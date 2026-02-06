淡路島西海岸の劇場＆レストラン「青海波 -SEIKAIHA-」内にある和食レストラン「青の舎」では、自然豊かな淡路島で解禁されたばかりの新鮮な「淡路島サクラマス」を使用した季節限定メニュー『桜鯛と淡路島サクラマスの春御膳』を3月10日（火）より提供いたします。URL: https://awaji-seikaiha.com/news/primary/harugozen/

「淡路島サクラマス」は、温暖な気候でありながら水温が低く鳴門海峡の速い潮流というサクラマスにとって絶好の環境下で育つことから、身が引き締まり上品な甘さが際立つ魚として知られ、毎年3月初旬に解禁日を迎えます。本御膳では、淡路島サクラマスと、3月から5月にかけて栄養を蓄えることで美味しくなる淡路島の春食材の桜鯛を主役に、淡路島の春の恵みを一膳に仕立てました。鮮やかなピンク色の肌が特徴の桜鯛は、その旨味やほのかな甘み、脂の乗った食感をお楽しみいただけます。淡路島サクラマスは希少性が高く、上品な脂と引き締まった肉厚な身が特徴です。外はサクッと、中はふわっと仕上げた天麩羅や、まろやかで豊かな甘みを堪能する寿司など、多彩な調理で春の味覚をご用意しました。淡路島ならではの春の美食をこの機会に是非お楽しみください。

■青海波 青の舎『桜鯛と淡路島サクラマスの春御膳』概要

期間：3月10日（火）～ 5月31日（日）※販売除外日：4月25日（土）～5月6日（水）提供時間：ランチ／11：00～15：00（最終入店14：00）ディナー／17：00～21：00（最終入店19：30）料金：8,500円（税込）内容／前菜、お造り、寿司、天麩羅、鍋（桜鯛鍋orサクラマス鍋をお選びいただけます）※ご来店の前日19:00までにご予約をお願いいたします。住所：青海波 青の舎（兵庫県淡路市野島大川70）定休日：木曜日HP：https://awaji-seikaiha.com/aonoya/予約：https://www.tablecheck.com/shops/awaji-seikaiha/reserveInstagram：https://www.instagram.com/aonoya_awaji/お問合せ：青海波「青の舎」（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）Tel 0799-70-9109