キャラバンの利便性を高める、4アイテムをECサイトや店頭で発売｜カーメイト

株式会社カーメイト（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：徳田勝）は、2026年1～２月にかけて日産 キャラバン向け収納アイテムとして「キャラバン専用 オンダッシュトレー」「キャラバン専用 センターコンソールトレー」「キャラバン専用 モールパネル」の計3製品を当社公式オンラインストアおよび各種ECサイトにて発売します。

また、「ドリンクホルダー キャラバン/NV350用 運転席用」は、2026年2月より全国の量販店で発売を開始します（ECサイトでは2025年3月より発売済み）。各製品の発売日や製品特長などは以下よりご確認ください。

製品特長

キャラバン専用 オンダッシュトレー／センターコンソールトレー

キャラバン専用設計のオンダッシュトレー（下画像：左）とセンターコンソールトレー（下画像：右）。”まるで純正”のような装着感で、車内の利便性を向上させます。マットブラックカラーとシボ加工（トレー外側樹脂部）で、車と馴染むデザインに仕上げました。また、すべり止め効果のあるシリコン素材を採用。耐熱性で夏場の高温でも変形しにくい仕様です。

キャラバン専用 オンダッシュトレー（CX544K）キャラバン専用 センターコンソールトレー（CX545K）

●キャラバン専用 オンダッシュトレー（CX544K）特長

ダッシュボード上の凹みにぴったりフィット。バインダーや書類なども置けるワイドサイズ。- ダッシュボード上の凹みにぴったり収まる設計- ワイドサイズ（内寸は約350×180mm）で、ティシューボックスをはじめ、A4サイズのバインダーや書類、小物類など、車内でよく使うアイテムを整理可能。シリコン素材のため、すべりにくい- マットブラックでフロントガラスへの映り込みを軽減- 接着剤や両面テープは不要で、ダッシュボード形状に合わせて置くだけで設置完了- 汚れた際は、水洗いでグリップ力が回復（洗剤は不要）

［適合車種］

E26系 キャラバン/NV350キャラバン(2012（平成24）年6月～)の右ハンドル車専用

●キャラバン専用 センターコンソールトレー（CX545K）特長

センターコンソールの凹みにジャストフィット。スマートフォン・サングラス・車のキーなどが置けるサイズ。- センターコンソールのアームレスト間の凹みに合わせた設計で、ジャストフィット- 内寸約200×160ｍｍの小物置きスペースで、スマートフォン・財布・チケット・電子タバコなどの一時置きに最適。シリコン素材で小物がすべりにくい

［適合車種］

E26系キャラバン／NV350キャラバン（2012（平成24年）6月～）の右ハンドルかつ、マルチコンソール仕様車専用

キャラバン専用 モールパネル（CX539K）

キャラバン専用 モールパネル（CX539K）デッドスペースが“魅せる収納”に。専用アタッチメント付属のため、工具やクロスなど、モール対応アイテム以外も取り付け可能。- タイヤハウス上のデッドスペースが“魅せる収納”に- 左側後輪タイヤハウス上のユーティリティナットを使用するため、車体加工不要で取付け可能（プラスドライバーのみで作業時間約5分）- MOLLE（モール）システム対応。凹凸のあるオフセット構造でベルトを通しやすく、モール対応アイテムを自在に取り付けることが可能。4種類の専用アタッチメント付属（各3個ずつ）で、工具や小物、バッグ等を掛けることができる- 強度の高いABS樹脂を採用し、軽量かつ高耐久- 一度車に装着した後は、工具レスでパネルの着脱が可能

［適合車種］

E26系 キャラバン/NV350キャラバン(2012(平成24)年6月～)の「バンタイプ車両」かつ、グレード名に「プレミアムGX」もしくは「AUTECH」が含まれるグレード専用

ドリンクホルダー キャラバン/NV350用 運転席用（CX515）

ドリンクホルダー キャラバン/NV350用 運転席用（CX515）ウィンカーレバーに干渉しないよう、ホルダー部分がドア側を向いた設計で、運転中のレバー操作を妨げない。- ブラックカラーとツヤのあるトップリングで高級感を演出- ホルダーの位置はウィンカーレバーとのクリアランスを考慮しており、運転中の操作を妨げない- 缶コーヒーなどの細い缶から、600mlなどの大容量ペットボトルをホールド可能（直径／対角の長さが52～72mm、重さ600gまでのドリンク容器に対応）

［適合車種］

E26系 キャラバン/NV350キャラバン(2012（平成24）年6月～)の右ハンドル車専用

製品スペック・ラインアップ

各製品の詳細は、以下品名のリンク（公式オンラインストア）よりご確認ください。

- 価格は全てオープン- CX544K、CX545K、CX539KはECサイト専売品[表: https://prtimes.jp/data/corp/17074/table/268_1_ca9306b167243fcf13657168275bd68b.jpg?v=202602060321 ]

※店頭での発売日

