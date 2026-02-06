仙台市で増える「粗大ゴミの出し方がわからない」問題に対応。出張買取はなまる仙台店が“粗大ゴミ無料相談窓口”を新設し、市民の適正処理を支援

APEXIA合同会社

仙台市では、粗大ゴミに関する相談が年々増加しています。

「仙台 粗大ゴミ 持ち込み」「仙台市 粗大ゴミ 申し込み」などの検索件数は月1,000件を超え、

市民の間で「粗大ゴミの出し方が分からない」という課題が顕在化しています。

こうした状況を受け、仙台市青葉区の

出張買取はなまる仙台店は、

2025年2月より 「粗大ゴミ無料相談窓口」 を

新設しました。

仙台市内では「粗大ゴミの出し方が分からない」「持ち込みが難しい」「料金を安くしたい」などの相談が月30件以上寄せられています。

今回の“粗大ゴミ無料相談窓口”の開設にあわせて、特に問い合わせの多い内容を

市民向けガイドとして再編集 し、以下にまとめました。

市民の皆さまが困りやすいポイントを中心に

粗大ゴミの出し方・持ち込み方法・安くするコツ

を分かりやすく解説しています

詳細を見る :https://hanamarukaitori-shuccho.jp/

■ 結論：仙台市で粗大ゴミを安く処分する最適な方法とは

仙台市で粗大ゴミを処分する方法は大きく4つあります。

- 仙台市の戸別収集（有料）- 仙台市の持ち込み処分（有料）- 民間の不用品回収サービス（有料）- 出張買取による無料～買取処分（場合によりお金がもらえる）

このうち「最も費用負担が少ない方法」が 出張買取 です。

仙台市の粗大ゴミは品目ごとに400円～2,000円前後の費用がかかり、

タンスやソファなど大型家具が複数あると 合計6,000円以上 になるケースも珍しくありません。

一方で、状態の良い家具・家電・工具・スポーツ用品などは

粗大ゴミではなく 買取対象になる 場合があります。

■ 【保存版】仙台市｜粗大ゴミのおすすめ処分ルート早見表

■ 仙台市で粗大ゴミとして扱われるもの

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/20_1_ed7bbaa8fe94a3cecd2c33069771344a.jpg?v=202602060321 ]

仙台市では「指定袋に入らない大きさの家庭ごみ」が粗大ゴミに該当します。

主な対象品目

■ 仙台市で粗大ゴミとして出せないもの

- タンス- 食器棚- ベッドフレーム- マットレス（スプリング入り/なし）- ソファ- テーブル- 自転車- 物干し台- カーペット- じゅうたん特に検索が多いのは「仙台市 粗大ゴミ マットレス」で、スプリング有無により料金が大きく異なります。

以下は市の粗大ゴミでは回収できません。

■ 仙台市の粗大ゴミ持ち込み処分の概要

- 冷蔵庫- 洗濯機- テレビ- エアコン（家電リサイクル法対象）- パソコン- バッテリー類- 事業ゴミ- 危険物粗大ゴミ回収（戸別収集）と清掃工場への持ち込みの違い

仙台市で粗大ゴミを処分する方法には、「戸別収集」と「持ち込み処分」の2つがあります。

それぞれ費用・手間・スピードが異なるため、状況に応じて選ぶことが重要です

粗大ゴミ回収（戸別収集）

事前に申し込みを行い、指定日に自宅前へ出す方法です。

・車が不要で手続きが比較的簡単

・費用は1点あたり400～2,000円前後

・回収日まで数日～1週間待つ必要あり

・大型家具の運び出しは自分で行う必要がある

少量で時間に余裕がある場合に向いています。

粗大ゴミの持ち込み処分

清掃工場へ自分で直接運び込む方法です。

・即日処分できる

・戸別収集より安くなる場合が多い

・車と体力が必須

・混雑する時間帯がある

車があり、できるだけ安く早く処分したい方に向いています。

■ 仙台市内の粗大ゴミ持ち込み可能施設一覧

仙台市では、家庭から出た粗大ゴミを市が指定する清掃工場へ直接持ち込むことで処分することができます。

戸別回収よりも早く処分できる点から、「仙台市 粗大ゴミ 持ち込み」で検索する方が年々増えています。

主に以下の施設が利用されます。（※時期や品目により異なる場合あり）

主な持ち込み施設の例

葛岡工場（青葉区・泉区方面）

引用元：仙台・幸町から写真日記[表2: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/20_2_f0e7a021b49f77f57217374b97eb1ad7.jpg?v=202602060321 ]

今泉工場（太白区・若林区方面）

引用元：平和エステート[表3: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/20_3_334629d4c340f8d5c3e6cb0a92b3e74e.jpg?v=202602060321 ]

