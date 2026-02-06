第41回 IPO勉強会@大阪「海外（ベトナム）を主拠点とする企業の逆輸入IPOに学ぶ管理体制構築」
公認会計士人材の知見・経験を活用した経営管理支援サービスを展開するブリッジコンサルティンググループ株式会社（所在地：東京都港区、代表者：宮崎良一）は、2026年2月24日（火）に「第41回 海外（ベトナム）を主拠点とする企業の逆輸入IPOに学ぶ管理体制構築(http://go.pardot.com/l/1103992/2026-02-03/4bx23b)」を開催します。
勉強会の内容
今回はゲスト講師として、株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 代表取締役社長
平川 和真氏が登壇いたします。また、実務経験豊富な公認会計士、弁護士、CFO経験者が登壇し、以下のテーマについて解説いたします。
- 高難易度である海外主拠点の日本法人の管理部門・内部統制の構築（実務・カルチャーの違い・ビジョン）
- コロナ禍でオンスケIPOを実現。N-1予算大幅未達からN期へ
- CFOからCEO就任（外国人創業社長から経営承継）
他のオンラインセミナーなどではお話されていない内容も聞くことができる貴重な場となっております。
交流の場の提供
勉強会終了後には、任意参加にて交流会を実施いたします。講師・参加者との名刺交換やご質問も行えますので、参加者同士の交流の場としてもご活用いただけますと幸いです。
http://go.pardot.com/l/1103992/2026-02-03/4bx23b
セミナー開催概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/53_1_667acb0b2ee0354e2203191eca395116.jpg?v=202602060321 ]
登壇者
株式会社ハイブリッドテクノロジーズ
代表取締役社長
平川 和真
2005年に公認会計士2次試験に合格後、監査法人に入所。2012年にマレーシアに拠点を置くコンサルティング会社へ転職。2015年にベトナムに拠点を移し、Evolable Asia Co., Ltd.のCFOに就任。2018年に当社に入社し管理部長、取締役CFOを歴任し、2024年12月に代表取締役社長に就任。
株式会社YFAF
代表取締役
好永 尚平
現職・起業←取締役CFO←起業(7年経営+延べ約100名雇用+EXIT)←投資銀行(PEファンド)←税理士。 YFAFでは、IPOを専門とした経理の業務受託、上場企業の経営顧問(企業価値向上)、社外取締役、IPO顧問、IPO勉強会など行う。
ブリッジコンサルティンググループ株式会社
執行役員 / 公認会計士
中山 博行
大手製造メーカーでの経理業務、大手監査法人での会計監査、大手会計系コンサルティングファームでの管理部門強化支援の経験により、成長段階にある企業の管理部門を熟知する。モットーはクライアントの思いを大切にしつつクライアントとすべての関係者が納得できる解を追求すること。
S&W国際法律事務所
マネージング・パートナー/弁護士
藤井 宣行
弁護士登録後、主に企業法務の経験を積んだ後、中国・上海に留学し、現地大手法律事務所（金杜【King & Wood Mallesons】律師事務所上海オフィス、常在国際法律事務所（台湾）等）で現地のプラクティスに従事。 帰国後、企業法務、及び、グレーターチャイナを中心とした渉外法務に従事しつつ、ベンチャー・スタートアップ支援に注力。IPOにも多く関与。 ナッシュ株式会社社外監査役。
ブリッジコンサルティンググループ株式会社について
ブリッジコンサルティンググループは、「公認会計士の経験・知見・想いを集約し、最適配分を可能にするプラットフォームを創る」をコーポレートミッションとした、公認会計士に特化したプロシェアリング事業を展開するコンサルティング会社です。
主なサービスとして、IPO,M&A,Financeによる企業成長/事業承継支援、内部監査/内部統制によるリスクマネジメント支援、スキルシェアを中心とした財務報告支援、CxO人材を中心とした人材獲得支援によって、上場会社、上場準備会社、中堅企業、スタートアップ企業をご支援しています。その他、公認会計士に特化したワーキングプラットフォーム『会計士.job』の運営にも取り組んでいます。
コーポレートサイト：http://bridge-group.co.jp/
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/53_2_7071325cf71ca4c9f7d0c95515ac8689.jpg?v=202602060321 ]
ブリッジコンサルティンググループ株式会社
