ハイクオリティ動物フィギュアとミニカーで映え写真を撮ろう！海洋堂×トミカリミテッド ヴィンテージ コラボ「ジオコレ６４＃カースナップ」第２弾 ２０２６年７月発売！
タカラトミーグループの株式会社トミーテック（代表取締役社長：樅山尚仁／所在地：栃木県下都賀郡）は、フィギュアとミニカーのセット「海洋堂×トミカリミテッド ヴィンテージ ジオコレ６４ ＃カースナップ」の第２弾（２種／希望小売価格：各１３,２００円（税込））を２０２６年７月から発売します。本商品の予約開始は２０２６年２月１２日(木)１６時を予定しております。
※画像は「＃カースナップ」シリーズ商品４種を組み合わせたものです
◇◆リアルなフィギュアと精巧なミニカーのコラボレーション◆◇
「海洋堂×トミカリミテッド ヴィンテージ ジオコレ６４ ＃カースナップ」は、フィギュアと１／６４統一スケールのミニカー(トミカリミテッド ヴィンテージ)がセットになった「ジオコレ６４ ＃カースナップ」シリーズ※１の「サファリ」をテーマにした商品です。
本商品に同梱される１／６４スケールの動物フィギュアは、国内フィギュア制作のパイオニア「海洋堂」による造形・監修によるものです。リアリティあふれるミニカーと動物・人物フィギュアで、あなただけの情景をつくって、映え写真を撮ってお楽しみください。
２０２６年７月発売の第２弾では、新たな動物フィギュアをラインナップした「ジオコレ６４ ＃カースナップ３１ａ サファリ３」と「ジオコレ６４＃ カースナップ３２ａ サファリ４」の２種を展開します。「＃カースナップ３２aサファリ４」に付属のミニカーは前後ともに足回りが可動するギミック付きで、よりリアルな情景を楽しめます。
◇◆動物フィギュアは海洋堂：松村しのぶ氏による監修◆◇
動物フィギュアは、「＃カースナップ３１ａ サファリ３」にはサイの親仔・ハシビロコウが、「＃カースナップ３２ａ サファリ４」にはライオン（座り・歩き）・ハイエナと全６種類付属します。海洋堂の１／３５スケールプラスチックモデルキット「ＡＲＴＰＬＡ（アートプラ）」※２の造形データを基に、１／６４サイズにリスケールしました。
さらにリスケール後は、海洋堂の動物フィギュア造形の巨匠：松村しのぶ氏による監修で、縮小化されてもリアルな造形を再現しています。
◇◆細部まで再現したミニカー「トミカリミテッド ヴィンテージ」◆◇
本製品には、細部の再現にこだわりぬいた大人向けのトミカ「トミカリミテッド ヴィンテージ」の １／６４スケールミニカーが１台付属。ルーフトップや荷台にはスペアタイヤなどの小物をのせることができ、遊びの幅が広がる商品です。
「サファリ３」に付属のトミカリミテッド ヴィンテージ 「サファリ４」に付属のトミカリミテッド ヴィンテージ
トヨタ ランドクルーザー６０ ニッサン トラック ４×４ キングキャブ
「＃カースナップ３２aサファリ４」に付属の「ニッサン トラック ４×４ キングキャブ」は、前後共にサスペンション可動のギミックを搭載し、同梱の岩パーツと合わせて、不整地でタイヤが追従するイメージを楽しむことができます。
◇◆ワンダーフェスティバル２０２６[冬]に展示◆◇
２０２６年２月８日に開催される「ワンダーフェスティバル２０２６[冬]」の海洋堂ブース（ブース番号７-０５-０１）に、本商品の試作を展示予定です。
その精巧な造形を会場にてぜひご覧ください。
開催期間：
２０２６年２月８日(日) １０：００～１７：００
会 場：幕張メッセ 国際展示場 １～８ホール
〒２６１-８５５０
千葉県千葉市美浜区中瀬２-１
・ワンダーフェスティバル２０２６[冬] 特設サイト wonfes.jp/specialsite/(https://wonfes.jp/specialsite/)
◇◆商品詳細◆◇
商 品 名 ：海洋堂×トミカリミテッド ヴィンテージ ジオコレ６４＃カースナップ
（２種：＃カースナップ３１ａ サファリ３／＃カースナップ３２ａ サファリ４）
対象年齢：１５歳以上
取 扱 店 ：ホビー系通販サイト・全国の量販店ホビー売場・ミニカー専門店など
