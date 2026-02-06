【本日発売】「Kiss me crying」(著：Arinco)が表紙で登場！ マガジンビーボーイ3月号は2月6日発売！

株式会社リブレ

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、Arinco先生が表紙の雑誌「マガジンビーボーイ2026年3月号」を2月6日に発売いたします。https://www.b-boy.jp/magazine/232809

MAGAZINE BE×BOY 2026年3月号

[月刊コミック誌]読みたい恋がいっぱいしあわせBOYS LOVEマガジン「マガジンビーボーイ」最新号！

表紙：Arinco

発売日：2026/2/6

定価 ：814円（税込）

レーベル：MAGAZINE BE×BOY

発売：リブレ

豪華執筆陣！

Arinco、緒川千世、竹竜サン太、神波アユミ、ギョビ、寿たらこ、茂こつ、高山しのぶ、琢磨、田中鈴木、昼夜いす、ととふみ、永乃あづみ、七生えむ、生木100、喃喃、不治ノマンシン、幕アケ、マミタ 豪華執筆陣!!

●予告と内容が一部変更になりましたこと深くお詫び申し上げます。

高山しのぶ先生「Mob-star」

マガビー初登場★人気作家・高山しのぶが贈る、新感覚メタ世界線スペクタクル!!

Arinco 先生「Kiss me crying」

韓国でのオフを楽しむ乃亜とJ

そして、あの二人も登場…!?

永乃あづみ先生「うなじに恋の痕」

Ωの亮は、かつて番を解消したα・優利と再会して――？

マミタ先生「40までにしたい10のこと」

部下×上司、大ヒットリーマンＢＬ！

寿たらこ先生「SEX PISTOLS」

初めての夜を経て、ノリ夫の身体と心に変化が…!?

不治ノマンシン先生「ヒトリジメクライシス」

ハルとライト、超絶イケメンに囲まれたるきは!?

緒川千世先生「花神と蛮王」

ミルザとアスラ。使命と恋のはざまで揺れる…

生木100先生「想いが重いよ犬伏くん」

世渡り上手な慕われ上司×不器用な怖がられ上司

不器用すぎる大人たちのこじらせオフィスラブ!?

ととふみ先生「絶対初恋プロポーズ」

12歳差・再会ラブ！ 翻弄されまくりのデート回!?

茂こつ先生「きみと咲かせるウエディング」

染谷に次第に心を乱されていく宮原は…

神波アユミ先生「特級αの愛したΩ」

特級αの礼が番を得た！ 日本のみならず世界のトップニュースに！

竹竜サン太先生「ラブヘイトプリンス」

お世話係である海の自宅に、居候することになった樹里は…!?

喃喃先生「この旅が終わる頃」

行きの船で、親友に「お前のこと落とすから」と宣言をされ…

この島旅行、どうなる…!?

田中鈴木先生「アイツの大本命」

長い沈黙の果てに――、今、佐藤は語る。

幕アケ先生「きっと神様も知らない」

ついに神官になるための最後の試練がはじまるーー！

七生えむ先生「ひだまりの情夫たち」

沼系メロ男・ミナミといい感じの類だったが…

琢磨先生「アンチ・ダイナミクス！」

互いに歩み寄りはじめた久瀬と紫乃。この気持ちは一体――？

昼夜いす先生「バウムクーヘンリスタート 」

1/20発売コミックスの第1話を特別掲載！

ギョビ先生「お前なんかにときめかない」

1/20発売コミックスの第1話を特別掲載！

3月のマガビー掲載作コミックス発売情報

高松くん、いま何％？

著：アラタアキ

原作：HERO

2026年2月9日発売

定価: 856円（税込）

0か100かの完璧主義者・高松 唯。

そんな高松が勉強を教えることになったのは、掴みどころのない同級生・枝折智弘。

甘えたり突然キスをねだったり--。

気まぐれな行動で高松を振りまわす枝折。

「高松に愛される人は幸せだね」

笑顔の裏にある、枝折の透明な寂しさに気づいた時、

0でも100でもない……名前のつかない感情が高松の胸を埋め尽くしていく。

完璧主義×マイペース

正反対な2人が惹かれ合う、じれったくて眩しい青春グラデーション。

描き下ろしは卒業後の2人を描いた、あまあま後日談13P

原作者・HEROによる漫画も特別収録！

パラレル・ファーストラブ 2

著：依乃しじま

2026年2月9日発売

定価: 823円（税込）

溺愛×タイムリープ再び――!?

平凡な大学生・結城 理久はひょんなことからイケメン社長の滝藤 周磨とお付き合いをすることに。ようやく二人の甘い生活が始まると思った矢先、再びタイムリープが起きてしまう！ しかも、飛んだ先には高校生の周磨がいて――!? 年下周磨からの猛プッシュに理久はタジタジ。理久は現在に戻り大人周磨に会えるのか――？

描き下ろしは甘イチャ&パロディ漫画2本立て★豪華１５P！

コスメティック・プレイラバー 10

著：楢島さち

2026年2月26日発売

定価: 955円（税込）

隣にいるだけで 大好きがあふれる

２年の遠距離生活を経て、ついに佐橋がパリから帰国！

棗は佐橋との同棲＆同僚生活を再びスタートさせる。

そんな中、特別イベントのアンバサダーを棗が務めることになり…

「お前に言いたいこと たくさんあるんだ」

何気ない日常を慈しみながら「大好き」を伝え合う最終巻!!

スペシャル描き下ろし漫画は、カップル３組が遭遇!?

コスメティック・プレイラバー 短編集 Moments

著：楢島さち

2026年2月26日発売

定価: 823円（税込）

お仕事BLの金字塔「コスラバ」シリーズの

甘すぎる日々をぎゅぎゅっと濃縮してお届け！

連載開始から完結に至るまで、シリーズ愛読者のためにお届けしてきた

貴重な読みきりや特典マンガなどを可能な限り一挙収録!!

――雑誌掲載読みきりより

チョコレート交換／プロポーズ記念日 ほか

――サブキャラクター視点

相沢瞳と王子について／モブ子のＷ王子レポート

――特典マンガ

書店特典・フェア特典／ドラマＣＤ／原画展

ほか、現在では入手困難な作品を中心に再録。

さらに！ 特典マンガで大好評の「もしも」シリーズより

本書だけの新規エピソード【学園パロディ８Ｐ】を収録

Arinco先生の表紙イラスト図書カードが当たる愛読者プレゼント

アンケートに答えると下記豪華賞品が当たるマガビー愛読者プレゼント実施中！

各先生への熱いメッセージお待ちしています。

１.表紙イラスト図書カード500円分 5名様

２.QUOカード1,000円分 10名様

＜応募のきまり＞

巻末アンケートハガキ、もしくはWEBアンケートにて１.～２.の賞品いずれかを選択いただき、ご応募ください。そのほかの方法で応募されても無効になりますのでご注意ください。

＜〆切＞

はがき：2月27日(金)消印有効

WEB：2月27日(金)23:59までに送信いただいたもの

＜WEBアンケート＞

https://bit.ly/45IpbyI

株式会社リブレとは

「世界中のオトメに夢と希望と癒しを届けたい」

私たちは、コンテンツを通して、世界中のオトメの心を持つすべての人に夢と希望をお届けする事を使命と考え、日々進化し続けます。

https://libre-inc.co.jp/"