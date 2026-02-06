ファーム・リーグ公式戦 3月14日開幕！

株式会社よみうりランド

2026年度のファーム・リーグ公式戦が3 月 14 日(土)に開幕します。ジャイアンツタウンスタジアム(略称：Gタウン/東京都稲城市)で開催するファーム・リーグ公式戦10試合の入場券の先行販売を2月10日(火)12:00から、一般販売を14日(土)12:00から開始します。

3月14日・15日は「開幕シリーズ」として開催し、2026年ルーキー6選手がデザインされたオリジナルステッカーを、レフト外野芝生エリアを除く来場者に配布します。また、14日の開幕戦には、昨年末の漫才コンテストで優勝したジャイアンツファンのお笑い芸人が来場し、漫才などで試合前の球場を盛り上げます。今年からファームのリーグ編成が、昨年までの2リーグ制(イースタン・ウエスタン)から、1リーグ・3地区制(東地区・中地区・西地区)に変更となりました。名称も新たになったファーム・リーグの戦いにどうぞご期待ください。

■対象となる公式戦10試合

※入場券をご購入の際は必ず巨人軍公式サイトに記載されている販売概要をご確認ください

■チケットの購入はこちら

▶ GIANTS オフィシャルチケット

https://w1.orange.onlineticket.jp/sf/giants-ticket/web/cg-yg-farm

▶ イープラス https://eplus.jp/sf/sports/baseball/giants/yg-farm

▶ チケットぴあ https://w.pia.jp/t/giants-farm/

▶ セブンチケット https://7ticket.jp/sp/giants/

※試合当日の球場でのチケット販売は行いません

※観戦にあたり「試合観戦契約約款」を遵守いただきますようお願いします

試合観戦契約約款はこちら(https://www.giants.jp/misc/kansen-yakkan/)

■CLUB GIANTS会員、G-Po JCBカード会員向け無料招待

席種は3階内野自由席(※)で、予定枚数に達し次第、受付を終了します。 ※3月14日は3階内野指定席

[申込期間]

CLUB GIANTSグランドスラム/ゴールド会員：2月10日(火)12:00 ～ 試合開始1時間半後まで

CLUB GIANTSシルバー/キッズ会員・G-Po JCBカード会員：2月11日(水)12:00 ～ 試合開始1時間半後まで

▶申し込みはこちら(https://w1.orange.onlineticket.jp/sf/giants-ticket/web/cg-farm-invitation)

■3月14日～4月1日開催の主なイベント

▶ 開幕シリーズ(対象日：3月14日・15日)

〇お笑い芸人による漫才披露(3月14日)

昨年末の漫才コンテストでチャンピオンとなったお笑い芸人がGタウンに来場し、漫才などで試合前の球場を盛り上げます。詳細は後日巨人軍の公式サイトにて発表します。

貸出画像「来場するお笑い芸人」○藤田彩夢さんによる国歌独唱(3月14日)

ファーム・リーグの開幕を記念して、試合前に歌手の藤田彩夢さんが国歌独唱を務めます。

〇オリジナルステッカーを配布(3月14日・15日)

貸出画像「藤田彩夢さん」

レフト外野芝生エリアを除く来場者に、2026年ルーキー選手がそれぞれデザインされたオリジナルステッカー(全6種)をプレゼントします。

※配布はおひとり1枚です。選手は選べません

▶「こたつシート」を販売(対象日：3月14日～4月1日

内野指定B席後方に、こたつに入って温まりながら試合観戦ができる「こたつシート」を設置します。料金は1シート6,000円(税込)で最大4名まで観戦可能です。

14日・15日は一・三塁側、平日の試合は三塁側のみに設置します。

▶中央大学コラボデー(対象日：3月19日)

貸出画像「こたつシート」

よみうりランドと読売巨人軍は、東京ジャイアンツタウンの近隣大学の学生に職業体験の場を提供し、地域のスポーツ振興およびビジネス面における球場の課題解決に取り組んでいます。当日は、中央大学の学生が企画したさまざまなイベントを実施予定です。詳細は後日巨人軍の公式サイトで発表します。

