街の身近なエンターテインメント「タイトーFステーション 足利コムファースト店」2月11日（水） グランドオープン

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岩木 克彦、以下タイトー）が展開するアミューズメント施設「タイトーステーション」のフランチャイズパッケージ加盟店「タイトーFステーション 足利コムファースト店」（栃木県足利市）が、2月11日（水）にグランドオープンいたします。

「タイトーFステーション 足利コムファースト店」は、有限会社ナモン（本社：新潟県村上市、代表取締役社長：梁 勇基）が、タイトーのフランチャイズパッケージへ加盟しオープンする店舗です。

東武伊勢崎線 東武和泉駅出口2から徒歩10分のコムファーストショッピングセンター専門店街3階にあるタイトーFステーション 足利コムファースト店には、人気のクレーンゲームをメインに、音楽ゲームやガンシューティングゲーム、ホッケーゲームなどを設置しております。

お買い物帰りに、ご家族、ご友人、キッズからシニアまで皆で楽しめる明るい店舗です。スタッフ一同、皆様のお越しを心よりお待ちしております！

タイトーのアミューズメント施設のフランチャイズパッケージ加盟店は、40年以上にわたるタイトーのアミューズメント施設運営で培った豊富な経験や、直営店の成功事例に基づくきめ細やかなバックアップなどが支持されており、新規加盟や既に加盟いただいているオーナー様の新店舗オープンが続いております。

タイトーは、今後も運営ノウハウを生かしたFC展開を積極的に行ってまいります。

【オープンイベント】

リニューアルオープンを記念し、11日（水）～15日（日）の5日間、ご来店いただいた先着50名のお客様にバルーンを配布いたします。

日程：2月11日（水）～2月15日（日）

【店舗情報】

店 舗 名：タイトーFステーション 足利コムファースト店

オープン日：2026年2月11日（水）グランドオープン

所 在 地：栃木県足利市朝倉町245 コムファーストショッピングセンター専門店街3F

営 業 時 間：10:00～19:30

定 休 日：年中無休（母体施設に準じる）

店 舗 URL ：https://www.taito.co.jp/store/01869301

【関連URL】

タイトー公式サイト ：https://www.taito.co.jp/

「フランチャイズパッケージ」ご案内 ： https://www.taito.co.jp/corporate/business/amusement_business/franchise

■ゲームセンターのフランチャイズパッケージについて

既にアミューズメント施設を運営している方の加盟店契約はもちろん、異業種からアミューズメント事業に新規参入される方が初めてゲームセンターを経営する際に必要なノウハウや数々のツールを「フランチャイズパッケージ」として提供しています。事業開始後もきめ細かい経営指導と迅速なサポート体制で、地域の特性に合わせたゲームセンターの運営をバックアップいたします。

【商標】

※「TAITO」「TAITO ロゴ」「タイトーステーション」および「タイトーFステーション」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。