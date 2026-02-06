ニューヨーカー×鹿島アントラーズ 【アントラーズ レッド ベアチャーム】が登場！公式通販サイト「NYオンライン」にて2月13日（金）12時より先行予約開始

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、【アントラーズレッド ベアチャーム】を公式通販サイト「NYオンライン」にて2026年2月13日（金）12時より先行予約開始いたします。

また、NEWYORKER OWN STYLE コレド日本橋店、NEWYORKERアウトレットあみ店、NEWYORKERアウトレット酒々井店では、2月20日（金）より販売を開始いたします。

本商品は、Jリーグの鹿島アントラーズをオフィシャルスーツサプライヤーである、NEWYORKERが手掛ける、ベアチャーム。

鹿島アントラーズの伝統的なチームカラーである「アントラーズレッド」を纏い、クラブの誇りとNEWYORKERらしい上品さを感じられるデザインに仕上げました。

バッグやキーに添えることで、観戦の日にはさりげなく気持ちを高め、日常の装いにも自然に馴染む存在に。

いつもの持ち物にそっと寄り添い、鹿島アントラーズへの想いを身近に感じられるアイテムです。

ご自身用としてはもちろん、鹿島アントラーズを応援する方へのギフトにもおすすめのチャームとなっております。

■アントラーズレッド ベアチャーム

手のひらサイズながら、細かなディテールまで丁寧な仕上がり。

愛嬌たっぷりのつぶらな瞳と穏やかな表情は、手に取るたびに心を和ませます。

首元にはニューヨーカータータンのリボンをあしらい、トラッドなアクセントを添えました。

価格：\7,150(税込)

カラー：レッド

素材：ポリエステル100％

＜お取扱い店舗＞

NYオンライン・コレド日本橋店・NEWYORKERアウトレットあみ店・NEWYORKERアウトレット酒々井店

＊コレド日本橋店は、 2月20日（金）11：00～、NEWYORKERアウトレットあみ店・NEWYORKERアウトレット酒々井店は、2月20日（金）10：00～販売を開始いたします。

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-newyorker-os-antlersbearcharm?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-newyorker-os-antlersbearcharm?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

＜NEWYORKERイベント限定販売会のお知らせ＞

メルカリスタジアム特設会場にて、【アントラーズレッド ベアチャーム】 販売会を開催いたします。

スタジアム販売会限定、ベアをお買い上げいただくと、アントラーズのエンブレムを配した

「21冠キーホルダー＆ステッカー」をプレゼント！

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

明治安田Ｊ１百年構想リーグＥＡＳＴ 第3節

2026年2月21日（土）16:00キックオフ（13:00開場）

鹿島アントラーズ VS 柏レイソル

メルカリスタジアム

12：00より販売開始予定

※当日は開場の時間が前後する可能性がありますので、予めご了承ください。

▼アントラーズページはこちらから

https://www.antlers.co.jp/

TEL：0299-84-6622 茨城県鹿嶋市神向寺後山26-2

■ ファッション通販サイト「ＮＹオンライン」について

株式会社ダイドーフォワード直営の公式通販サイト「ＮＹオンライン」は、NEWYORKER、SIPULI など人気ブランドが、店舗同様の豊富な品揃えからご購入いただけます。

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/newyorker-.aspx

■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/