ツクルバ、新卒採用メッセージを刷新。”どうせなら、つぎの暮らし方をつくる場で”採用サイトもフルリニューアルし、未来を共につくる仲間を募集開始

株式会社ツクルバ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：野村 駿太郎）は、2027年卒の新卒採用に向けて採用メッセージを刷新し、合わせて採用情報サイトを全面リニューアルしました。

本取り組みは、企業としての想いやスタンスを、これからの社会を担う学生に丁寧に届け、共感からはじまる出会いを生み出すことを目指しています。

■ 採用メッセージ：「どうせなら、つぎの暮らし方をつくる場で。」

今回発表した採用メッセージは、

「どうせなら、つぎの暮らし方をつくる場で。」

「何をするか」だけではなく、「誰とするか」も、どちらも大切にする。

そのうえで、「どうせやるなら、自分たちの手で新しい文化や価値観を生み出していきたい」。

そんな想いを、私たちなりの言葉で表現しました。

■ なぜ今、「つぎの暮らし方」をつくる必要があるのか



ツクルバはこれまで、一人ひとりの暮らしに寄り添いながら「住まいの選び方・もち方」に新しい選択肢を提示してきました。

その積み重ねは今、住宅流通という仕組みそのものを、より自由で開かれたものへと着実に変え始めています。



かつて、住宅は「一度買ったら一生もの」という固定観念が強い業界でした。

しかし私たちは、これからの時代を生きる人々と暮らし方の関係性は、もっと自由で、もっと豊かであっていいと考えています。



私たちが目指すのは、単なるサービスの提供ではありません。

住領域において、文化そのものとなるような“新しい当たり前”をデザインすることです。

この大きな挑戦には、「何をするか」と同じくらい「誰とするか」を大切にし、自分たちの手で新しい価値観を生み出していきたいと願う仲間の存在が不可欠です。

だからこそ、仲間として迎えたいのは、そうした挑戦に心からワクワクできる人。

新しい当たり前を一緒につくっていける人です。

■ 採用サイトも刷新しました

このメッセージを届けるために、採用情報サイトもゼロからつくり直しました。

・ストーリーで伝える構成

ツクルバの「過去」「現在」「未来」をひとつの物語のようにお伝えすることで、ツクルバの世界観や紡いできた想いを感じてもらえる構成に仕上げました。

・メンバーのリアルな“温度”を大切に

デザインや構成を作り上げるうえで、多くの現場メンバーにヒアリングを実施し、ツクルバで働く一人ひとりの“温度”が伝わるよう工夫を凝らしました。

サイト内に登場する人物はすべて現役のツクルバメンバーです。

■ 「採用」は、文化をつくる入口

私たちは、「採用」を単なる人材獲得手段だとは考えていません。

採用活動そのものが、会社の価値観を再確認し、未来の文化をかたちづくるきっかけになると信じています。

これからの暮らしを、どうしていきたいのか。

どんな人と、どんな未来を、どんな場でつくっていきたいのか。

そんな問いに本気で向き合いながら、私たちは、今年も“仲間探し”を始めます。

もしあなたが、「働く」をただの“手段”ではなく、

“未来をつくる行為”として捉えているなら。

その一歩を、ツクルバという「場」から始めてみませんか。

採用情報

対象者：2027年卒業予定の学生（および既卒の方）

新卒採用サイト：https://recruit.tsukuruba.com/top

