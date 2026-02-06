『マネーフォワード ME』プレミアム会員向け「Prime Coupon」、「人生を、深く心地よく」をテーマに新たに4つの提携ブランドを追加

株式会社マネーフォワード

マネーフォワードホーム株式会社は、お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』プレミアム会員限定「Prime Coupon（プライムクーポン）」において、本日2026年2月6日（金）より新たなクーポンを提供開始します。「人生を、深く心地よく」をテーマに、コンディションメーカー「aub（オーブ）」、美容健康再生医療の「BIANCA CLINIC（ビアンカクリニック）」、サウナ専門ショップ「Metos Sauna Soppi（メトスサウナソッピ）」、極上のオフタイムを過ごすための次世代のクラフトコーラ「OFF COLA（オフコーラ）」を新たな提携ブランドとして迎えました。

「Prime Coupon」は、「特別なユーザーの皆様へ くらしを前へ、進めるクーポン」として、日々の生活を豊かに、そして人生や自分らしさを前に進める商品や体験を選び抜き、『マネーフォワード ME』プレミアム会員限定でお得になる体験をお届けしています。パートナー企業の皆さまのご厚意と、当社のミッション「一人ひとりのお金を前へ。自分らしくをもっと前へ。」への共感に基づいて実現しています。

■新たに追加されたブランドについて

今回の「Prime Coupon」では「人生を、深く心地よく」をテーマに、4ブランドとのコラボレーションが実現しました。

＜AuB株式会社：コンディションメーカー「aub」＞

・足が目覚めるインソール CORE STEP 20％OFF／全商品 10％OFF（※1）

元プロサッカー選手の鈴木啓太が創業し、「すべての人を、ベストコンディションに。」というミッションのもと、現在注目が集まっている”腸活”に関わる腸内細菌の研究を10年以上行っています。体調管理のプロフェッショナルであり、理想的な腸内環境を持っているトップアスリートの腸内細菌の保有数が世界トップクラスであるなど、確かな裏付けをもとにした商品開発を強みとしています。

（公式サイト：https://aubstore.com/）

※1：「aub store」で使える「全商品 10％OFF」クーポンと、「足が目覚めるインソール CORE STEP 20％OFF」クーポンの併用はできません。

＜医療法人社団SMILE LAND：美容健康再生医療の「BIANCA CLINIC」＞

・初回限定 全治療30%OFF／B.THE MASK もしくはB.THE CREAM購入でB.UVプレゼント（※2）

BIANCAは美容医療の枠を超えLifestyle Beautyを提案し、従来の美容外科や美容皮膚科という枠に捉われず皆様の人生を豊かにすることを軸に外科・皮膚科・内科・再生医療・医療アートメイクからコスメ開発など包括的に患者様の「ウェルネス」を叶えます。目指すのは満足を超えた感動。「もっと美しく健康に」という願いに応え、患者様の幸せのために何ができるのか？人生を輝かせるトータルビューティーの提供、それが当院のポリシーです。BIANCAに行けば笑顔になれる。そんな場所を目指しています。

（公式サイト：https://biancaclinic.jp/）

※2：「初回限定 全治療30%OFF」クーポンはキャンペーンやすでに割引されているもの、店頭での物販には適用できません。「B.THE MASK もしくはB.THE CREAM購入でB.UVプレゼント」クーポンは、公式ECサイト「BIANCA CLOSET」限定です。

＜株式会社メトス：サウナ専門ショップ「Metos Sauna Soppi」＞

・全商品対象20%OFF

「サウナソッピ（Sauna Soppi）」はフィンランド語で「サウナのお店」という意味で、サウナのリーディングカンパニーである株式会社メトスが運営する日本初のサウナグッズ専門店です。フィンランドから輸入したサウナグッズ（ハット、アロマ、タオル等）からサウナ上がりに活躍するアウトドア向け薪火アイテムも扱い、サウナをきっかけに北欧の温浴文化やライフスタイルの普及に取り組んでいます。兵庫県・神戸の三宮駅前には体験型の直営店もあります。

（公式サイト：https://saunasoppi.shop/）

＜CityCamp株式会社：極上のオフタイムを過ごすための次世代のクラフトコーラ「OFF COLA」＞

・特定商品対象で25%OFF／全商品10%OFF（※3）

『OFF COLA』は、極上のチルタイムを過ごすために作られた、次世代のクラフトコーラです。

国内トップのパティシエ”林巨樹”が糖質が広がる香り成分や抽出温度帯、スパイスの粒度など、すべてにこだわり製作いたしました。希釈タイプは健康志向の方にも飲んでいただけるよう、完全無添加の10種以上のスパイスを使用しています。

（公式サイト：https://offcola.citycamp.co.jp/）

※3：「特定商品対象で25%OFF」クーポンと、「全商品10％OFF」クーポンの併用はできません。

■「Prime Coupon」概要

・対象：

『マネーフォワード ME』プレミアムサービス「スタンダードコース」および「資産形成アドバンスコース」をご利用中のプレミアム会員の皆さま（「Prime Coupon」のご利用にあたって、追加料金等は発生いたしません。）

・利用条件：

クーポン毎に異なります。特設サイトに記載の条件や有効期限を確認の上、ご利用ください。なお、クーポンの内容は予告なく変更になることがあります。

・特設サイトについて：

『マネーフォワード ME』アプリ版サービスのホーム画面にある「サービス」欄から「Prime Coupon」アイコンをタップすると、特設サイトに移動できます。詳細はサポートサイト「Prime Couponの利用方法」(https://support.me.moneyforward.com/hc/ja/articles/50164442410521)よりご確認ください。

■お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』について

『マネーフォワード ME』は、誰でも簡単に続けられるお金の見える化サービスです。ご利用中の銀行や証券会社の口座・クレジットカードなどを自動でまとめ、家計簿を自動作成します。家計や資産を一元管理し、自分のお金の流れや資産の現状を把握することで、お金の不安をなくすための第一歩をサポートします。

・サービスURL：https://moneyforward.com/me

■マネーフォワードホーム株式会社について

名称 ：マネーフォワードホーム株式会社

所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 ：代表取締役社長 金坂 直哉

設立 ：2024年8月

事業内容：PFMなどの個人ユーザー向けサービスの開発・提供

URL ：https://corp.hm.moneyforward.com/

主要サービス：

お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/me

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。