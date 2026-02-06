ハイクオリティ動物フィギュアとミニカーで映え写真を撮ろう！海洋堂×トミカリミテッド ヴィンテージ コラボ「ジオコレ６４＃カースナップ」第２弾　２０２６年７月発売！

株式会社トミーテック

　タカラトミーグループの株式会社トミーテック（代表取締役社長：樅山尚仁／所在地：栃木県下都賀郡）は、フィギュアとミニカーのセット「海洋堂×トミカリミテッド　ヴィンテージ ジオコレ６４ ＃カースナップ」の第２弾（２種／希望小売価格：各１３,２００円（税込））を２０２６年７月から発売します。本商品の予約開始は２０２６年２月１２日(木)１６時を予定しております。



※画像は「＃カースナップ」シリーズ商品４種を組み合わせたものです


◇◆リアルなフィギュアと精巧なミニカーのコラボレーション◆◇

　「海洋堂×トミカリミテッド　ヴィンテージ ジオコレ６４　＃カースナップ」は、フィギュアと１／６４統一スケールのミニカー(トミカリミテッド ヴィンテージ)がセットになった「ジオコレ６４　＃カースナップ」シリーズ※１の「サファリ」をテーマにした商品です。


本商品に同梱される１／６４スケールの動物フィギュアは、国内フィギュア制作のパイオニア「海洋堂」による造形・監修によるものです。リアリティあふれるミニカーと動物・人物フィギュアで、あなただけの情景をつくって、映え写真を撮ってお楽しみください。


　２０２６年７月発売の第２弾では、新たな動物フィギュアをラインナップした「ジオコレ６４　＃カースナップ３１ａ　サファリ３」と「ジオコレ６４＃　カースナップ３２ａ　サファリ４」の２種を展開します。「＃カースナップ３２aサファリ４」に付属のミニカーは前後ともに足回りが可動するギミック付きで、よりリアルな情景を楽しめます。



◇◆動物フィギュアは海洋堂：松村しのぶ氏による監修◆◇

　動物フィギュアは、「＃カースナップ３１ａ　サファリ３」にはサイの親仔・ハシビロコウが、「＃カースナップ３２ａ　サファリ４」にはライオン（座り・歩き）・ハイエナと全６種類付属します。海洋堂の１／３５スケールプラスチックモデルキット「ＡＲＴＰＬＡ（アートプラ）」※２の造形データを基に、１／６４サイズにリスケールしました。


　さらにリスケール後は、海洋堂の動物フィギュア造形の巨匠：松村しのぶ氏による監修で、縮小化されてもリアルな造形を再現しています。






◇◆細部まで再現したミニカー「トミカリミテッド ヴィンテージ」◆◇

　本製品には、細部の再現にこだわりぬいた大人向けのトミカ「トミカリミテッド ヴィンテージ」の　１／６４スケールミニカーが１台付属。ルーフトップや荷台にはスペアタイヤなどの小物をのせることができ、遊びの幅が広がる商品です。





「サファリ３」に付属のトミカリミテッド ヴィンテージ　　　　「サファリ４」に付属のトミカリミテッド ヴィンテージ


トヨタ　ランドクルーザー６０　　　　　　　　　　　　　　　 ニッサン　トラック　４×４　キングキャブ







　「＃カースナップ３２aサファリ４」に付属の「ニッサン　トラック　４×４　キングキャブ」は、前後共にサスペンション可動のギミックを搭載し、同梱の岩パーツと合わせて、不整地でタイヤが追従するイメージを楽しむことができます。






◇◆ワンダーフェスティバル２０２６[冬]に展示◆◇

２０２６年２月８日に開催される「ワンダーフェスティバル２０２６[冬]」の海洋堂ブース（ブース番号７-０５-０１）に、本商品の試作を展示予定です。


その精巧な造形を会場にてぜひご覧ください。


開催期間：


２０２６年２月８日(日) １０：００～１７：００


会　　場：幕張メッセ 国際展示場 １～８ホール


〒２６１-８５５０


千葉県千葉市美浜区中瀬２-１


・ワンダーフェスティバル２０２６[冬]　特設サイト　wonfes.jp/specialsite/(https://wonfes.jp/specialsite/)







◇◆商品詳細◆◇

商 品 名 ：海洋堂×トミカリミテッド　ヴィンテージ ジオコレ６４＃カースナップ


　　　 （２種：＃カースナップ３１ａ　サファリ３／＃カースナップ３２ａ　サファリ４）


対象年齢：１５歳以上


取 扱 店 ：ホビー系通販サイト・全国の量販店ホビー売場・ミニカー専門店など


　　　　　本商品の予約開始は２０２６年２月１２日(木)１６時を予定しております


Ｈ Ｐ ：minicar.tomytec.co.jp/carsnap/(https://minicar.tomytec.co.jp/carsnap/)


