TOASU、女性リーダー育成×社外メンターのパイオニア株式会社Mentor Forのグループ化によりサービスを強化

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社TOASU（東京・品川／代表取締役社長：宮田 晃）は女性リーダー育成×社外メンターのパイオニアである株式会社Mentor Forの全株式を取得し、2026年2月6日、完全子会社化したことをお知らせいたします。

■背景：法改正と加速する女性リーダー育成の課題

2026年4月1日に施行される改正女性活躍推進法では、男女の賃金差異や女性管理職比率の公表義務が従業員数101人以上の企業にまで拡大され、企業のDE&I推進状況の可視化が一層進みます。しかし、多くの企業において、女性活躍や女性リーダー育成に課題を抱えており、制度対応と並行して育成施策の実行が経営課題となっています。

多様な人が安心して力を発揮できる組織の実現に向けて、DE&Iや女性活躍社会の実現ならびに、働き方の変化に伴い身近なロールモデルが少ない職場環境でのメンター制度の普及は今後も加速していくと考えられます。

当社はこれまで多くの企業に対し、人材課題の解決企業となるべく、顧客企業の課題に合わせた階層別研修や新人研修、DX研修など多様な人材育成サービスを開発・提供してまいりました。女性リーダーの育成やメンター制度の導入支援のご要望もいただく中で、個人に伴走するサービス提供のためのノウハウとネットワークを有するMentor Forにグループインしていただくことになりました。

■Mentor Forの強み：パイオニア企業ならではの質と実績

Mentor Forは女性の意欲向上や自信の形成、生活も含めたキャリア課題の解決に向け、プロフェッショナルなメンターが中長期で伴走する支援や、社内のメンター制度・仕組みづくりの組織支援に取り組み、約170社の実績を上げてきました。また、DE＆I推進に向けた研修や講演など多くの実績があります。

これら実績に加え、同社の「Business Career Mentor Academy」は個人対象にメンタースキルの育成・認定制度を整備しています。プロフェッショナルなメンターを自社で育成・輩出する認定制度を確立しており、質の高いサービスを安定的に提供できる本領域におけるパイオニア企業です。

■今後の展望

グループイン後もMentor Forは従来の全てのサービスを継続しますが、今後はTOASUとMentor For両社の顧客ネットワークやサービス開発ノウハウを融合させ、企業ニーズに合わせたサービスの更なる拡充を図って参ります。両社のサービスを協働させることで、顧客企業の人的資本経営のより高いレベルでの実現に向け、経営戦略面における対応を含め広範な領域で人材課題解決のパートナーとなることを目指してまいります。

今後は学研グループが有するノウハウを生かし、出版コンテンツの販売やキャリアアップを目指す個人向けサービスの拡充など、新たな価値創出にも取り組みます。また、学研グループが中期経営計画で掲げるD&Iのグループ目標『学研ホールディングス女性役員比率30％』等の実現に向けても、当社と一体となって取り組んでまいります。

■各社代表コメント

株式会社TOASU代表取締役社長 宮田 晃

企業における人材育成は今、大きな転換点を迎えています。法改正による透明化が進む一方で、働く個人の価値観が多様化しており、従来の一律の研修だけでは解決できない課題が山積しています。この度、個人のキャリアに寄り添い、内面からの変容を促すメンタリング領域で卓越した知見を持つMentor Forをグループに迎えられることを大変嬉しく思います。 TOASUが持つ人材育成ソリューションと、Mentor Forが持つ個への深い伴走力を掛け合わせ、企業の経営戦略と個人のキャリア自律、その双方を実現することで、お客様の持続的な事業成長を支える基盤として貢献してまいります。

株式会社Mentor For 代表取締役CEO 池原 真佐子

これまで社外・社内メンターという第三者との対話を通じて数多くのリーダー育成に貢献してまいりました。特に、ロールモデルとの接点が少ない女性にとって、リーダー経験豊富な女性メンターとの対話は、無意識の偏見を取り払い、幹部への意欲を高める重要な機会となっています。そうした「個」の意識変革こそが、企業成長の鍵であると確信しています。教育のリーディングカンパニーである学研グループ、そして人材育成のプロフェッショナルであるTOASUとこの度ご縁をいただき、ワンチームになることで、私たちが培ってきた「メンターによる個への伴走」と、TOASUが持つ「豊富な知見とネットワーク」が融合し、これまでにないシナジーが生まれると確信しております。今後も、多様な人材が能力を発揮できる社会を実現するために、より一層の価値創造に邁進してまいります。

■株式会社Mentor For概要

https://mentorfor.jp/(https://mentorfor.jp/)

代表取締役CEO：池原 真佐子

・設立：2014年9月（2018年～ メンター事業開始）

・所在住所：〒141-0001 東京都品川区北品川五丁目5番15号 大崎ブライトコア411

・事業内容：社外メンターの企業マッチング

企業の社内メンター制度支援

企業研修（DE&I、キャリア、リーダーシップ関連）

メンター育成（Business Career Mentor Academy）

■株式会社TOASU

https://toasu-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮田晃

・法人設立年月日：1995年3月28日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：20,000,000円

・所在住所：〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：研修サービス事業

組織開発事業

コンサルティング事業

外国人就労支援事業

研修内製化支援事業（コンテンツ開発サービス 他）

アセスメント事業（人材・組織アセスメント、社内試験支援サービス）

ASUBeTO事業（人事・教育DXプラットフォーム）

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開