やすとも絶賛！大阪のおいしい名店１７選!!内藤剛志が“生涯通う”宣言「究極の喫茶店カレー」！ケンコバ感動…駒川商店街に「幻の豚まん」！超人気…富田林のハンバーグ！

グルメな有名人＝「美味（おい）シスト」たちのスマホをのぞき見！携帯電話などのブックマークに登録された、ハズレなしの名店から、「美味シスト」も未体験の『今度行ってみたい飲食店』まで、食通たち大絶賛の「大阪・関西のおいしい情報」を解き明かす、のぞき見グルメバラエティです！

今回もスマホのブックマークをのぞき見させてくれる「美味シスト」たちが、いつか行ってみたい！ずっと行ってみたかった！という、大阪・関西のお店へ実際に足を運び、念願のグルメを味わいます。いわゆる“食レポ”は一切なし。前回の放送で好評だった、スタッフ不在の空間で最後まで実食する「味集中タイム」は今回も必見！

内藤剛志さんがブックマーク「ドラマスタッフ絶賛の喫茶店カレーライス」

1人目の美味シストは内藤剛志さん。ドラマの撮影で全国各地に行く度に、ご当地グルメを食している美食家俳優。東京と京都の２拠点生活を22年続け、日頃から京都の美味しいものを食べ歩いているそう。内藤さんのブックマークはスマホのメモ機能。『喫茶店メシが好きだ』という内藤さんが、撮影スタッフから「カレーならここ！」と薦められたというのは、京都のとある喫茶店。"これぞ喫茶店の究極のカレー"と思わず絶句してしまうその美味さの秘密は？さらに、"知る人ぞ知る名店"ということで、ロケ当日、まさかのあの人に遭遇！？

ケンドーコバヤシさんがブックマーク「消えた大阪の名店の味…幻の豚まん」

２人目の美味シストは有名グルメサイトで23年間関西B級グルメを紹介、さらにはグルメ本も大ヒットとしているケンドーコバヤシさん。まさに「関西グルメ界の案内人」であるケンコバさんが行ってみたいと熱望するのは、大阪・駒川にある豚まん専門店。ケンコバさんが愛してやまなかったという、とある豚まん…2024年に閉店してしまい、悲しい思いをしていたのだとか。しかし、その豚まんの味を再現しているお店があると情報を聞きつけ、「行ってみたい！」と今回番組で訪れることに。果たして！その名店の味を引き継いでいるのか。

ナジャ・グランディーバさんがブックマーク「超行列のできる大阪限定！ハンバーグ」

３人目の美味シストは、3年間にわたり毎週グルメロケを行い、プライベートでも週4日は外食という、関西屈指の食通・ナジャ・グランディーバさん。そんなグルメなナジャさんが、いま１番行ってみたいという究極のブックマークは、富田林にあるステーキ屋さん。7割のお客さんが頼むというハンバーグステーキの味わいに、ナジャさん思わず唸り声がこぼれ、スタジオでも笑いが起こるひと幕も！

番組ではさらに、大阪の二大名店の社長が薦めるお店もご紹介！焼肉「万両」社長が絶賛する超豪快“肉愛あふれる”カルビとは？そして、“神”とも称される人気ラーメン店の社長が認めた、東大阪の激うま醤油ラーメンが登場！思わずブックマークしたくなるお店ばかりです。

MCの海原やすよ ともこさんのコメント

好評につき、第 2 弾を放送することになりました！

今回も、いろいろな芸能人・業界人のグルメな皆様にたくさん教えていただきました。

印象に残った内容は？

「味集中タイム」が、何度見ても良いです！現役でご活躍されている「美味シスト」のみなさんなので、信頼度も高く、堪能している様子が印象に残っています。

番組の見どころは？

情報がしっかりある番組だと思うので、番組も要チェックですし、お店もチェックしてみてください！

番組概要

【特番】「あの人のスマホをのぞき見！やすとものグルメなブックマーク」

【放送日時】2026年2月7日（土）夜7時54分～8時54分

【MC】海原やすよ ともこ

【ゲスト】ナジャ・グランディーバ 駒場 孝（ミルクボーイ）

【VTR】内藤剛志、ケンドーコバヤシ、ナジャ・グランディーバ

滝本昭人（「焼肉・万両」社長）橘和良（「カドヤ食堂」社長）

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/sp/gourmet_bookmark/

【TVer】https://tver.jp/series/srxgrxn9pt ※放送後はTVerで無料配信！

