隠れ家的焼売・アジアンバル「Tokyo焼売マニア」、2月1日からバレンタインを意識したラム肉とシナモンとカカオニブの焼売を提供開始
テレビ・雑誌多数出演の隠れ家的焼売・アジアンバル「Tokyo焼売マニア」バレンタインを意識した「ラム×シナモン×カカオニブ焼売」を2026年2月1日より提供開始。人財Factory株式会社(本社：千葉県流山市、代表取締役社長兼CEO：中橋 薫樹)が運営する焼売・アジアンバル「Tokyo焼売マニア」(東京都港区新橋)は、2026年2月1日より、バレンタインをテーマにした期間限定メニュー「ラム肉とシナモンとカカオニブの焼売」の提供を開始いたしました。
ラム肉とシナモンとカカオニブの焼売
同店はこれまでに「王様のブランチ」「めざましテレビ」「ZIP!」「Nスタ」「ゴゴスマ」「news every.」「有吉ぃぃeeee！」「モヤモヤさまぁ～ず2」「ぶらり途中下車の旅」「有吉ゼミ」「全力！脱力タイムズ」などのテレビ番組に加え、ドラマ「ワカコ酒 Season7」にも登場。また、「東京カレンダー」「dancyu」「AERA」「おとなの週末」などの雑誌・メディアにも多数掲載されています。
焼売7種類盛り合わせ
■提供開始の背景
バレンタインといえば甘いスイーツが主流ですが、「甘いものが苦手でも楽しめるバレンタイン」をコンセプトに開発。ラム肉の旨味、シナモンの香り、カカオニブのほろ苦さと食感を組み合わせ、食事として楽しめる大人向けのバレンタイン焼売に仕上げました。
■商品概要
商品名 ：ラム肉とシナモンとカカオニブの焼売
価格 ：2粒440円(税込)～
販売開始：2026年2月1日
提供場所：Tokyo焼売マニア 店舗
■「Tokyo焼売マニア」とは
店主が糖朝、JIM THOMPSON'S TABLE 銀座、ジョーズ上海などで焼売・点心・アジアン料理を学び、その経験を活かしたオリジナル焼売を提供。中華に特化した料理人と共同でメニュー開発を行い、他では味わえない独創的な料理を展開しています。阪急梅田本店の催事出店など、店舗外でも活動を広げています。
■こだわりのメニュー(一例)
マニアな焼売／しびれ焼売／イタリアン焼売／パクチー焼売／いか焼売／錦糸焼売／広東焼売／エビ焼売／焼き焼売／揚げ焼売／月替わり焼売 ほか
担々麺、ヤバイ麻辣豆腐、マニアなよだれ鶏、グリーンカレーヌードル、第3の酢豚など、ジャンルにとらわれないアジアン料理も提供。
【メニュー例】
・ランチ麺＋焼売セット 1,000円(税込)
・ランチ焼売定食 1,000円(税込)
・焼売各種2ケ入り 330円(税込)～
・マニアなよだれ鶏 990円(税込)
・第3の酢豚 1,320円(税込)
・ソフトシェルクラブのカレー炒め 1,540円(税込)
・ヤバイ麻辣豆腐 1,045円(税込)
・担々麺 1,210円(税込)
マニアなよだれ鶏
■店舗概要
店名 ： Tokyo焼売マニア
業態 ： 焼売・アジアンバル
開店 ： 2022年10月26日
所在地 ： 東京都港区新橋4-21-7 つるや加藤ビル1階
営業時間： 月～金 ランチ11：30～13：30／ディナー17：00～23：00
土 16：00～22：00
定休日 ： 日・祝、第1・3土曜日
席数 ： カウンター11席／テーブル23席
客単価 ： ランチ1,000円／ディナー3,500円
URL ： https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13277043/?lid=owner_rst-top-jitempo_pc
■会社概要
会社名 ： 人財Factory株式会社
代表者 ： 代表取締役社長兼CEO 中橋 薫樹
所在地 ： 〒270-0164 千葉県流山市流山8-1172-2
設立 ： 2019年9月
資本金 ： 300万円
事業内容： 飲食事業／物販／コンサルティング／イベント企画／人材派遣
URL ： https://jinzaifactory.wixsite.com/jinzai