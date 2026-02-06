ハイクオリティ動物フィギュアとミニカーで映え写真を撮ろう！海洋堂×トミカリミテッド ヴィンテージ コラボ「ジオコレ６４＃カースナップ」第２弾　２０２６年７月発売！

株式会社トミーテック

タカラトミーグループの株式会社トミーテック（代表取締役社長：樅山尚仁／所在地：栃木県下都賀郡）は、フィギュアとミニカーのセット「海洋堂×トミカリミテッド ヴィンテージ ジオコレ６４ ＃カースナップ」の第２弾（２種／希望小売価格：各１３,２００円（税込））を２０２６年７月から発売します。本商品の予約開始は２０２６年２月１２日(木)１６時を予定しております。

※画像は「＃カースナップ」シリーズ商品４種を組み合わせたものです

◇◆リアルなフィギュアと精巧なミニカーのコラボレーション◆◇

「海洋堂×トミカリミテッド ヴィンテージ ジオコレ６４ ＃カースナップ」は、フィギュアと１／６４統一スケールのミニカー(トミカリミテッド ヴィンテージ)がセットになった「ジオコレ６４ ＃カースナップ」シリーズ※１の「サファリ」をテーマにした商品です。

本商品に同梱される１／６４スケールの動物フィギュアは、国内フィギュア制作のパイオニア「海洋堂」による造形・監修によるものです。リアリティあふれるミニカーと動物・人物フィギュアで、あなただけの情景をつくって、映え写真を撮ってお楽しみください。

２０２６年７月発売の第２弾では、新たな動物フィギュアをラインナップした「ジオコレ６４ ＃カースナップ３１ａ サファリ３」と「ジオコレ６４＃ カースナップ３２ａ サファリ４」の２種を展開します。「＃カースナップ３２aサファリ４」に付属のミニカーは前後ともに足回りが可動するギミック付きで、よりリアルな情景を楽しめます。

◇◆動物フィギュアは海洋堂：松村しのぶ氏による監修◆◇

動物フィギュアは、「＃カースナップ３１ａ サファリ３」にはサイの親仔・ハシビロコウが、「＃カースナップ３２ａ サファリ４」にはライオン（座り・歩き）・ハイエナと全６種類付属します。海洋堂の１／３５スケールプラスチックモデルキット「ＡＲＴＰＬＡ（アートプラ）」※２の造形データを基に、１／６４サイズにリスケールしました。

さらにリスケール後は、海洋堂の動物フィギュア造形の巨匠：松村しのぶ氏による監修で、縮小化されてもリアルな造形を再現しています。

◇◆細部まで再現したミニカー「トミカリミテッド ヴィンテージ」◆◇

本製品には、細部の再現にこだわりぬいた大人向けのトミカ「トミカリミテッド ヴィンテージ」の １／６４スケールミニカーが１台付属。ルーフトップや荷台にはスペアタイヤなどの小物をのせることができ、遊びの幅が広がる商品です。

「サファリ３」に付属のトミカリミテッド ヴィンテージ 「サファリ４」に付属のトミカリミテッド ヴィンテージ

トヨタ ランドクルーザー６０ ニッサン トラック ４×４ キングキャブ

「＃カースナップ３２aサファリ４」に付属の「ニッサン トラック ４×４ キングキャブ」は、前後共にサスペンション可動のギミックを搭載し、同梱の岩パーツと合わせて、不整地でタイヤが追従するイメージを楽しむことができます。

◇◆ワンダーフェスティバル２０２６[冬]に展示◆◇

２０２６年２月８日に開催される「ワンダーフェスティバル２０２６[冬]」の海洋堂ブース（ブース番号７-０５-０１）に、本商品の試作を展示予定です。

その精巧な造形を会場にてぜひご覧ください。

開催期間：

２０２６年２月８日(日) １０：００～１７：００

会 場：幕張メッセ 国際展示場 １～８ホール

〒２６１-８５５０

千葉県千葉市美浜区中瀬２-１

・ワンダーフェスティバル２０２６[冬] 特設サイト wonfes.jp/specialsite/(https://wonfes.jp/specialsite/)

◇◆商品詳細◆◇

商 品 名 ：海洋堂×トミカリミテッド ヴィンテージ ジオコレ６４＃カースナップ

（２種：＃カースナップ３１ａ サファリ３／＃カースナップ３２ａ サファリ４）

対象年齢：１５歳以上

取 扱 店 ：ホビー系通販サイト・全国の量販店ホビー売場・ミニカー専門店など

本商品の予約開始は２０２６年２月１２日(木)１６時を予定しております

Ｈ Ｐ ：minicar.tomytec.co.jp/carsnap/(https://minicar.tomytec.co.jp/carsnap/)

