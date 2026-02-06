上野動物園の“シャンシャン・シャオシャオ・レイレイ”をモチーフにしたYOU+MORE!オリジナルグッズに、チャームウォッチなど新作が新登場！ 【ジャイアントパンダ保護サポート基金協賛商品】

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開するユーモア雑貨ブランド「YOU+MORE!」は、日本中の人たちから愛され続ける上野動物園で生まれ育ったシャンシャン・シャオシャオ・レイレイの3頭のパンダの愛らしい姿をモチーフにした「チャームウォッチ」と「ハンカチ」のウェブ販売を1月22日より開始しています。シャオシャオ・レイレイの2頭も返還となり、日本ではパンダに会えなくなっても、パンダたちへの想いを胸に抱いて過ごすことができるフェリシモオリジナルグッズの新作です。いっしょにお出かけしたり、愛らしい姿に癒やされたり、日常でパンダ愛を噛みしめながら、パンダたちを身近に感じることができます。※売り上げの一部は「ジャイアントパンダ保護サポート基金」へ協賛をおこない、パンダの現状を伝える教育普及活動や動物園における環境改善、保全活動の支援に活用されます。（オリジナルグッズは上野動物園内での販売はありません。）

◆「WE(ハート)PANDA」特設サイト

＞＞ https://feli.jp/s/pr260206ym/1/

◆新作の「チャームウォッチ」と「ハンカチ」をユーモアブログでチェック

＞＞ https://feli.jp/s/pr260206ym/2/

◆ボールであそぶ子パンダのゆらゆらチャームウォッチ

上野動物園のパンダがボール遊びをする様子を表現しているチャームウォッチです。バッグやベルトループに付けられるので、いっしょにお出かけを楽しむことができます。時間をチェックするたびにキュートな瞳と目が合って思わずにんまり。ころんと転がる愛らしい姿と、こちらを見つめる穏やかな表情に癒やされます。むっちりまるい背中にもご注目。

笹色の文字盤とシンプルな数字ですっきり見やすいデザインです。裏側はパンダファンの思いを記した「Pandas Forever」の刻印入りです。

パンダのほわほわ感からつぶらな瞳まで細かく表現されています。

ストラップでバッグやベルトループに付ければ、パンダと一緒にお出かけできます。

かわいいパッケージで届くので、プレゼントにもおすすめです。

【NEW】YOU＋MORE! ボールであそぶ子パンダのゆらゆらチャームウォッチ

1個 \4,900（+10% \5,390）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260206ym/3/

◆パンダ３きょうだい シャンシャン・シャオシャオ・レイレイごきげんハンカチ

お気に入りのおもちゃと好きな食べ物に囲まれた3頭のパンダのイラストがプリントされたハンカチです。3頭それぞれのうれしそうな表情に、見ているこちらもしあわせ気分を味わえます。広げるたびに元気をもらえそうなカラフルなデザインも◎。手をふいていると、まるでパンダをなでなでしているようです。

デザインは〈シャンシャン〉〈シャオシャオ〉〈レイレイ〉。3種類全部そろえたくなります。

3頭それぞれの特徴をイラストでていねいに表現しています。

表は細やかなシャーリング素材、裏面はふんわりパイルの綿100％。手をふきやすく、ポケットに入れやすいサイズで、毎日のお出かけのお供におすすめです。

【NEW】YOU＋MORE! パンダ３きょうだい シャンシャン・シャオシャオ・レイレイ ごきげんハンカチの会

月1枚 \900（+10% \990）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260206ym/4/

◆そのほか、ユーモアでおすすめの“パンダ3きょうだい”をモチーフにしたグッズをご紹介

3頭それぞれの性格や顔立ちがリアルに表現されているキュートなポーチです。

YOU＋MORE! パンダ３きょうだい シャンシャン・シャオシャオ・レイレイののんびりポーチの会

月1個 \3,000（+10% \3,300）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260206ym/5/

◆YOU＋MORE!エキュート上野店でもパンダグッズを販売予定！

上野動物園のパンダたちのYOU＋MORE!オリジナルグッズは、YOU+MORE!エキュート上野店でも販売予定です。

場所/「YOU+MORE! エキュート上野店」（東京都台東区上野7-1-1 JR上野駅構内3階エキュート上野）

営業時間/月～木、土日祝9:00～21:00（金曜日のみ9:00～22:00まで）

◆ジャイアントパンダ保護サポート基金

（公財）東京動物園協会では「ひろげよう！ パンダの夢」をキャッチフレーズに、「ジャイアントパンダ保護サポート基金」を運営。商品の売上の一部は「ジャイアントパンダ保護サポート基金」へ協賛をおこない、支援金はジャイアントパンダの現状を伝える教育普及活動や繁殖研究、中国の野生個体を守る活動の資金、上野動物園における環境改善、保全活動の支援などに活用されます。

◆YOU+MORE! [ユーモア](2014年～)

すっかり見慣れた日常が、もっと楽しく、もっと笑えるように。誰かと一緒にいる時間がもっとオモシロくなるユニークなアイテムをお届けする、フェリシモのユーモア雑貨ブランドです。

・YOU+MORE!ウェブサイト： https://feli.jp/s/pr190501/7/

・Instagram：(@youmoremore) https://www.instagram.com/youmoremore/

・X（Twitter）：(@youmore_tw) https://twitter.com/youmore_tw/

・Facebook：(@felissimoyoumore) https://www.facebook.com/felissimoyoumore/

公式ハッシュタグ： #f_youmore

◆電話での注文・問い合わせ：フリーダイヤル： 0120-055-820（通話料無料） 受付時間：平日／9時～17時 ※一部のIP電話では利用できない場合があります。※お客さまからのお電話は、内容を確認・記録するために録音させていただいております。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

証券コード : 東証スタンダード3396

創立 : 1965年5月

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/