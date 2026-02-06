ＪＡ全農は、岩手県の直営飲食店舗（２店舗）で、２月１０日（火）より「第３６回『いわて牛』枝肉共励会」で最優秀賞に輝いた「いわて牛チャンピオン牛」フェアを開催します。 本共励会は、いわて牛普及推進協議会の主催で、繁殖農家と肥育農家が一体となり飼養管理技術を高め「いわて牛」の品質向上やブランドの定着を図ること等を目的として毎年開催されています。今大会では、いわて牛の生産者が出品した６７頭の枝肉の中から、ＪＡ岩手ふるさと所属の小形牧場が最優秀賞を受賞しました。 フェアでは、最優秀賞に輝いた「チャンピオン牛」を使用した特別メニューを特別価格で提供します。 また、いわて牛はＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「いわて純情セレクト」でも購入できます。なお、１月２９日～２月８日、２月１０日～２月１９日までの間、対象の和牛商品を「５００円引き＋お客様送料負担なし」でお得に購入できる『いわての畜産生産者応援フェア』を実施しています。（https://www.ja-town.com/shop/e/e2103iwck/）

【フェア概要】

１．期 間：令和８年２月１０日（火）～なくなり次第終了２．実施店舗：以下２店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください）（１）いわて牛 銀河離宮（岩手県盛岡市菜園１－１４－１０）（２）みのるダイニングフェザン盛岡店 (盛岡市盛岡駅前通１－４４)

＜メニュー例＞

※写真はイメージです。価格は全て「税込」「店内価格」