松森工場（宮城野区方面）

引用元：PR TIMES[表4: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/20_4_a64087dae5f20d3c64d2aa6cf03af4c8.jpg?v=202602060321 ]処理施設に持ち込む時の詳細はこちら :https://www.city.sendai.jp/shisetsu-kanri/kurashi/machi/genryo/gomi/wakekata/shorishisetsu2.html

仙台市の区ごとの粗大ゴミ持ち込み事情

仙台市は広いため、居住区によって利用しやすい清掃工場が異なります。

距離やアクセスを把握しておくと、無駄な移動を減らせます。

青葉区・泉区にお住まいの方

葛岡工場方面が比較的利用しやすい

山道やカーブが多いため、大型車は注意

太白区・若林区にお住まいの方

今泉工場方面がアクセス良好

平日午前中は比較的空きやすい

宮城野区にお住まいの方

松森工場方面が近い

週末や引越しシーズンは混雑しやすい

「どの施設が近いか」を事前に調べておくだけでも、持ち込みは楽になります。

■仙台市の粗大ゴミ持ち込み料金の目安

参考料金のため最新情報は仙台市HPをご確認ください。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/20_5_7f78eb588ffcd13249199ba156d0de7b.jpg?v=202602060321 ]

■仙台市で粗大ゴミを持ち込む手順を詳しく解説

仙台市の持ち込み処分は、以下の 4ステップ で完了します。

１. 粗大ゴミに該当するか確認

サイズや材質によって、市の持ち込み処理が可能かどうかが決まります。

２. 持ち込み可能な施設を選ぶ

最寄りの工場を選びます。

青葉区・太白区 → 葛岡工場

宮城野区・泉区 → 松森工場

３. 車で直接搬入

自家用車・軽トラック等で搬入します。

※タクシーやレンタカーの場合は事前確認が必要なことがあります。

４. 処分料金を支払い、処分完了

料金は施設窓口で現金精算。

当日中にすべて完了するため、引越し前など急ぎの方に便利です。

■ 仙台市の粗大ゴミ分別ルール

仙台市では分別ルールが細かく定められており、間違えると受け付けてもらえないケースもあります。

よくある“間違いやすい品目”- 金属と木材が混ざった家具- 分解しないと入らないサイズの棚- スプリング入りマットレス- オフィス家具（事業ゴミ扱い）

特にマットレスは、

「スプリング入り・なし」で処分先が変わる ため注意が必要です。

■ 工場に持ち込めない粗大ゴミとその処分方法

仙台市施設では受け入れ不可の品があります。

【持ち込み不可例】

- 冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビ- バイク、タイヤ- 事業ごみ- 危険物（ガス缶、大容量バッテリー）

【代替処分方法】

■ 仙台市の粗大ゴミ持ち込み施設の混雑予想と注意点

- 家電4品目 → 指定引取場所へ- 事業ゴミ → 民間の産業廃棄物処理業者- バイク → バイク引取専門業者- タイヤ → カーディーラー or 専門処理業者

仙台市の持ち込み施設は、曜日や時間帯によって大きく混雑します。

■ 粗大ゴミ持ち込みに役立つ準備と荷物の積み方のコツ

混雑が多い曜日- 土曜日- 祝日前- 大型連休前雑が多い時間帯- 10～12時- 13～15時混雑を避けるコツ- 平日の午前中が最もスムーズ- 品目を書いたメモを準備- 事前に電話で混雑状況の確認

仙台市での持ち込みは、積み方によってスムーズさが変わります。

■ 引越し・大掃除時の粗大ゴミ持ち込み攻略法

◆ 積み込みのコツ- 重たいものを手前へ- 倒れやすいものは固定- マットレスは最後に積む- 家具は可能なら分解◆ 持参すべきもの- 軍手- ロープ- 工具（六角レンチ・プラスドライバー）- メジャー

