アネスト岩田、お客様と共に創り上げる「未完成の100周年記念サイト」公開

アネスト岩田株式会社

アネスト岩田株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：三好 栄祐、以下、アネスト岩田）は、2026年5月に創業100周年を迎えるにあたり、2月6日（金）に記念サイトを公開しました。

記念サイトはあえて「未完成」の状態で公開します。サイト内でアネスト岩田へのエピソードやメッセージを広く募集し、アネスト岩田に関わる全ての皆様と共に記念サイトを創り上げていきます。ぜひ皆様の声をお寄せください。

アネスト岩田100周年記念サイト :https://www.anestiwata-corp.com/jp/100th-anniversary/

なぜ「未完成」なのか

アネスト岩田が築いてきた100年の歴史。

それは、アネスト岩田だけでなく、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様と共に歩んできた歴史です。

100周年の節目に、改めて皆様に感謝を込めて、共に歴史を振り返りたい。

そして、次の100年に向けて、共にワクワクするものを作っていきたい。

そんな想いから、創業100周年の記念サイトをあえて「未完成」のまま公開し、5月の正式リリースに向け、皆様と共に創り上げていきたいと考えました。

この度公開した記念サイトでは、2月から4月にかけてアネスト岩田やアネスト岩田製品に関するエピソードやメッセージを広く募集いたします。いただいたエピソードやメッセージを元に、5月の正式リリースでは様々なコンテンツの展開を予定しております。

もうすぐ100歳になる私たちの願いに、ぜひ皆様のチカラをお借りできますと幸いです。

100周年ロゴは「圧縮」と「放出」をコンセプトに

エピソード、コメント募集フォーム

アネスト岩田は2035年度に売上高1,000億円を達成するため、中長期経営計画を遂行します。100周年の節目を、経営戦略の遂行に資する体質へと変容する好機ととらえ、旗印となる100周年ロゴを作成しました。

100周年ロゴには、アネスト岩田のオイルフリースクロールコンプレッサーの機構とスプレーの放射線になぞらえて、これまでの100年間で培ってきた歴史や想い、文化を「圧縮」し、未来に向けて「放出」していく誓いを込めています。

100周年スローガンで新たな挑戦を

経営戦略を強く推進するにあたり、この機会に社員一人ひとりが熱量を高め、100周年事業を自分ごと化することを目的に、アネスト岩田のDNA（らしさ・価値観）をシンボル化した、「100を超える、ワクワクを。」のスローガンを制作しました。※1

「100」には、これまでの100年を超えるため、100%以上の力を発揮して、次の100年にむけて、新しいことに挑む熱意を込めています。そのために、まずはアネスト岩田で働く社員が楽しく取り組む気持ちを大切にし、その取り組みが皆様をワクワクするものに昇華していけるよう、一人ひとりの意識を改革します。

※1‥100周年事業のスローガンとして制作

アネスト岩田はこれまでの100年で培った技術と信頼を礎に、これからも製品・サービスの品質向上と新たな価値創造に取り組んでまいります。

アネスト岩田株式会社

所在地： 神奈川県横浜市港北区新吉田町3176番地

代表者： 三好 栄祐（みよし えいすけ）

創業： 1926年5月1日

資本金： 33億5,435万円

上場証券取引所：東京証券取引所 プライム市場

主な事業内容： 塗装機器・設備並びに液圧機器・設備、空気圧縮機（エアーコンプレッサー）、真空機器、の製造・販売

URL： https://www.anestiwata-corp.com/jp



アネスト岩田は、塗装機器・設備並びに液圧機器・設備、各種空気圧縮機（コンプレッサー)、真空機器、を製造・販売しています。創業から95年以上の歴史があり、海外20カ国以上に拠点を配置しグローバルに展開しています。アネスト岩田は「開発型企業」として、世の中の流れをいち早くキャッチし、常に新しい製品開発に取り組んでいます。国内外で1,200件を超える特許出願数を持ち、身の回りの多くの製品はアネスト岩田の製品を使って作られています。