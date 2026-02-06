【星のや京都】つぼみから、満開、散りゆく桜。桜のうつろいを楽しむ雅な春のアクティビティを提案

星野リゾート桜の中に建つ星のや京都

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。京都府・嵐山にある全室リバービューの旅館「星のや京都」は、2026年3月1日～4月16日の期間、つぼみから、満開、散りゆく桜と、桜のうつろいを楽しむ雅な春のアクティビティを提案します。桜の開花を待つ枕香づくり、満開の桜を伝統工芸で楽しむ京唐紙カードづくり、春に読みたい本を片手に過ごすひととき、桜の中のパワーウォーク、桜吹雪を愛でながらお菓子を楽しむひとときなど、桜のうつろいを楽しむ雅な特等席を用意しました。

背景

星のや京都が位置する嵐山は「日本さくら名所100選」（＊１）のひとつに選定されており、桜の時期には観光客で賑わいます。一方で、星のや京都は嵐山の名所・渡月橋から約1km離れた静かな渓谷に位置しており、喧騒から離れてゆっくりと桜を愛でられる唯一無二の場所です。つぼみ、満開の花、散りゆく花吹雪から花筏（はないかだ）まで、刻々と移り変わる自然の情景を間近で感じ、心ゆくまで満たされる時間を過ごしてほしいという想いから、この特等席を提案します。

＊１ 公益財団法人 日本さくらの会が選定

【春待ちの枕香づくり】枕香づくり

平安貴族の雅な文化に触れる枕香づくりを体験できます。創業300年以上の歴史を持つ京都の老舗香木店「山田松香木店」監修のもと、「土のぬくもり」や「若芽の息吹」といった春待ちをテーマにした数種類の香原料を自由に調合し、世界に一つだけの香りを作ります。春の象徴である「桜」や「梅」をあしらった上質なちりめん袋に収める体験は、奥嵐山での滞在を優雅に彩ります。

期間：3月1日～3月20日

時間：20:00～22:00

料金：無料

予約：不要

【桜の京唐紙カードづくり】客室の壁にあしらわれた桜の京唐紙

京都の伝統的な「京唐紙」の技法で、春を映すオリジナルのポストカードをつくる体験です。春らしい桜の版木や好みの色合いを選び、丁寧に和紙に摺り上げます。客室を彩る技法を体験し、旅の思い出として持ち帰り、旅が終わった後も余韻にひたることができます。

期間：2026年3月1日～4月10日

時間：11:30～12:30

料金：1名 3,388円（税‧サービス料込‧宿泊料別）

予約：公式サイト（ https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakyoto/ ）にて前日20時まで予約

【春うららのひととき】目の前で桜を楽しめる空中茶室

目の前の桜を楽しめる空中茶室やライブラリーラウンジで春の暖かい空気を感じながら、京都の書店「恵文社一乗寺店」が選書した春にちなんだ書籍を手に、季節の飲み物と共にゆったりした時間を過ごせます。山笑う奥嵐山の美しい景色を眺めながら過ごす、贅沢な時間です。

期間： 2026年3月25日～4月9日

時間： 8:00～10:00

料金： 無料

予約： 不要

【桜の中のパワーウォーク】パワーウォーク星のや京都から続く大堰川沿いの道

朝日が差し込み、桜が咲く川沿いで、パワーウォーク（＊2）を行います。朝の柔らかな光と風を全身で浴びることで、心身ともにリフレッシュし、清々しい気持ちで1日を始めることができます。

＊2 深い呼吸と体幹を意識しながら足裏でしっかりと地面を踏み早足で歩く健康法のひとつ。

期間：2026年4月1日～4月10日

時間：7:15～8:00

料金：無料

予約：公式サイト（ https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakyoto/ ）にて前日20時まで予約

【花散る水辺のひととき】星のや京都「水の庭」花筏のお菓子（イメージ）

古来より日本人が儚く散る桜に見出してきた「もののあはれ（＊3）」を感じるひとときです。晩春の「水の庭」は、舞い散る花吹雪と水面に浮かぶ花筏を同時に楽しめる特等席です。この情景を映したような和菓子を、京菓子司「亀屋良長」が特別に誂えました。一服ずつ丁寧に点てた抹茶と共に味わいながら、春風の中、散りゆく桜に日本の美意識を感じることができます。

＊3 平安時代の文芸の美的理念のひとつ。自然・人生に触れて起こるしみじみした内省的で繊細な情趣。

期間：2026年4月10日～4月16日

時間：8:00～10:00

料金：無料

予約：不要

■星のや京都

星のや京都 桜と送迎船

平安貴族が興じた嵐山にたたずむ水辺の私邸で時を忘れる。渡月橋から船に乗り、大堰川を遡った先では、京都に息づく日本の伝統技法を感じる客室、嵐山の情景を映した滋味豊かな日本料理、四季の美しい景観と静けさの非日常が提供されます。

所在地 ：〒616-0007 京都府京都市西京区嵐山元録山町11-2

電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）

客室数 ：25室・チェックイン：15：00～／チェックアウト：～12：00

料金 ：1泊193,000円～（1室あたり、税・サービス料込、食事別）

アクセス：阪急嵐山駅より徒歩約10分、京都南ICより車で約30分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakyoto/

■星のやとは

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星

のや」。国内外に展開する各施設では、その土地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、

出会った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人々を日々の時間の流れ

から解き放つ。

URL :https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/