許諾表記：版権元商品化許諾申請済


　　　　 (C) ＴＯＭＹ　　


「トミカリミテッド」は株式会社タカラトミーの登録商標です。


　　　　　 (C)ＫＡＩＹＯＤＯ


※本製品はディスプレイモデル（鑑賞用）のため、トミカ製品のコースなどを走行させることはできません。




ラインナップ：＃カースナップ３１ａ　サファリ３

内 容 物 ：車両本体×１（トヨタ　ランドクルーザー６０　キャリア付）、


サイ（親）、サイ（仔）、ハシビロコウ、ツアーガイド、観光客（親）、


観光客（子）、収納ボックス、スペアタイヤ、ジェリカン、アカシアの木


サ イ ズ ：１／６４スケール　車両全長約７４ｍｍ


希望小売価格：１３,２００円（税込）


発 売 日 ：２０２６年７月予定






ラインナップ：＃カースナップ３２ａ　サファリ４

内 容 物 ：車両本体×１（ニッサン　トラック　４×４　キングキャブ　シェル付）、


ライオン（座り）、ライオン（歩き）、ハイエナ、ツアーガイド、観光客（親）、


観光客（子）、収納ボックス、スペアタイヤ、ジェリカン、低木、岩


サイズ：１／６４スケール　車両全長約７５ｍｍ


希望小売価格：１３,２００円（税込）


発 売 日 ：２０２６年７月予定





※写真は試作品です。実際の製品仕様とは異なる場合があります。ジオラマベースは付属しません。



◇◆発売中の第１弾◆◇

ラインナップ：＃カースナップ　２８ａ　サファリ１


内 容 物 ：車両本体×１（トヨタ　ランドクルーザー ＦＪ５６


Ｖ）、キリン（親）、キリン（仔）、シマウマ、


ツアーガイド、観光客（親）、観光客（子）、


収納ボックス、スペアタイヤ、ジェリカン、


アカシアの木


サ イ ズ ：１／６４スケール　車両全長約７４ｍｍ


希望小売価格：１３,２００円（税込）






ラインナップ：＃カースナップ　２９ａ　サファリ２


内 容 物 ：車両本体×１（トヨタ　ハイラックス）、


ゾウ（親）、ゾウ（仔）、ワニ、ツアーガイド、


観光客（親）、観光客（子）、収納ボックス、


スペアタイヤ、ジェリカン、低木


サ イ ズ ：１／６４スケール　車両全長約７４ｍｍ


希望小売価格：１２,１００円（税込）







◇◆商品に関するお問い合わせ先◆◇

株式会社トミーテック　お客様相談室ニューホビー係


ＴＥＬ：０３-３６９５―３１６１（代）※月～金曜１０～１７時（祝・休日を除く）



【※１】　ジオコレ６４＃カースナップとは


トミーテックから２０２０年より発売開始。「トミカリミテッド ヴィンテージ」（※3）とフィギュアをセットにした情景再現シリーズです。どちらも１／６４スケールで統一しています。


公式ＨＰ：minicar.tomytec.co.jp/carsnap/(https://minicar.tomytec.co.jp/carsnap/)







（※3）「トミカリミテッド ヴィンテージ」・・・ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の派生商品として、鉄道模型で培った、精巧な技術でこだわりぬいた“大人のためのダイキャスト製ミニカー”です。


【※２】　ＡＲＴＰＬＡ（アートプラ）とは


６０年の歴史を持つ国内最大手級のフィギュアメーカーである、株式会社海洋堂が創造してきた、よりすぐりの傑作や名作を「プラモケイ（プラスチックモデル）」でリニューアル、展開するブランド「ＡＲＴＰＬＡ（アートプラ）」。これまでアート作品、仏像、動物、SFメカ、アニメキャラクターなどバラエティに富んだモチーフをフィギュアにしてきた海洋堂の「ガレージキットスピリッツ（常に圧倒的であることを目指す精神）」を新たなかたちで現化させ、自分で組み立てるところから造形やテーマの魅力を感じ取っていただけるプラモケイです。


ＡＲＴＰＬＡ（アートプラ）公式ＨＰ：kaiyodo.co.jp/items/tag/artpla/(https://kaiyodo.co.jp/items/tag/artpla/)