～15:00)

【ライブビューイング公演に関するお問い合わせ】

info_p@desksupport.jp

※お問い合わせいただく際は、件名に公演名をご記入ください。

平日の営業時間内（10:00～18:00）に返答のご連絡をさせていただきます。

お問合わせの内容により、ご連絡までお時間をいただく場合やご返信しかねる場合がございます。

お名前の記載が無い場合はご返答しかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。