許諾表記：版権元商品化許諾申請済

(C) ＴＯＭＹ

「トミカリミテッド」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

(C)ＫＡＩＹＯＤＯ

※本製品はディスプレイモデル（鑑賞用）のため、トミカ製品のコースなどを走行させることはできません。

ラインナップ：＃カースナップ３１ａ サファリ３

内 容 物 ：車両本体×１（トヨタ ランドクルーザー６０ キャリア付）、

サイ（親）、サイ（仔）、ハシビロコウ、ツアーガイド、観光客（親）、

観光客（子）、収納ボックス、スペアタイヤ、ジェリカン、アカシアの木

サ イ ズ ：１／６４スケール 車両全長約７４ｍｍ

希望小売価格：１３,２００円（税込）

発 売 日 ：２０２６年７月予定

ラインナップ：＃カースナップ３２ａ サファリ４

内 容 物 ：車両本体×１（ニッサン トラック ４×４ キングキャブ シェル付）、

ライオン（座り）、ライオン（歩き）、ハイエナ、ツアーガイド、観光客（親）、

観光客（子）、収納ボックス、スペアタイヤ、ジェリカン、低木、岩

サイズ：１／６４スケール 車両全長約７５ｍｍ

希望小売価格：１３,２００円（税込）

発 売 日 ：２０２６年７月予定

※写真は試作品です。実際の製品仕様とは異なる場合があります。ジオラマベースは付属しません。

◇◆発売中の第１弾◆◇

ラインナップ：＃カースナップ ２８ａ サファリ１

内 容 物 ：車両本体×１（トヨタ ランドクルーザー ＦＪ５６

Ｖ）、キリン（親）、キリン（仔）、シマウマ、

ツアーガイド、観光客（親）、観光客（子）、

収納ボックス、スペアタイヤ、ジェリカン、

アカシアの木

サ イ ズ ：１／６４スケール 車両全長約７４ｍｍ

希望小売価格：１３,２００円（税込）

ラインナップ：＃カースナップ ２９ａ サファリ２

内 容 物 ：車両本体×１（トヨタ ハイラックス）、

ゾウ（親）、ゾウ（仔）、ワニ、ツアーガイド、

観光客（親）、観光客（子）、収納ボックス、

スペアタイヤ、ジェリカン、低木

サ イ ズ ：１／６４スケール 車両全長約７４ｍｍ

希望小売価格：１２,１００円（税込）

◇◆商品に関するお問い合わせ先◆◇

株式会社トミーテック お客様相談室ニューホビー係

ＴＥＬ：０３-３６９５―３１６１（代）※月～金曜１０～１７時（祝・休日を除く）

【※１】 ジオコレ６４＃カースナップとは

トミーテックから２０２０年より発売開始。「トミカリミテッド ヴィンテージ」（※3）とフィギュアをセットにした情景再現シリーズです。どちらも１／６４スケールで統一しています。

公式ＨＰ：minicar.tomytec.co.jp/carsnap/(https://minicar.tomytec.co.jp/carsnap/)

（※3）「トミカリミテッド ヴィンテージ」・・・ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の派生商品として、鉄道模型で培った、精巧な技術でこだわりぬいた“大人のためのダイキャスト製ミニカー”です。

【※２】 ＡＲＴＰＬＡ（アートプラ）とは

６０年の歴史を持つ国内最大手級のフィギュアメーカーである、株式会社海洋堂が創造してきた、よりすぐりの傑作や名作を「プラモケイ（プラスチックモデル）」でリニューアル、展開するブランド「ＡＲＴＰＬＡ（アートプラ）」。これまでアート作品、仏像、動物、SFメカ、アニメキャラクターなどバラエティに富んだモチーフをフィギュアにしてきた海洋堂の「ガレージキットスピリッツ（常に圧倒的であることを目指す精神）」を新たなかたちで現化させ、自分で組み立てるところから造形やテーマの魅力を感じ取っていただけるプラモケイです。

ＡＲＴＰＬＡ（アートプラ）公式ＨＰ：kaiyodo.co.jp/items/tag/artpla/(https://kaiyodo.co.jp/items/tag/artpla/)