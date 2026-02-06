おうちで手軽にカフェ気分！日東紅茶の希釈飲料『おうちカフェシリーズ』が新ラインアップで登場！日東紅茶「オリジナルマンゴーラッシーベース490ml」「オリジナルクラフトコーラベース480ml」が新登場

三井農林株式会社

日東紅茶ブランドを展開する、三井農林株式会社（所在地：東京都港区 代表取締役社長：藤井 洋 以下、当社）では、 牛乳や炭酸で割るだけで手軽にカフェドリンクをお楽しみいただける『日東紅茶 おうちカフェシリーズ』の新商品として、「日東紅茶 オリジナルマンゴーラッシーベース 490ml」と「日東紅茶 オリジナルクラフトコーラベース 480ml」を、2026年2月23日（月）より新発売、「日東紅茶 オリジナルレモネードベース490ml」をリニューアル発売いたします。

■『日東紅茶 おうちカフェシリーズ』のこだわり

「自宅で手軽にカフェ気分を楽しめる」をコンセプトに開発した、牛乳や炭酸で割るだけで簡単にドリンクが作れる希釈タイプの飲料です。お好みの濃さで割ってお楽しみいただけます。

また、アイスやヨーグルトにかける、ジュースやお好みのトッピングと合わせてお楽しみいただく等、スイーツやアレンジドリンクにも使える優れもの。幅広い用途でお楽しみいただけます。

●オリジナルマンゴーラッシーベース／インド発祥の爽やかドリンク

牛乳で割るだけで手軽に楽しめる、希釈タイプのマンゴーラッシーです。リラックスタイムはもちろん、お食事時にもお楽しみいただけるよう、希釈飲料の利用シーン拡大を意識して開発しました。マンゴーの芳醇な甘味とラッシーの爽やかさをイメージして味づくりをしました。

パッケージは南国フルーツであるマンゴーを想起させるビビッドなピンクを基調とし、お洒落なカフェをイメージしたデザインに仕上げました。（3倍希釈推奨）

●オリジナルクラフトコーラベース／スパイスと柑橘の香り

炭酸水で割るだけで手軽に楽しめる、希釈タイプのクラフトコーラです。シナモン、カルダモン、クローブ、ナツメグ、ショウガ、コショウの6種類の香辛料抽出物を使用しており、柑橘の爽やかな香りとスパイスの複雑な味わいが、いつものコーラとひと味違う特別感を演出します。

パッケージはコーラらしい深みのあるえんじ色を基調に、クラフト紙を思わせるデザインを組み合わせることで、手作り感のあるクラフトコーラを表現しました。（3倍希釈推奨）

●オリジナルレモネードベース／新たに瀬戸内レモンエキスを使用

水や炭酸で割るだけで手軽に楽しめる、希釈タイプのレモネードです。リニューアルにより、新たに瀬戸内レモンエキスを配合しました。『おうちカフェシリーズ』の一員として、パッケージデザインも一新。カフェの看板を思わせる商品名のデザインと、レモンの爽やかな味わいをより感じられる色調に仕上げています。

ビタミンCたっぷり、クエン酸1000mg配合（1杯40ml換算）。はちみつ入りです。（4倍希釈推奨）

■「日東紅茶 オリジナルマンゴーラッシーベース／オリジナルクラフトコーラベース／オリジナルレモネードベース」に込めた思い

オリジナルマンゴーラッシーベース／オリジナルレモネードベース 開発担当

商品企画・マーケティング部 河村 玲奈 コメント

夏の長期化・高温化が進む中、在宅時間が増える環境の中でも、手軽においしく作れるドリンクでリラックスやリフレッシュの時間を提供したいという想いで、本製品を開発いたしました。

オリジナルマンゴーラッシーベースは、甘酸っぱく爽やかなマンゴーラッシーの味わいを目指し、マンゴーとヨーグルトの香味バランスにこだわりました。インドカレー店で飲んだあの味を思い出すような、ご家族みんなで楽しめる商品となっております。

『日東紅茶 おうちカフェシリーズ』の中でも人気のレモネードベースは、既存ユーザーに好評の味をベースに、事前リサーチで訴求力の高かった瀬戸内レモンエキスを加え、より爽やかな味わいを目指して味づくりをしましたた。