引越し前後のタイミングで最も多いトラブルが、

「回収日が間に合わない」 というケースです。

仙台市の戸別収集は、申し込み後すぐ回収されるわけではなく、

1～2週間待ち になることがあります。

困りごとが発生しやすいケース- 引越し日までに回収が間に合わない- 急な転勤・引越し- 大雪によるスケジュール変更- 大量の粗大ゴミが発生したとき

こうしたとき、持ち込み処分か出張買取が有効です。

■ 実体験｜仙台市で粗大ゴミ処分に困ったケース

ここでは、実際に相談窓口に寄せられた「よくあるケース」を紹介します。

● ケース1：引越し前にソファを処分できなかった

申し込みをしたものの、回収日は引越し後に。

最終的に出張買取で対応し、処分費0円で解決。

● ケース2：スプリング入りマットレスの処分費が高い

持ち込みでも1,800円以上。

状態が良く、買取に切り替え処分費ゼロに。

● ケース3：高齢で持ち込むのが難しい

重たい家具を運び出せず、出張回収で安全に解決。

■ 持ち込み前に検討したい！粗大ゴミのリサイクル・再利用方法

仙台市の粗大ゴミのうち、実は 40%前後は再利用可能 と言われています。

◆ 再利用されやすい品目- 家具- 家電- スポーツ用品- 工具- 自転車- 骨董品・レトロ品

これらは、粗大ゴミとして廃棄するのではなく、

リユースルートに回すことで処分費削減につながります。

■ 仙台市で粗大ゴミの代わりに「出張買取」を利用するという選択肢

ここまでの内容を踏まえ、

仙台市民にとって“負担の少ない選択肢”の一つが 出張買取 です。

■ 粗大ゴミ無料相談窓口を新設した理由

出張買取が向いている人- キレイな家具・家電が多い- 引越し前- 車がない- 重たい荷物を運べない- 処分費をかけたくない

出張買取はなまる仙台店には、粗大ゴミに関する以下の相談が月30件以上寄せられていました。

よくある市民からの相談- 引越しまでに処分が終わらない- 粗大ゴミに出そうとしたが運べない- マットレスの処分費が高い- 市の持ち込みが混雑していて困った- 体力的に搬出が難しい- 家財が大量にある

特に高齢者世帯・単身者世帯からの相談が急増しています。

店長・柏木のコメント

「当店には毎月30件以上、粗大ゴミの相談が届いていました。中には “回収日が引越し後になる”“持ち込みができない” など、仙台市の粗大ゴミ制度ではどうにもならない状況も多くありました。

こうした市民の困りごとを解決する場として、

“粗大ゴミ無料相談窓口” を設置することを決めました。

■ 無料相談窓口で提供するサポート内容

粗大ゴミ無料相談窓口では、市民の状況にあわせて次のような具体的な支援を行います。

● 仙台市の粗大ゴミ制度の利用方法- 対象品目かどうか- 申し込み方法- 持ち込み可能施設- 手数料の目安● 費用を抑えるための最適ルートを案内

例：

「タンス＋マットレス＋棚 → 分解すれば持ち込みの方が安い」

「状態の良い冷蔵庫 → 粗大ゴミではなく買取可能」

● “粗大ゴミに出さなくていい物” の判定

粗大ゴミにしようとしていた品の約4割は、実は

買取・無料引取・再利用ルートが存在 します。

● 体力的に難しいケースの対応

搬出サービスや地域業者の案内など、

安全性を確保した案内を行います。

■ 今回の取り組みがもたらす地域への効果

1. 市民の負担軽減- 処分費の削減- 運搬の負担軽減- スケジュールの調整負担の軽減2. 廃棄物の削減

廃棄されるはずだった家具や家電が再利用されることで、

環境負荷の低減に貢献します。

3. 引越しや片付けのトラブル防止

粗大ゴミ制度の情報不足によるトラブルを未然に防ぎます。

■ 出張買取はなまる仙台店とは

引用元：おいくら

出張買取はなまる仙台店は、

大型家具・家電から工具・ホビー用品まで15ジャンル以上を扱う総合買取サービスです。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/20_6_f327bc317218fc0615620bdab8bb23fc.jpg?v=202602060321 ]出張買取はなまる仙台店の詳細を見る :https://hanamarukaitori-shuccho.jp/強み- 最短即日対応- 搬出スタッフが訪問- 大型家具・家電も対応- 再利用ルートが豊富- 粗大ゴミで断られた品も査定可能

粗大ゴミに出そうとしていた品が “買取になる” ケースも多く、

市民負担の軽減につながっています。

粗大ゴミに関するご相談は店舗やお電話で受け付けています。

■ 仙台市 粗大ゴミに関するよくある質問（FAQ）

Q1. 粗大ゴミに出すには申し込みが必要ですか？

A. はい。戸別収集の場合は必須です。

Q2. 持ち込みは当日できますか？

A. 可能ですが、混雑に注意が必要です。

Q3. マットレスの処分費はいくら？

A. 種類により1,200～2,000円前後です。

Q4. 持ち込みと戸別収集はどちらが安い？

A. 持ち込みの方が安い傾向にあります。

Q5. 出張買取を使うメリットは？

A. 無料～買取になるため、処分費を削減できます。

■ 総まとめ

仙台市で粗大ゴミを処分するには、制度の理解と、最適な選択が重要です。

しかし実際には「持ち込みができない」「回収に間に合わない」「高額になる」という問題が多く発生しています。

今回の “粗大ゴミ無料相談窓口” の新設は、

こうした市民の困りごとを解決し、

適切な処分とリユースの促進を実現するための取り組みです。

今後も地域住民に寄り添い、

廃棄物削減・環境負荷の低減に貢献してまいります。

