ＪＡ全農は、直営飲食店舗「みのる食堂銀座三越」で２月７日（土）～２月１９日（木）に、「みのるダイニング名古屋」などの５店舗で２月１７日（火）～３月１日（日）に「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」を開催します。フェアでは、全国有数の産地である静岡県、福岡県から届く、さわやかな香りとシャキシャキとした食感が魅力的な「セルリー」、ほろ苦く爽やかな香りの「パセリ」、柔らかな歯ざわりが特徴の「サラダ菜」を使用したオリジナルメニューを提供します。

【フェア概要】※店舗により産地が異なります

１．期 間：①令和８年２月７日(土) ～２月１９日（木）②令和８年２月１７日（火）～３月１日（日）２．実施店舗：以下６店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください）（１）実施期間：①令和８年２月７日(土) ～２月１９日（木）ア．みのる食堂銀座三越（東京都中央区銀座４-６-１６）（２）実施期間②令和８年２月１７日（火）～３月１日（日）ア．みのるダイニング名古屋（愛知県名古屋市中村区名駅１-１-４）イ．和牛とごはん焼肉じゅん大阪ドームシティ（大阪府大阪市西区千代崎３丁目南２-１４）ウ．和牛とごはん焼肉じゅん枚方市役所前（大阪府枚方市大垣内町１-４-１０）エ．みのりカフェアミュプラザ博多店（福岡県福岡市博多区博多駅中央街１-１）オ．みのりカフェ福岡パルコ店（福岡県福岡市中央区天神２-１１-１）

＜提供メニュー例＞