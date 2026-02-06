淡路島西海岸に並ぶカラフルなコンテナ店舗に、日本全国からシェフが集い、様々なジャンルの料理を提供する屋外型リゾートレストラン「淡路シェフガーデン by PASONA」では、淡路島肉丼製作所「牛と米 シェフガーデン店」とタイ料理レストラン「プロンポン食堂」の2店舗が2月9日（月）より順次オープンいたします。

良質な食材と炊き立てのご飯を組み合わせた“ごちそう丼”を気軽に楽しめる、新スタイルの丼専門店「牛と米 シェフガーデン店」では、看板商品である「BAKUDAN丼」シリーズとして、「サーモンBAKUDAN丼」「鮪BAKUDAN丼」「いくらBAKUDAN丼」「うに＆のりBAKUDAN丼」を提供。和牛や海苔など一つひとつのこだわりに加え、甘みが強くみずみずしい淡路島産玉ねぎが、サーモンや鮪、いくら、うにの濃厚な味わいを引き立て、後味をすっきりとまとめてくれます。海鮮の旨みと淡路島の食材を掛け合わせた、満足感たっぷりのラインアップをご堪能ください。

かつて淡路島東海岸に位置していた「淡路シェフガーデン」で多くのお客様に支持され、惜しまれつつも幕を閉じた「プロンポン食堂」が、約3年ぶりに待望の再出店。ふっくらと炊き上げたライスに、しっとりと火入れされた淡路鶏をのせ、タイの唐辛子や調味料を合わせた「淡路鶏のカオマンガイ」と ジューシーな淡路鶏の旨みと、タイ料理で使用される万能たれ“ナムチム”の香りが食欲をそそる、しっかりとした味わいが特徴の「淡路鶏のガパオ」を用意。タイ・バンコクの屋台を思わせるカジュアルな雰囲気の中で、本場さながらの味わいを気軽にお楽しみいただけます。

ご家族やご友人とともに、淡路島ならではの厳選食材を使用した新たなグルメをお楽しみいただける「淡路シェフガーデン by PASONA」へ、ぜひお越しください。

■『淡路シェフガーデン by PASONA』新店舗概要

場所：兵庫県淡路市野島大川57-3内容：『淡路シェフガーデン by PASONA』に新しく2店舗がオープン営業時間：11：00～20：00URL：https://www.awaji-chefgarden.com/Instagram：https://www.instagram.com/awajichefsgardenbypasona/お問合せ：淡路シェフガーデン by PASONA（株式会社パソナグループ運営）Tel 080-8177-4501

◆牛と米 シェフガーデン店

オープン日：2月9日（月）メニュー：淡路島産玉ねぎと海鮮の旨味が相性抜群の見た目もボリューミーな一品・サーモンBAKUDAN丼／2,200円（ミニ／1,430円）・鮪BAKUDAN丼／2,530円（ミニ／1,760円）・いくらBAKUDAN丼／2,700円（ミニ／2,200円）・うに＆のりBAKUDAN丼／3,190円（ミニ／2,420円）※上記価格はすべて税込み

◆プロンポン食堂

オープン日：2月22日（日）メニュー：淡路鶏を使用し、本場さながらの味わいを楽しめる一品・淡路鶏のカオマンガイ／1,400円・淡路鶏のガパオ／1,400円※上記価格はすべて税込み

https://www.awaji-chefgarden.com/