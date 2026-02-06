株式会社ラック(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村山 敏一、以下 ラック)は、国土交通省最高情報セキュリティアドバイザーで当社の金融犯罪対策センター(Financial Crime Control Center：以下、FC3)のアドバイザーも務める北尾 辰也 氏の協力のもと、詐欺をはじめとする金融犯罪全般を対象として犯罪ライフサイクルを包括的に体系化したナレッジベース「金融犯罪キルチェーン」を日本で初めて2026年2月6日に公開しました。





金融犯罪対策においては、金融機関・警察などの部門や組織ごとに役割や視点が分断され一貫した対応が実施しづらい点が課題として長く指摘されてきました。部門間での共通言語やフレームワークがないために情報共有が滞り、その結果、初動の遅れや分析の浅さを招いてしまう構造的な問題が背景にあります。この課題認識のもと、米国では数年前より、多様な手口を犯罪ライフサイクルに沿って体系化する取り組みが進められてきました。しかし、米国の制度や事例を中心に整理されているため、日本の企業・組織ではそのまま活用できません。





ラックは、この課題認識のもと、日本の金融犯罪の実情に即したナレッジベースの金融犯罪キルチェーンを「FC3 マトリクス」として整理しました。金融犯罪キルチェーンは、口座乗っ取りや不正送金、特殊詐欺、投資詐欺などの多様な犯罪者の攻撃手口をサイバーキルチェーンの考え方で整理し、犯罪の進行段階に沿って体系化している点が特長です。断片的になりがちな事例や対策を一本の線で捉え直すことで、いま何が起きているのか、どこに手を打つべきかを直感的に把握できます。また、金融犯罪キルチェーンによって金融機関や警察関係者が共通言語を持ち、迅速かつ実践的に情報共有・議論を進めるための土台として提供します。





FC3 マトリクス ver.0





犯罪者は手口や悪用する技術を常に変化させており、今日有効な対策が明日も通用するとは限りません。高度化・巧妙化する金融犯罪に対抗するためには、対策する側も常に学び、更新し続ける必要があります。ラックは、日々、多様な攻撃を仕掛けてくる犯罪者に立ち向かうために、金融犯罪対策・サイバー犯罪対策において、どの部分に、誰を配置し、何をすべきかを議論し実行するためのナレッジベースとして、金融犯罪キルチェーンを更に進化させて参ります。









