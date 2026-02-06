サーバーワークス、AWS運用代行・監視サービスで国際的セキュリティ基準「PCI DSS v4.0.1」準拠の認定を更新

株式会社サーバーワークス

アマゾン ウェブ サービス（以下：AWS）のAWS プレミアティアサービスパートナーである株式会社サーバーワークス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大石 良、以下：サーバーワークス）は、クレジットカード業界の国際的なセキュリティ基準であるPCIデータセキュリティ基準（以下：PCI DSS ※）の最新バージョン「PCI DSS v4.0.1」に準拠した認定の更新が完了したことお知らせします。

■認定更新の背景

準拠日: 2025 年 12 月 28 日／認証審査機関： 株式会社 GRCS

キャッシュレス決済の普及とともに、クレジットカード情報を扱う事業者には、より高度かつ柔軟なセキュリティ対策が求められています。PCI DSS v4.0.1は、進化し続けるサイバー脅威に対応するための最新基準であり、運用の継続性や最新技術への対応が重視されています。

サーバーワークスは、自社のMSPサービスおよび関連インフラにおいて、PCI DSS v4.0.1の認定を更新いたしました。

■サービス連携について

PCI DSS認定の更新に加え、当社はPCI DSS準拠を進めるクラウドサービス 「PCI DSS Ready Cloud」を展開するリンク社との協業により「PCI DSSオールインワンパッケージ」を提供しています。本サービスは、単なるインフラ提供や運用代行にとどまらず、PCI DSS準拠に必要なプロセスをトータルでサポートするソリューションです。

AWS導入実績1,500社超から蓄積した知見と、自社における最新基準への継続的な準拠を通じて培った実践的な運用経験を活かし、リンク社が提供する「PCI DSS Ready Cloud」と組み合わせることで、お客様が本業に専念できる「安全・迅速な決済基盤」の実現を支援いたします。

今後もセキュアなクラウド環境の構築・運用を担うプロフェッショナルとして、最新の技術動向と国際基準を反映したサービス提供を行ってまいります。リンク社との連携を深め、決済システムを保有するすべての企業が、不安なくクラウドの恩恵を安全に享受できる環境づくりを推進してまいります。

■サービス詳細（PCI DSSオールインワンパッケージ）

https://www.serverworks.co.jp/service/leverage_aws/pcidss_package.html

■関連情報（リンク社との協業開始に関するプレスリリース）

https://www.serverworks.co.jp/news/20251031_swx_link_pcidss.html

※ PCIデータセキュリティ基準（PCI DSS）：クレジットカードなどペイメントカード会員データを安全に取り扱う事を目的として策定された国際セキュリティ基準。Payment Card Industry Data Security Standardの頭文字をとったもので、国際ブランド５社（American Express・Discover・JCB・MasterCard・VISA)が共同で設立したPCI SSC（Payment Card Industry Security Standards Council)によって策定・管理されている。

■ 株式会社サーバーワークスについて

サーバーワークスは、「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をビジョンに掲げ、2008年よりクラウドの導入から最適化までを支援している AWS 専業のクラウドインテグレーターです。

2025年11月末現在、1,500社、28,400プロジェクトを超えるAWS導入実績を誇っており、2014年11月よりAWSパートナーネットワーク（APN）最上位の「AWS プレミアティアサービスパートナー」に継続して認定されています。

移行や運用、デジタルワークプレース、コンタクトセンターなど多岐にわたって認定を取得し、AWS事業を継続的に拡大させています。

取得認定、実績についての詳細はこちらをご覧ください： https://partners.amazonaws.com/jp/partners/001E000000NaBHzIAN/