お好みの濃さで楽しめることが魅力の『おうちカフェシリーズ』に新たなラインアップが加わり、よりさまざまなシーンや味わいで「おうちでカフェ気分」をお楽しみいただければ幸いです。

オリジナルクラフトコーラベース 開発担当

商品企画・マーケティング部 中島 瑞穂 コメント

近年、気温上昇による猛暑の中、自宅で快適に過ごしたいというニーズも高まっています。そこで、家庭でも手軽にリフレッシュできる一杯として、爽快な風味が広がるクラフトコーラを開発いたしました。

幅広いお客様にお楽しみいただけるよう、スパイスの奥行きのある香りと柑橘の爽やかさ、飲みやすさのバランスにこだわり、軽やかな後味に仕上げています。

暑い季節はもちろん、気分転換やくつろぎ時間のお供として、ひと口で気分が上がるような一杯をお届けします。日々のリフレッシュにぜひお役立てください。

■商品概要

◆商品名 ：オリジナルマンゴーラッシーベース

◆内容量 ：490ml

◆荷姿 ：（12）×1

◆希望小売価格 ：390円(税抜)

◆JANコード ：4902831512232

オリジナルマンゴーラッシーベース

◆商品名 ：オリジナルクラフトコーラベース

◆内容量 ：480ml

◆荷姿 ：（12）×1

◆希望小売価格 ：390円(税抜)

◆JANコード ：4902831512249

オリジナルクラフトコーラベース

◆商品名 ：オリジナルレモネードベース

◆内容量 ：490ml

◆荷姿 ：（12）×1

◆希望小売価格 ：390円(税抜)

◆JANコード ：4902831511075

■『日東紅茶 おうちカフェシリーズ』について

オリジナルレモネードベース

牛乳や炭酸で割るだけで手軽に楽しめる希釈タイプ飲料シリーズ。お好みの濃さで割ってお楽しみいただけます。ドリンクはもちろん、アイスやかき氷のシロップ、スイーツにお使いいただくなど、アレンジレシピもおすすめです。

オリジナルミルクティーベース480ml

香り立ちの良い、華やかな紅茶の香りが広がります。3倍希釈用。

オリジナルチャイベース480ml

6種のスパイス抽出物を使用した、豊かな香りのチャイです。3倍希釈用。

オリジナルレモネードベース490ml

新たに瀬戸内レモンエキスを配合。ビタミンCたっぷり、クエン酸1000mg配合。4倍希釈用。

オリジナルマンゴーラッシーベース490ml

マンゴーの芳醇な甘味と、ラッシーの爽やかな味わいを表現しました。3倍希釈用。

オリジナルクラフトコーラベース480ml

スパイスと柑橘の香りで、爽やかなクラフトコーラの味わいを表現しました。3倍希釈用。

■日東紅茶について

『TEAの「もっと」を創り出そう。』

三井農林株式会社が展開する主力ブランド「日東紅茶」は、1927年（昭和2年）に日本で最初の国産ブランド紅茶「三井紅茶」として誕生しました。その後、「日東紅茶」に改称し、「紅茶の美味しさを、もっと多くの方に伝えたい。」、「安心の品質を、もっと手頃な価格でお届けしたい。」という思いから、国内への紅茶の普及に努めてまいりました。現在も時代の変化に合わせて、紅茶だけにとどまらない『TEA』の持つ多様性を活かし、次々と新しいラインナップを送り出しています。

※日東紅茶 公式ウェブサイト https://www.nittoh-tea.com/

■三井農林について

『Life Innovators～あなたの毎日に寄り添い、「もっと」こころ踊る未来のために、誠実に挑戦し続けます～』

1909年（明治42年）に設立した日本初の持株会社「三井合名会社」の山林課（のちの農林課）を起源とし、その後長年にわたりお茶製品を提供する事業を継続してまいりました。現在、食品事業では、家庭用紅茶・緑茶等の製造販売、ホテル・レストランチェーン、カップベンダー（自動販売機）への製品供給、および各種茶系飲料の原料供給を手がけ、機能性素材事業としては、茶抽出物／茶カテキンの研究・開発および原料供給・製品販売を展開しております。 静岡県藤枝市と山梨県北杜市に工場、静岡県藤枝市に食品総合研究所がございます。

※三井農林株式会社 公式ウェブサイト https://www.mitsui-norin.co.jp/