本商品の予約開始は２０２６年２月１２日(木)１６時を予定しております
Ｈ Ｐ ：minicar.tomytec.co.jp/carsnap/(https://minicar.tomytec.co.jp/carsnap/)
許諾表記：版権元商品化許諾申請済
(C) ＴＯＭＹ
「トミカリミテッド」は株式会社タカラトミーの登録商標です。
(C)ＫＡＩＹＯＤＯ
※本製品はディスプレイモデル（鑑賞用）のため、トミカ製品のコースなどを走行させることはできません。
ラインナップ：＃カースナップ３１ａ サファリ３
内 容 物 ：車両本体×１（トヨタ ランドクルーザー６０ キャリア付）、
サイ（親）、サイ（仔）、ハシビロコウ、ツアーガイド、観光客（親）、
観光客（子）、収納ボックス、スペアタイヤ、ジェリカン、アカシアの木
サ イ ズ ：１／６４スケール 車両全長約７４ｍｍ
希望小売価格：１３,２００円（税込）
発 売 日 ：２０２６年７月予定
ラインナップ：＃カースナップ３２ａ サファリ４
内 容 物 ：車両本体×１（ニッサン トラック ４×４ キングキャブ シェル付）、
ライオン（座り）、ライオン（歩き）、ハイエナ、ツアーガイド、観光客（親）、
観光客（子）、収納ボックス、スペアタイヤ、ジェリカン、低木、岩
サイズ：１／６４スケール 車両全長約７５ｍｍ
希望小売価格：１３,２００円（税込）
発 売 日 ：２０２６年７月予定
※写真は試作品です。実際の製品仕様とは異なる場合があります。ジオラマベースは付属しません。
◇◆発売中の第１弾◆◇
ラインナップ：＃カースナップ ２８ａ サファリ１
内 容 物 ：車両本体×１（トヨタ ランドクルーザー ＦＪ５６
Ｖ）、キリン（親）、キリン（仔）、シマウマ、
ツアーガイド、観光客（親）、観光客（子）、
収納ボックス、スペアタイヤ、ジェリカン、
アカシアの木
サ イ ズ ：１／６４スケール 車両全長約７４ｍｍ
希望小売価格：１３,２００円（税込）
ラインナップ：＃カースナップ ２９ａ サファリ２
内 容 物 ：車両本体×１（トヨタ ハイラックス）、
ゾウ（親）、ゾウ（仔）、ワニ、ツアーガイド、
観光客（親）、観光客（子）、収納ボックス、
スペアタイヤ、ジェリカン、低木
サ イ ズ ：１／６４スケール 車両全長約７４ｍｍ
希望小売価格：１２,１００円（税込）
◇◆商品に関するお問い合わせ先◆◇
株式会社トミーテック お客様相談室ニューホビー係
ＴＥＬ：０３-３６９５―３１６１（代）※月～金曜１０～１７時（祝・休日を除く）
【※１】 ジオコレ６４＃カースナップとは
トミーテックから２０２０年より発売開始。「トミカリミテッド ヴィンテージ」（※3）とフィギュアをセットにした情景再現シリーズです。どちらも１／６４スケールで統一しています。
公式ＨＰ：minicar.tomytec.co.jp/carsnap/(https://minicar.tomytec.co.jp/carsnap/)
（※3）「トミカリミテッド ヴィンテージ」・・・ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の派生商品として、鉄道模型で培った、精巧な技術でこだわりぬいた“大人のためのダイキャスト製ミニカー”です。
【※２】 ＡＲＴＰＬＡ（アートプラ）とは
６０年の歴史を持つ国内最大手級のフィギュアメーカーである、株式会社海洋堂が創造してきた、よりすぐりの傑作や名作を「プラモケイ（プラスチックモデル）」でリニューアル、展開するブランド「ＡＲＴＰＬＡ（アートプラ）」。これまでアート作品、仏像、動物、SFメカ、アニメキャラクターなどバラエティに富んだモチーフをフィギュアにしてきた海洋堂の「ガレージキットスピリッツ（常に圧倒的であることを目指す精神）」を新たなかたちで現化させ、自分で組み立てるところから造形やテーマの魅力を感じ取っていただけるプラモケイです。
ＡＲＴＰＬＡ（アートプラ）公式ＨＰ：kaiyodo.co.jp/items/tag/artpla/(https://kaiyodo.co.jp/items/tag/artpla/)