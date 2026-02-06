テレビ・雑誌多数出演の隠れ家的焼売・アジアンバル「Tokyo焼売マニア」バレンタインを意識した「ラム×シナモン×カカオニブ焼売」を2026年2月1日より提供開始。人財Factory株式会社(本社：千葉県流山市、代表取締役社長兼CEO：中橋 薫樹)が運営する焼売・アジアンバル「Tokyo焼売マニア」(東京都港区新橋)は、2026年2月1日より、バレンタインをテーマにした期間限定メニュー「ラム肉とシナモンとカカオニブの焼売」の提供を開始いたしました。





ラム肉とシナモンとカカオニブの焼売





同店はこれまでに「王様のブランチ」「めざましテレビ」「ZIP!」「Nスタ」「ゴゴスマ」「news every.」「有吉ぃぃeeee！」「モヤモヤさまぁ～ず2」「ぶらり途中下車の旅」「有吉ゼミ」「全力！脱力タイムズ」などのテレビ番組に加え、ドラマ「ワカコ酒 Season7」にも登場。また、「東京カレンダー」「dancyu」「AERA」「おとなの週末」などの雑誌・メディアにも多数掲載されています。





焼売7種類盛り合わせ





■提供開始の背景

バレンタインといえば甘いスイーツが主流ですが、「甘いものが苦手でも楽しめるバレンタイン」をコンセプトに開発。ラム肉の旨味、シナモンの香り、カカオニブのほろ苦さと食感を組み合わせ、食事として楽しめる大人向けのバレンタイン焼売に仕上げました。









■商品概要

商品名 ：ラム肉とシナモンとカカオニブの焼売

価格 ：2粒440円(税込)～

販売開始：2026年2月1日

提供場所：Tokyo焼売マニア 店舗









■「Tokyo焼売マニア」とは

店主が糖朝、JIM THOMPSON'S TABLE 銀座、ジョーズ上海などで焼売・点心・アジアン料理を学び、その経験を活かしたオリジナル焼売を提供。中華に特化した料理人と共同でメニュー開発を行い、他では味わえない独創的な料理を展開しています。阪急梅田本店の催事出店など、店舗外でも活動を広げています。









■こだわりのメニュー(一例)

マニアな焼売／しびれ焼売／イタリアン焼売／パクチー焼売／いか焼売／錦糸焼売／広東焼売／エビ焼売／焼き焼売／揚げ焼売／月替わり焼売 ほか

担々麺、ヤバイ麻辣豆腐、マニアなよだれ鶏、グリーンカレーヌードル、第3の酢豚など、ジャンルにとらわれないアジアン料理も提供。

【メニュー例】

・ランチ麺＋焼売セット 1,000円(税込)

・ランチ焼売定食 1,000円(税込)

・焼売各種2ケ入り 330円(税込)～

・マニアなよだれ鶏 990円(税込)

・第3の酢豚 1,320円(税込)

・ソフトシェルクラブのカレー炒め 1,540円(税込)

・ヤバイ麻辣豆腐 1,045円(税込)

・担々麺 1,210円(税込)





マニアなよだれ鶏





■店舗概要

店名 ： Tokyo焼売マニア

業態 ： 焼売・アジアンバル

開店 ： 2022年10月26日

所在地 ： 東京都港区新橋4-21-7 つるや加藤ビル1階

営業時間： 月～金 ランチ11：30～13：30／ディナー17：00～23：00

土 16：00～22：00

定休日 ： 日・祝、第1・3土曜日

席数 ： カウンター11席／テーブル23席

客単価 ： ランチ1,000円／ディナー3,500円

URL ： https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13277043/?lid=owner_rst-top-jitempo_pc









■会社概要

会社名 ： 人財Factory株式会社

代表者 ： 代表取締役社長兼CEO 中橋 薫樹

所在地 ： 〒270-0164 千葉県流山市流山8-1172-2

設立 ： 2019年9月

資本金 ： 300万円

事業内容： 飲食事業／物販／コンサルティング／イベント企画／人材派遣

URL ： https://jinzaifactory.wixsite.com/jinzai