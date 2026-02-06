エニマイくじ エンジェルブルー【第2弾】が発売決定！！

株式会社レッグス エンターテインメント部

株式会社レッグス（東京都港区、代表取締役社長：山下 聡）は、自社くじブランド「エニマイくじ」から2026年2月20日(金)より「エンジェルブルー」のくじをローソン・書店・ホビー店・その他くじ取り扱い店にて発売いたします。

■エニマイくじ公式サイト URL：https://anymy.jp/kuji

■エニマイ公式X URL：https://x.com/anymyplay

■エニマイ公式Instagram URL：https://www.instagram.com/anymyplay/

◆ ANGEL BLUE（エンジェルブルー）がエニマイくじに再び登場！

2000年代の女児に人気を博し、平成リバイバルブームで大人気となっているエンジェルブルーが、エニマイくじに再び登場です。

今回のテーマは、「FLUFFY POP DAYS！」。パステルカラーを基調としたオリジナルイラストは、今の季節にピッタリであり、エンジェルブルーらしさもある、ふわふわでポップな可愛らしいデザインです。

賞品には、トレンドのボア生地を中心とした冬らしい素材感を取り入れ、優しさと温かみが感じられるラインナップをご用意。パステルカラーメインの色合いにより、若い世代だけでなく大人の女性でも手に取りやすいデザインやアイテムとなっています。

【くじ名】 エニマイくじ エンジェルブルー

【販売期間】 2026年2月20日(金) より順次発売

【メーカー希望小売価格】 1回770円(税込)

【取扱店】 ローソン・書店・ホビー店・その他くじ取り扱い店

※流通、店舗により発売時期が異なる場合がございます。

※一部店舗では、お取り扱いがない場合がございます。

※展開店舗詳細はエニマイくじ公式サイトをご確認ください。

※店舗の事情によりお取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合がございます。

また、なくなり次第終了となります。

※画像は実際の賞品とは異なる場合がございます。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合がございます。

賞品に関するお問い合わせ先

株式会社レッグス TEL：0120-777-462

【受付時間】平日10：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く)

◆ 賞品一覧

A賞：ポーチ付きブランケット(全1種)

B賞：ぬいぐるみバッグチャーム(全4種)

C賞：ボアミニポーチ(全4種)

D賞：巾着ポーチ(全4種)

E賞：ボアヘアクリップ(全6種)

F賞：刺繍ステッカー(全6種)

ラスト賞：バッグポーチ(全1種)

※デザインはお選びいただけません。

※画像はイメージです。

◆ エニマイチャンス賞

ご購入者を対象としたエニマイチャンスキャンペーンを実施します。購入したくじ券に記載のキャンペーンナンバーを入力して応募いただくと、抽選で10名様に「A賞 ポーチ付きブランケット」をプレゼント！

応募期間：販売開始 ～ 2026年3月31日(火)23：59迄

※応募にはエニマイ会員登録が必要となります。

◆ オリジナルQUOカードが当たる！フォロー＆リポストキャンペーン

くじ発売を記念した、フォロー＆リポストキャンペーンを実施します。エニマイ公式Xアカウント(@anymyplay(https://x.com/anymyplay))をフォローし、該当の投稿をリポストすれば応募完了！ 抽選で3名様に「オリジナルデザインQUOカード(10,000円分)」をプレゼントいたします。

応募期間：2026年2月20日(金) ～ 2026年3月1日(日)23：59

※詳細は、キャンペーン投稿（2026年2月20日(金)10：00投稿予定）をご覧ください。

※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。

◆ ANGEL BLUE（エンジェルブルー）とは

「ナルミヤ・インターナショナル」から1989年に誕生したファッションブランド。ブルーのポップな見た目が特徴のキャラクター「ナカムラくん」が人気となり、誕生してから2000年代にかけて小学校高学年から中学生の女児に注目を集め人気を博しました。また、近年の“平成リバイバルブーム”でも、復刻アイテムが販売されるたびに話題を呼び、その熱狂は「ANGEL BLUE」とともに青春を過ごした大人から令和の若年層まで、大きな広がりを見せています。

ナカムラくん公式Xアカウント：https://x.com/nakamurakunfan

エンジェルブルー&ナカムラくん公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/angelblue_official/

◆ エニマイくじ とは

『エニマイくじ』 は、いつでもお客様が『推し』とともにいたいという想いを

実現させます。

どの商品が当たってもお客様に喜んでもらえる、商品クオリティが高く『ハズレのない』

ラインナップにこだわっています。

くじ賞品でお客様の生活にステキな彩りをプラスする。そんなお手伝いができれば

なによりです。