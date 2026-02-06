TVアニメ「2.5次元の誘惑」×ヴィレッジヴァンガード～スペシャルコラボグッズが登場！～
2026年2月6日（金）より、TVアニメ「2.5次元の誘惑」とヴィレッジヴァンガードのコラボグッズが
ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて受注開始！
このスペシャルコラボのために描き下ろしされたヴィレヴァン店員風の4人が各種グッズになって登場です！
キュートで元気いっぱいの彼女たちと一緒に、このスペシャルコラボをぜひお楽しみください！
【商品詳細】
■アクリルフィギュア 全4種 各\2,000（税込）
【素材】
アクリル樹脂
【サイズ】
天乃リリサ ：H9.7cm×W4.9cm
橘美花莉：H9.9cm×W3.5cm
ノノア ：H9.6cm×W2.9cm
喜咲アリア ：H10cm×W5.2cm
■アクリルキーホルダー（等身) 全4種ランダム 単品\900（税込）/SET\3,600（税込）
■アクリルキーホルダー（SD) 全4種ランダム 単品\900（税込）/SET\3,600（税込）
【素材】
アクリル樹脂
【サイズ】
等身イラスト：約H4.6cm×W4.8cm
SDイラスト：H6.8cm×W3.6cm
※等身イラスト/SDイラスト毎での単品/SET売りとなります。
※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※セット購入すると全種揃います。
■ステッカー（等身） 全4種 単品\600（税込）/SET\2,400（税込）
■ステッカー（SD） 全4種 単品\600（税込）/SET\2,400（税込）
【素材】
PET
【サイズ】
等身イラスト：約H4.7cm×W4.9cm
SDイラスト：H6.3cm×W3.6cm
※等身イラスト/SDイラスト毎での単品/SET売りとなります。
※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※セット購入すると全種揃います。
■缶バッジ（等身） 全4種ランダム 単品\660（税込）/SET各\2,640（税込）
■缶バッジ（SD） 全4種ランダム 単品\660（税込）/SET各\2,640（税込）
【素材】
ブリキ
【サイズ】
丸型φ57mm
※等身イラスト/SDイラスト毎での単品/SET売りとなります。
※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※セット購入すると全種揃います。
■POP風アクリルバッジ 全4種 各\900（税込）
【素材】
スチール/ABS/アクリル樹脂/PET
【サイズ】
H5.4cm×W7.5cm
■クリアカード（等身） 全4種 単品\700（税込）/SET\2,800（税込）
■クリアカード（SD） 全4種 単品\700（税込）/SET\2,800（税込）
【素材】
PET
【サイズ】
H8.6cm×W5.4cm
※等身イラスト/SDイラスト毎での単品/SET売りとなります。
※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※セット購入すると全種揃います。
■マグカップ 全4種 各\1,700（税込）
【素材】
陶器
【サイズ】
H9.5cm×W8cm
■ハンドタオル 全4種 各\1,500（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
H20cm×W20cm
■タペストリー \4,000（税込）
【素材】
ポリエステル/ABS
【サイズ】
A3
■デスクマット \3,300（税込）
【素材】
ポリエステル/ABS
【サイズ】
H30cm×W60cm
■Tシャツ \5,000（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
M：身丈70cm×身幅52cm×袖丈20cm×肩巾47cm
L ：身丈74cm×身幅55cm×袖丈22cm×肩巾50cm
XL：身丈78cm×身幅58cm×袖丈24cm×肩巾53cm
(C)橋本悠／集英社・リリサ製作委員会
【注意事項】
※商品画像はイメージです。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。
※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。
【受注期間】
2026年2月6日（金）12：00～2026年2月23日（祝月）23：59
【お届け予定日】
2026年4月上旬～4月中旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22168
【関連リンク】
▼TVアニメ「2.5次元の誘惑」公式X
https://x.com/ririsa_official
▼TVアニメ「2.5次元の誘惑」公式HP
https://ririsa-official.com/
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■オンラインストア
https://vvstore.jp/
-----------------------------------
■公式X
https://x.com/vv__official
■公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）