▶春休み京王電鉄Days(対象日：3月24日～26日)

○ファンサービスイベントの当選確率アップ(3月24日～26日)

試合当日に実施するファンサービスイベントに京王線利用者枠を設けます。 ICカードを使って京王線で対象試合に来場すると、一般枠での申込みに加え、京王線利用枠にも応募でき、イベントに参加できる当選確率がアップします。 ※応募多数の場合は抽選となります

【京王線利用枠 対象イベント】

１.打撃練習見学ツアー

ジャイアンツ選手の打撃練習をベンチから見学できる大人気ツアーです。

［定員］5組 ［受付時間］9:30～9:50

［当選発表・ツアー開始］10:10(当選発表後すぐの開始となります)

※1グループ2名まで参加できます

※一般枠の受付は、開場までに入場待機列にお並びの方を対象に行います

２.ヤングGショット

読売ジャイアンツの若手選手たちと記念撮影ができます。

［定員］5組 ［受付時間］9:30～10:40 ［当選発表］10:50 ［イベント開始］11:00頃

※1グループ4名までご参加いただけます

※一般枠の受付は、10:00から場内3塁側のインフォメーションブースにて行います

○京王電鉄のキャラクター「けい太くん」「しんごくん」が来場！(3月24日～26日)

スタジアム正面広場や2階スタンドで皆さまをお出迎えします。記念撮影などを楽しめます。

【時間】9:30～13:00

※時間帯によって登場するキャラクターが入れ替わります

○けい太くんによる始球式(24日)

貸出画像「けい太くんとしんごくん」

試合前のグラウンドで、けい太くんが始球式にチャレンジ！試合前のスタジアムを盛り上げます。

※天候により日時が変更になる場合があります

○ハズレなし！京王オリジナルグッズが当たるガラポン抽選会を実施(3月24日～26日)

京王電鉄のSNSお友達登録画面を見せると、もれなくガラポン抽選会に参加できます。

非売品のレアな京王オリジナルグッズをぜひゲットしてください。

［時間］9:30~13:00

▶卒業生サプライズ(3月24日～26日のいずれか1日 ※当選者様とご相談の上決定します)

3月末の卒業シーズン、お世話になった人に恩返しのサプライズがしたい、最後に皆で合唱したい！という学生を募集します。球場内のマイクを使って感謝のメッセージを届けませんか。あなたの思いをGタウンのスタッフがサポートします。少人数やクラス単位でのご応募も大歓迎です。

［定員］ 1組

［受付］2月20日(金)まで

［応募URL］ https://fan.giants.jp/login/sign_up

※実施日は3月24日～26日の期間内から、ご当選者様のスケジュールを伺った上で調整します

※応募者多数の場合は抽選となります。応募には「読売ID」または「GIANTS ID」(登録無料)が

必要です

▶その他の場内イベント

○守備位置につこう！オンユアマークス (対象日：3月15日)

試合開始前に読売ジャイアンツのスターティングメンバーの

選手たちと一緒に守備につけます。

[対 象] 小学生

[受 付] 当日11:20までに場内インフォメーションブースで

お申し込みください。

[当選発表] 11:40頃

貸出画像「オンユアマークス(イメージ)」

《各イベント共通の注意事項》

※予告なく変更、中止となる場合があります。予めご了承ください

※応募多数の場合は抽選となります。場内ビジョンなどで当選番号をお知らせします

※各イベントには、動きやすい服装・靴でご参加ください

※メインスタジアム、サブグラウンドとも、ヒールのある靴ではフィールドに入れません

※イベント参加中に万が一けがをされた場合、応急処置はいたしますが、その後の責任を負いませんので、予めご了承ください

その他にも、ジャイアンツタウンスタジアムでは、様々なイベントを開催予定です。

最新の情報や各イベントの詳細は巨人軍公式サイト(https://www.giants.jp/)や公式X(https://twitter.com/yomiuri_gkyujo)をご確認ください。