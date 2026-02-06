上野動物園の“シャンシャン・シャオシャオ・レイレイ”をモチーフにしたYOU+MORE!オリジナルグッズに、チャームウォッチなど新作が新登場！ 【ジャイアントパンダ保護サポート基金協賛商品】

写真拡大 (全17枚)

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開するユーモア雑貨ブランド「YOU+MORE!」は、日本中の人たちから愛され続ける上野動物園で生まれ育ったシャンシャン・シャオシャオ・レイレイの3頭のパンダの愛らしい姿をモチーフにした「チャームウォッチ」と「ハンカチ」のウェブ販売を1月22日より開始しています。シャオシャオ・レイレイの2頭も返還となり、日本ではパンダに会えなくなっても、パンダたちへの想いを胸に抱いて過ごすことができるフェリシモオリジナルグッズの新作です。いっしょにお出かけしたり、愛らしい姿に癒やされたり、日常でパンダ愛を噛みしめながら、パンダたちを身近に感じることができます。※売り上げの一部は「ジャイアントパンダ保護サポート基金」へ協賛をおこない、パンダの現状を伝える教育普及活動や動物園における環境改善、保全活動の支援に活用されます。（オリジナルグッズは上野動物園内での販売はありません。）





◆「WE(ハート)PANDA」特設サイト


＞＞ https://feli.jp/s/pr260206ym/1/



◆新作の「チャームウォッチ」と「ハンカチ」をユーモアブログでチェック


＞＞ https://feli.jp/s/pr260206ym/2/



◆ボールであそぶ子パンダのゆらゆらチャームウォッチ


上野動物園のパンダがボール遊びをする様子を表現しているチャームウォッチです。バッグやベルトループに付けられるので、いっしょにお出かけを楽しむことができます。時間をチェックするたびにキュートな瞳と目が合って思わずにんまり。ころんと転がる愛らしい姿と、こちらを見つめる穏やかな表情に癒やされます。むっちりまるい背中にもご注目。





笹色の文字盤とシンプルな数字ですっきり見やすいデザインです。裏側はパンダファンの思いを記した「Pandas Forever」の刻印入りです。





パンダのほわほわ感からつぶらな瞳まで細かく表現されています。





ストラップでバッグやベルトループに付ければ、パンダと一緒にお出かけできます。





かわいいパッケージで届くので、プレゼントにもおすすめです。





【NEW】YOU＋MORE!　 ボールであそぶ子パンダのゆらゆらチャームウォッチ


1個　\4,900（+10% \5,390）


商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260206ym/3/



◆パンダ３きょうだい　シャンシャン・シャオシャオ・レイレイごきげんハンカチ


お気に入りのおもちゃと好きな食べ物に囲まれた3頭のパンダのイラストがプリントされたハンカチです。3頭それぞれのうれしそうな表情に、見ているこちらもしあわせ気分を味わえます。広げるたびに元気をもらえそうなカラフルなデザインも◎。手をふいていると、まるでパンダをなでなでしているようです。





デザインは〈シャンシャン〉〈シャオシャオ〉〈レイレイ〉。3種類全部そろえたくなります。









3頭それぞれの特徴をイラストでていねいに表現しています。





表は細やかなシャーリング素材、裏面はふんわりパイルの綿100％。手をふきやすく、ポケットに入れやすいサイズで、毎日のお出かけのお供におすすめです。





【NEW】YOU＋MORE!　パンダ３きょうだい シャンシャン・シャオシャオ・レイレイ ごきげんハンカチの会


月1枚　\900（+10% \990）


商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260206ym/4/



◆そのほか、ユーモアでおすすめの“パンダ3きょうだい”をモチーフにしたグッズをご紹介


3頭それぞれの性格や顔立ちがリアルに表現されているキュートなポーチです。


YOU＋MORE!　パンダ３きょうだい　シャンシャン・シャオシャオ・レイレイののんびりポーチの会


月1個　\3,000（+10% \3,300）


商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260206ym/5/





◆YOU＋MORE!エキュート上野店でもパンダグッズを販売予定！


上野動物園のパンダたちのYOU＋MORE!オリジナルグッズは、YOU+MORE!エキュート上野店でも販売予定です。


場所/「YOU+MORE! エキュート上野店」（東京都台東区上野7-1-1 JR上野駅構内3階エキュート上野）


営業時間/月～木、土日祝9:00～21:00（金曜日のみ9:00～22:00まで）





◆ジャイアントパンダ保護サポート基金


（公財）東京動物園協会では「ひろげよう！ パンダの夢」をキャッチフレーズに、「ジャイアントパンダ保護サポート基金」を運営。商品の売上の一部は「ジャイアントパンダ保護サポート基金」へ協賛をおこない、支援金はジャイアントパンダの現状を伝える教育普及活動や繁殖研究、中国の野生個体を守る活動の資金、上野動物園における環境改善、保全活動の支援などに活用されます。





