【とり鉄】2/8(日）～2/10（木）　とり鉄にて年に一度の『ニワトリの日』キャンペーンを開催します！

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディングス株式会社の子会社であるアスラポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：川上英二）は、とり鉄業態の特別企画を2026年2月8日（日）より実施いたします。

『とり鉄』のご紹介

串焼きをメインにさまざまな鳥創作料理を提案する焼き鳥ダイニングです。

このたび、とり鉄では年に一度の2月8日『ニワトリの日』にちなんだ、特別企画を期間限定で実施いたします。

人気の串焼き9種類が、この３日間だけ99円（税抜）の特別価格！

とり鉄の人気の串焼きがお得にお楽しみ頂けるこの期間に、ぜひお近くのとり鉄にお越しください♪

◆販売開始日 2026年2月8日（日）～2月10日(木）

※一部地域・店舗により未実施の場合や、金額が異なる場合がございます。

※写真はイメージです。実物と異なる場合がございます。

〇とりてつ人気の串焼き9種

3日間の期間限定で99円！（税込109円）

また『ニワトリの日』特別企画に合わせたアンケートキャンペーンも実施いたします。

アンケートにお答えいただいたお客様の中から抽選で、「とり鉄お食事券」をプレゼント！

他にも様々な料理に合うお酒、飲み物をご用意してお待ちしております。

この機会にぜひ、とり鉄にお越しください！

【会社概要】

アスラポート株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング

代表取締役社長：川上 英二

事業内容：居酒屋・ラーメン店等の直営事業及びFC事業

■アスラポート株式会社 https://asrapport.com/

■とり鉄公式ホームページ http://www.tori-tetsu.com/