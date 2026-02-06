オリジナルデザインを搭載！24時間いつでも着られるインナーで毎日のリカバリー！筋肉のコリ・ハリの緩和と疲労回復へ導く「デリットテック　リカバリーウェア」が新登場

株式会社ドクターイースト

株式会社ドクターイースト(本社:東京都中央区銀座、代表取締役社長:三山孝仁)は、「DERIT TECH(デリットテック)」シリーズから、筋肉のコリ・ハリの緩和と疲労回復を実現する一般医療機器「デリットテック リカバリーウェア」を2026年2月9日（月）に新発売します。




本製品は、特殊繊維「リリーステックファイバー」を配合し、「デリットテック」のフィット感とデザインを継承したインナータイプのリカバリーウェアです。インナーとして24時間着用できるため、就寝時から日中まで、シーンを選ばず疲労回復をサポートします。ラインナップは、女性用(クルーネックシャツ/レギンス)、男性用(クルーネックシャツ/タイツ)の計4商品です。価格は、各14,800円(税込)で、公式サイトで販売します。





【商品特長】




１. 特殊繊維「リリーステックファイバー」を配合し、筋肉のコリ・ハリの緩和や疲労回復をサポート


ナノレベルで練りこまれた鉱石とミネラル、そして厳選されたセラミックスを配合したオリジナル繊維。何度も試作を経て、最適な配合で効果を実現。身体から自然に発せられる遠赤外線を吸収・反射し、血行促進。筋肉のハリ・コリの緩和や疲労をやわらげ、コンディションをととのえます。





２. 従来のオリジナルデザインを採用


機能性シリーズ同様、生地に凹凸のあるオリジナルデザインとフィット感ある着心地を採用。





３. 静電気防止と吸汗速乾のW機能


「リカバリーウェア」には珍しい静電気防止機能を搭載。吸汗速乾性との組み合わせで、毎日快適に。



【商品概要】



女性用






● 名称


・DERIT TECH（デリットテック） リカバリーウェア クルーネック　長袖インナーシャツ 9分袖


・DERIT TECH（デリットテック） リカバリーウェア インナーレギンス 9分丈



●金額


・各14,800円＜税込＞



●カラー


・ブラック




●性別


・女性




●素材


・＜長袖インナーシャツ＞　ポリエステル90％、ポリウレタン10％


・＜インナーレギンス＞　ポリエステル55％、ナイロン40％、ポリウレタン5％


※吸汗速乾、静電気防止




●サイズ　cm　 バスト（胸）/ ヒップ


・＜長袖インナーシャツ＞　S（72～80）、M（79～87）、L（86～94）、LL（93～101）


・＜インナーレギンス＞　S（82～90）、M（87～95）、L（92～100）、LL（97～105）




●販売元


・株式会社ドクターイースト




●販路


・公式サイト



男性用








●名称


・DERIT TECH（デリットテック） リカバリーウェア クルーネック　長袖インナーシャツ 9分袖


・DERIT TECH（デリットテック） リカバリーウェア インナータイツ 9分丈



●金額


・各14,800円＜税込＞




●カラー


・ブラック




●性別


・男性




●素材


・＜長袖インナーシャツ＞　ポリエステル90％、ポリウレタン10％


・＜インナータイツ＞　ポリエステル55％、ナイロン40％、ポリウレタン5％


※吸汗速乾、静電気防止




●サイズ　cm　チェスト（胸囲）/ウエスト


・＜長袖インナーシャツ＞　S（80～88）、M（88～96）、L（96～104）、LL（104～112）


・＜インナータイツ＞　S（68～76）、M（76～84）、L（84～94）、LL（94～104）




●販売元


・株式会社ドクターイースト




●販路


・公式サイト




株式会社ドクターイーストは、「予防医学」の考えのもと、美と健康の商品・サービスを提供するアンファーグループです。