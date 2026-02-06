レゾナックの事業共創プログラム「OnStage」参加スタートアップ等を募集
株式会社アルファドライブの子会社である株式会社ユニッジ（以下、UNIDGE）は、株式会社レゾナック（以下、「レゾナック」）の「共創の舞台」が主催する事業共創プログラム『OnStage』（オンステージ）の運営サポートを行っており、共創を志向する外部企業を2026年2月6日より募集します。
UNIDGEは本プログラムの運営パートナーとして、事業化の実現に向けての制度設計、事業開発への伴走、共創先のスタートアップ等の探索、各種コンテンツ制作など総合的なサポートを行い、様々なネットワークや新規事業開発のノウハウを活用し、共創の実現に向け検証活動の初期段階からメンタリングなどを実施します。
「OnStage」概要
「OnStage」は、レゾナックと外部企業で社会課題を解決する新規事業の創出を目指す事業共創プログラムです。
レゾナックとスタートアップ等の外部企業、多様な人や技術が主役となり、共に立つ挑戦の舞台、開かれた共創の出発点として、社外からアイデアを募集し、レゾナックと外部企業で事業化を実現します。
参加する外部企業は、レゾナックと共創チームを作り、外部メンターのメンタリングやプログラム事務局によるアセット活用支援などのサポートを受けながら共創活動に取り組むことができます。
「OnStage」共創候補スタートアップ等募集概要
■プログラム特設Webサイト
URL：https://unidge.co.jp/project/onstage
■応募フォーム
URL：https://form.run/@onstage2026
■募集期間
2026年2月6日（金）~ 4月6日（月）17:00
早期応募締切：2026年3月12日（木）23:59
※早期にエントリーいただいた企業とは、共創の可能性をより幅広く、より深く検討するため、個別対話のご相談をさせていただくことがあります。ご相談する場合は、事務局から個別にご連絡いたします。
■募集テーマ
以下に関連する共創アイデアを広く募集します。
■応募資格
・登記されている法人であること ※個人での応募は不可とさせていただきます
・本プログラムをレゾナックとの事業共創起点とし、相互にリソースを投じて取り組む意思があること
・2027年4月の最終審査会まで稼働可能で、レゾナックとの事業共創を実現、継続する意思があること
■スケジュール
■プログラム説明会＆交流会
日時：2026年3月5日（木）18:00-19:30
会場：レゾナック「共創の舞台」
住所：〒221-0024 神奈川県横浜市神奈川区恵比須町８－８
お申し込みフォーム：https://form.run/@onstage2026ivent
会社概要
▼株式会社ユニッジについて
UNIDGE（ユニッジ）は新規事業支援を手掛けるAlphaDrive（アルファドライブ）の戦略子会社であり、マッチングだけで終わらない、オープンイノベーションの実現を目指し、確かな事業創出を見据えた徹底した伴走支援を強みとする企業です。
メンバーは全員事業開発の経験者。事業会社側の課題把握からゴール設計までを実施し、再現性を持って「協業事業開発」の成果を出せる仕組みを構築します。
仕組みから生み出された事業の伴走支援、投資撤退の意思決定の確立、網羅的なデータベースから協業先を探索し、協業先には具体的で実現可能な協業案を提示。その後の成果出しまでサポートします。これらのアプローチにより、UNIDGEは創業3年で約80社の支援実績を達成しています。
▼株式会社ユニッジ 会社概要
社名：株式会社ユニッジ / UNIDGE,Inc.
代表者：代表取締役Co-CEO 土成実穂/ 代表取締役 麻生要一
執行役員 Co-CEO 土井雄介
所在地：東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F
https://unidge.co.jp/
▼お問い合わせ先
株式会社アルファドライブ
https://alphadrive.co.jp/contact/