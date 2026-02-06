株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）が開発・提供するデータプラットフォーム「GENIEE CDP」は、スマートキャンプ株式会社（以下スマートキャンプ）が実施する「BOXIL 2025年下半期 資料請求数ランキング」において、CDP、DWH、DMP、データマイニングツールカテゴリで大企業部門1️位。同カテゴリのメーカー/製造系部門で1位。DMP、データマイニングツールカテゴリでは総合1位を受賞しました。

■「BOXIL 資料請求数ランキング」とは

「BOXIL」は、国内最大級のSaaS比較サイトです。スマートキャンプが実施する「BOXIL資料請求数ランキング」は、各カテゴリにおいて、ユーザーからの資料請求数が多いサービスをランキング形式で発表するものです。企業規模や業種別でのランキングも行われています。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数を基に選出しています。 なお、「BOXIL 2025年下半期 資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。https://boxil.jp/ranking/

■「GENIEE CDP」の受賞内容

【CDP（カスタマーデータプラットフォーム）ツール部門】 ・大企業向け1位 ・業種別1位：メーカー/製造系 【DWH（データウェアハウス）部門】 ・大企業向け1位 ・業種別1位：メーカー/製造系、不動産/建設/設備系 【DMP（データマネジメントプラットフォーム）部門】 ・総合1位 ・大企業向け1位 ・中小企業向け1位 ・業種別1位：IT/通信/インターネット系、メーカー/製造系、不動産/建設/設備系【データマイニングツール部門】 ・総合1位 ・大企業向け1位 ・中小企業向け1位 ・業種別1位：IT/通信/インターネット系、コンサルティング・専門サービス、サービス/外食/レジャー系、メーカー/製造系、不動産/建設/設備系総合1位：各カテゴリにおいて、対象期間内にユーザーからの資料請求数が最も多かったサービス 大企業向け1位、中小企業向け1位：各カテゴリにおいて、対象期間内に該当の従業員規模の企業に所属するユーザーからの資料請求数が最も多かったサービス 業種別1位：各カテゴリにおいて、対象期間内にそれぞれの業界に所属するユーザーからの資料請求数が最も多かったサービス 「GENIEE CDP」紹介ページ：https://boxil.jp/service/50524

■データプラットフォーム「GENIEE CDP」について

「GENIEE CDP」は、企業内に散在するデータを一元管理し、マーケティング施策の最適化を実現するカスタマーデータプラットフォームです。複数のデータソースからの情報を統合し、顧客の行動や属性を可視化することで、より効果的なターゲティングと個別化されたマーケティングを実現します。AI活用を加速させるAX時代に最適な次世代型CDPとして、構造・非構造データを一元管理し、AIエージェントの精度向上にも寄与。マーケ施策の最適化のみならず社内FAQ等多様な用途に利活用ができ、幅広い業種のお客様にご利用いただけます。 URL：https://cx.geniee.co.jp/product/cdp/▶「GENIEE CDP」資料ダウンロード：https://cx.geniee.co.jp/ebook/

■プロダクトに関するお問合せ先

株式会社ジーニー マーケティングクラウド統括本部 TEL：03-5909-8187 MAIL：cdp_mkt@geniee.co.jp

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。■会社概要社 名：株式会社ジーニー代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階設 立：2010年4月資 本 金：100百万円（連結、2025年3月末現在）従業員数：877名（連結、2025年3月末現在）海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業U R L：https://geniee.co.jp/