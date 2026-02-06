菰野町の道の駅菰野で「こもしかグッズ」新商品2種を販売

菰野町

道の駅菰野において、菰野町観光協会公式PRキャラクター「こもしか」をデザインしたグッズの新商品2種類を発売しました。

こもしか開運キーホルダーこもしか開運キーホルダー

ひとつめの商品は「こもしか開運キーホルダー」です。

数量限定150個の希少なアイテムで、販売価格は450円（税込）です。

合格祈願や勝利祈願など、特別な願いを込められるデザインが特徴です。小さくかわいらしいサイズ感で、バッグやポーチに付けて携帯することもできます。

ふたつめは「こもしかキャンパスポーチ」で、コットン素材のシンプルなマチなし正方形ポーチです（サイズ：縦約130mm×横約130mm／販売価格：1,000円（税込））。スマートフォンやモバイルバッテリー、エコバッグなどを収納できる実用的な仕様となっています。

こもしかキャンパスポーチイヤホンなどの収納にぴったり！

いずれの商品も、道の駅菰野で販売しています。

最新情報や在庫状況等の詳しい内容は、菰野町観光協会のウェブサイト(https://www.kanko-komono.com/news/4036/)をご確認ください。