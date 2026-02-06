【カラオケ解禁】「引越し侍」のアイドルソングが配信開始！ よやきゅんズ(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)楽曲がDAM・JOYSOUNDに登場

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である株式会社エイチームライフデザイン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：林 高生）が運営する引越し専門比較サイト『引越し侍』の新テレビCMソング『比べてないの？』が、2026年2月5日（木）より通信カラオケ「DAM」にて、2月11日（水）より「JOYSOUND」にて順次配信開始となります。アイドルグループ「Appare!（あっぱれ）」扮する「よやきゅんズ(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)」のデビュー曲を全国のカラオケ店でぜひお楽しみください。

■歴代の名曲に続き、三代目「よやきゅんズ(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)」のデビュー曲がついに解禁！

『引越し侍』のCMキャラクター「よやきゅん(ハート)」シリーズは、2016年の初代、そして二代目と続き、その独特な世界観と中毒性のある楽曲で多くの方に親しまれてまいりました。これまで、初代および二代目の楽曲もカラオケ配信され、隠れた人気曲として歌い継がれてきましたが、この度、シリーズ初のアイドルグループとなった三代目「よやきゅんズ(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)」のデビュー曲『比べてないの？』が新たにラインナップに加わります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zTPIGO7-fbg ]

■SNSでの反響を受け、待望のカラオケ配信化！

2026年1月より放送を開始した本CMは、アイドルグループ「Appare!（あっぱれ）」扮する「よやきゅんズ(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)」のかわいいダンスと耳に残るメロディ、そして「企み顔」が話題となり、SNS等で「耳から離れない」「歌いたい」といった反響を多数いただきました。

2月5日（木）より「DAM」にて配信がスタートしており、2月11日（水）からは「JOYSOUND」でも順次配信が開始されます。「♪引越し比較は引越し侍」のフレーズはもちろん、サビの「比べてないの？」という問いかけパートや「♪餅は餅屋」など、一度聴いたら忘れられない楽曲を、ぜひカラオケの大音量でお楽しみください。

■楽しみ方：スマホで「振付け」を見ながら盛り上がろう！

本楽曲は、有名振付師・HIROMI先生による本格的なダンスも見どころの一つです。カラオケで歌う際は、ぜひWebやSNSで公開中の「ダンス動画」をスマホで流しながら、友人や家族と一緒に「引越し侍ポーズ」や「餅つきダンス」で盛り上がってみてください。

■振り付けのお手本はミュージックビデオをチェック！！

カラオケで歌って踊れるよう、事前にYouTubeやTikTokで予習するのがおすすめです。

・Web特設サイト：https://hikkoshizamurai.jp/tvcm-yoyakyuns-2026/

・YouTube引越し侍公式チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCBh5RL5A5QVY6KttATWlrGA

└Choreography Video (振り付け動画)：https://www.youtube.com/watch?v=kpcnALWfMqM

・TikTok 引越し侍公式アカウント：https://www.tiktok.com/@hikkoshizamuraijp (https://www.tiktok.com/@hikkoshizamuraijp)

■カラオケ配信概要- 曲名：比べてないの？- - 歌手名：よやきゅんズ(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)- - 作詞：西田良平- - 作曲：服部孝也- 配信機種・開始日：- - DAM（ダム）： 2026年2月5日（木）より順次配信- - JOYSOUND（ジョイサウンド）： 2026年2月11日（水）より順次配信

※楽曲及びコンテンツは、機種や配信状況によりご利用いただけない場合があります。

※本人映像の配信はございません。楽曲のみの配信となります。

■「よやきゅんズ(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)(ハート)」について(ハート)

引越し侍の新CMキャラクターとして結成された、9人組の引越し専門アイドルグループ。その正体は、実力派アイドルグループ「Appare!（あっぱれ）」。CMの世界観に合わせ、「アップデート」された衣装と楽曲で、引越し侍の魅力を「かわいく」伝えている。先代から継承した「企み顔」も必見！

■「引越し侍」について

ITの力で『一人ひとりの、暮らしの「まよい」を「よかった」に。』をミッションとするエイチームライフデザインが運営する「引越し侍」は、引越し体験をより良くするためのWebサイトです。全国390社以上（2025年11月現在）の引越し会社の中から、料金や口コミが比較でき、引越し情報を入力するだけで、お客様の条件にあわせた引越し会社を予約したり、一括で最大10社に見積もりの依頼ができます。また、引越し準備や手続きなど引越しにまつわるお役立ち情報の発信のほか、転勤や海外への引越しやオフィスの引越し、ピアノの引越し・売却などをサポートするサービスもございます。

■公式キャラクター「引越し侍・ひっこしば」

■会社概要

会社名：株式会社エイチームホールディングス（ Ateam Holdings Co., Ltd. ）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林 高生

設立：2000年2月29日

資本金： 1,713百万円（2025年7月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」の3つの軸で事業を展開するIT企業

URL：https://www.a-tm.co.jp/

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。