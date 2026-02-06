「スポットポータル」とfreee人事労務のAPI連携を開始　ワンクリックのデータインポートにより労務手続きをシームレスに

フリー株式会社

■マジ価値サマリー（このお知らせでお伝えしたいこと）

・社会保険・労務管理効率化サービス「スポットポータル」とfreee人事労務のAPI連携及び、freeeアプリストアへの掲載を開始しました

・freee人事労務と「スポットポータル」の連携により、従業員情報の自動取り込みと各種労務手続きのシームレスな遂行が可能です

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔）はスポット社労士くん社会保険労務士法人（本社：東京都千代田区、代表取締役：関根光）が提供する、社会保険・労務管理効率化サービス「スポットポータル」とfreee人事労務のAPI連携及び、freeeアプリストアへの掲載を開始したことをお知らせします。

■煩雑な入力作業から人事担当者を解放し、手間と負担を削減した労務管理環境を提供

「スポットポータル」は、日本企業向けの社会保険・労務管理を効率化するクラウドサービスです。

これまでの連携フローでは、freee人事労務の情報を確認しながら「スポットポータル」へ手作業で転記し、さらにミス防止のため二重チェックを行うといった工数が発生していました。

今回のAPI連携により、freee人事労務からのデータインポートがワンクリックで完結し、取り込んだfreee人事労務のデータはそのまま労務申請に活用できるため、転記ミスを防ぎ業務の効率化を実現します。

また、申請後の状況は「スポットポータル」のポータル内で一元管理でき、チャット機能の活用により従業員と労務担当者のスムーズなコミュニケーションが可能です。

■「スポットポータル」とfreee人事労務の連携方法

連携アプリ「スポットポータル」はfreeeアプリストアよりご利用いただけます。

「スポットポータル」連携詳細ページ：https://app.secure.freee.co.jp/applications/48246

