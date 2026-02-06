ミニストップは自慢のソフトクリームを、より多くのお客さまにお楽しみいただけるように、期間限定で「対象のソフトクリーム本体価格から５０円引セール」を実施いたします。さらに、ミニストップアプリクーポンでは、本体価格から５０円引きとなり、合計で本体価格から１００円引きになります！朝晩冷え込む毎日ではありますが、真夏に比べてソフトクリームが溶けにくい季節です！是非、この機会にミニストップのソフトクリームをおトクにお楽しみください。

コーンとカップをお選びいただけます。得盛ソフト、プレミアムソフトは対象外です。

〔本体価格から５０円引セール対象商品〕

対象商品：北海道ミルクソフト、香るカカオチョコソフト、ミックス実施期間：２０２６年２月７日（土）～２月１６日（月）対象地区：全国（２０２５年１２月末現在：１，７６０店）

〔ミニストップアプリ会員限定クーポン内容〕

ミニストップアプリ会員限定で、対象のソフトクリームが、本体価格から１００円引きとなるクーポンを配信します。対象商品：北海道ミルクソフト、香るカカオチョコソフト、ミックス配信期間：２０２６年２月７日（土）～２月１６日（月）ミニストップアプリ会員となるにはダウンロード、会員登録が必要です。※ 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。 イートインスペースで飲食される場合は、標準税率１０％が適用されます。 単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 一部価格・仕様が異なる店舗や取り扱いの無い店舗がございます。