てんぐ屋産業【THE TEN GOOD 祖原I】【THE TEN GOOD 祖原II】堂々完成！高級感溢れる賃貸マンション、入居者募集!!

株式会社 てんぐ屋産業

福岡市内でも屈指の文教地区として知られる早良区祖原。成熟した街並みに溶け込むように、スタイリッシュな新築賃貸マンション「THE TEN GOOD 祖原I・II」が誕生しました。

地下鉄西新駅・藤崎駅からそれぞれ徒歩約9分。学びの環境と都市の利便を享受する、感性豊かなファミリーのための住まいをご提案します。

「THE TEN GOOD 祖原I」エントランス

■知性と活気に満ちた、羨望のロケーション

高取小学校・高取中学校が徒歩圏内という、子育て世代には理想的な教育環境。周辺には藤崎から西新へ続く活気ある商店街や、感度の高いショップが集まる「PRALIVA」「Ten Good City」が日常のショッピングを彩ります。静謐な住環境と、都市圏中心部への躍動をシームレスにつなぐ、この場所ならではの暮らしを楽しむことができます。

近くの祖原公園から早良区を眺める

■「戸建て感覚」と「開放感」を追求した住空間

「祖原I」は、プライベートとパブリックを鮮やかに分けるメゾネットタイプを中心に構成。最上階には空を感じるオープンバルコニーを備え、都心にいながら開放感に浸れます。一方、「祖原II」の1階住戸は専用駐車場とテラスを完備し、まさに戸建てのような独立感を演出。ライフスタイルに合わせた贅沢な空間選択が可能になっています。

広々としたバルコニーから早良区を眺める夜は幻想的な夜景を眺める

■感性に響くデザインと、暮らしを整える設備

毎日触れるものだからこそ、質感を大切にしました。キッチンには耐久性に優れたバイブレーション仕上げのステンレス天板、洗面には意匠性の高いボウル一体型カウンターを採用。足元には、鉄や陶器に比べ熱伝導率が低く、調湿機能も備えた「天然木フローリング」を敷き詰め、冬は暖かく夏はさらりとした心地よさを提供します。

明るく広いダイニング

■最新のIoTと万全のセキュリティで守る日常

2024年度グッドデザイン賞を受賞したスマートリモコン「eRemote AC」を導入。外出先からスマホ一台でエアコンや家電を操作でき、エネルギー消費の可視化も実現しました。さらに、鍵を取り出さずスマートに解錠できるオートロックや防犯カメラを完備し、家族の安全と安心をワンランク上のテクノロジーで支えます。

高級感あふれるバスルーム

〇伝統を未来へ繋ぐ、エントランスのアート「高取焼 味楽窯」

文教地区ならでは住宅のエントランスを飾るのは、江戸時代から400年の歴史を誇る名窯・味楽窯による陶板アートです。

祖原Iの「蒼嶺（SOUREI）」は、亀甲と青海波をモチーフに山と海を表現し、末永い繁栄と平穏を。祖原IIの「翠岳（SUIGAKU）」は、亀甲と鱗（うろこ）で山と森をイメージし、魔除けと再生の願いが込められています。

高取焼特有の柔らかな色彩が、住まう方やゲストを優しく迎え入れ、この街の文化と芸術を次世代へといざないます。

エントランスの高取焼・祖原Iエントランスの高取焼・祖原II

〇物件概要

物件概要・問い合わせ ： てんぐ屋産業 TEL 092(843)4661

【THE TEN GOOD 祖原I】

■所在地／福岡市早良区祖原28-20

■賃貸戸数／8戸（内メゾネット４戸）

■専有面積／79.09平方メートル ～105.97平方メートル

■構造／鉄筋コンクリート造地上7階建

■家賃（月額）／22万2000円～32万3000円

■駐車場／平置き7台

■取引条件の有効期限2026年3月31日

【THE TEN GOOD 祖原II】

■所在地／福岡市早良区祖原27-７

■賃貸戸数／13戸

■専有面積／71.27平方メートル ～90.01平方メートル

■構造／鉄筋コンクリート造 地上6階建

■家賃（月額）／20万5000円～31万5000円

■駐車場／平置き8台

■取引条件の有効期限2026年3月31日

【共通】

■最寄り駅／地下鉄「西新駅」徒歩9分

■共益費（月額）／10000円

■礼金／月額賃料の2カ月

■保険／火災保険加入要

■契約期間／2年間

■建築／2025年9月

■事業主・広告主・貸主／株式会社てんぐ屋産業 福岡市早良区祖原1-1 免許番号／宅地建物取引業福岡県知事(8)第11675号・加入団体(社)福岡県宅地建物取引業協会

物件の詳細や内覧のご予約、募集状況についてより詳しくお知りになりたい場合は、お気軽にお申し付けください。

【公式】The TEN GOOD SOHARA（ザ・テングッド祖原）

https://tengood.com/sohara/