オシエテとスペースドットラボが宿泊事業で協業開始　奈良の町家宿泊施設「紀寺の家」をインバウンド対応へ　Booking.com「Traveller Review Awards 2026」を受賞

CRGホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小田 康浩、以下CRGホールディングス）の完全子会社であり、インバウンド向け宿泊施設運営（アパートメントホテル、民泊等）、インバウンド多言語対応サービス（観光案内、問い合わせ対応）、ビジネス通訳翻訳サービスを提供する株式会社オシエテ（所在地：東京都渋谷区代々木、代表取締役：米津 雅史、以下「オシエテ」）は、奈良県で町家宿泊施設「紀寺の家」を運営する株式会社スペースドットラボ（本社：奈良県奈良市、代表取締役：藤岡 俊平、以下スペースドットラボ）と協業し、奈良の町家宿泊施設をインバウンド（訪日外国人旅行者）向けに本格対応する取り組みを開始しました。

■協業の背景

近年、訪日外国人観光客の日本各地における「地域ならではの体験」への関心が高まっています。特に奈良は、世界遺産や歴史的文化資産を有することで人気スポットとなっている一方で、町家などの伝統的建築を活用した宿泊施設においては、言語対応や情報提供の面で課題を抱えていました。スペースドットラボが運営する「紀寺の家」は、奈良の暮らしや文化を体感できる町家宿泊施設として高い評価を受けており（※参考：SUUMOジャーナル掲載記事）、今後さらなるインバウンド需要の取り込みが期待されています。こうした背景から、オシエテが持つデジタル・多言語対応の知見と、スペースドットラボの町家運営ノウハウを掛け合わせることで、奈良の町家宿泊施設の新たな価値創出を目指す協業が実現し、Booking.comの「Traveller Review Awards 2026（特に評価が高かった宿泊施設に贈られる公式アワード」も受賞いたしました。

■町家の紹介

＜縁側の町家＞

路地奥の静かな環境に佇む、一戸建ての広々とした町家です。「紀寺の家」の中でも最も大きな空間を誇り、建物は2016年に国の登録有形文化財として登録されています。館内には、紀寺の家で唯一昔ながらの五右衛門風呂を備えた客室であり、庭の緑を眺めながら心ゆくまで湯浴みを楽しめます。奈良の暮らしが息づく構造やしつらえをそのまま残しつつ、滞在者が深いくつろぎを感じられる特別な空間となっています。

＜前庭の町家＞

大正時代に建てられた長屋の一角を改装した趣ある町家です。石畳の路地に面した表の戸を開くと、上品な前庭がゲストを迎え入れます。内部には自然光が差し込む中庭があり、どこにいても四季の緑を身近に感じられるのが特徴です。かつて炊事場として使われていた土間は、天井高を活かした開放的な寝室へとリノベーション。清々しい漆喰壁と石州瓦タイルの床が、夏はひんやり、冬は床暖房であたたかく、快適にご滞在いただけます。

＜角屋の町家＞

石畳の路地に並ぶ二戸一棟の長屋の一つを活用した大正時代に建てられ、間取りの一部が“角”のように突き出していることから「角屋（ツノヤ）」と名付けられています。前庭を望む土間の寝室は、天井高のある開放的な空間。漆喰壁の質感と相まって、和と洋が心地よく混ざり合う独自の空気感を醸し出しています。縁側と土壁に囲まれた昔ながらの和室と、ベッドを備えた洋風の土間が一つの建物の中に同居し、滞在者が二つの異なる雰囲気を味わえる魅力的な町家です。

■施設概要

施設名称： 奈良町宿 紀寺の家

所在地： 奈良県奈良市紀寺町779

客室数： 5室

定員： 各部屋最大3名

予約方法： 公式ホームページ、Airbnb、booking.comなどの予約サイトから予約可能

■参考URL

紀寺の家 公式サイト

SUUMOジャーナル掲載記事

■ 今後の展望

当社グループは、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、それに伴う構造的な人手不足を解決するために、主力の人材派遣紹介事業における「ヒューマンリソース」の提供に加え、専門ノウハウを活用した「アウトソーシング」、AI/RPA といった「インフォメーションテクノロジー」、障がいをお持ちの方の就労移行支援やサテライトオフィス運営といった「障がい者雇用支援」、専門性の高い通訳・翻訳を提供する「オンライン通訳・翻訳」、近年のインバウンド需要の高まりを見据えた外国人観光客向け「宿泊管理事業」などの多種多様なサービスを提供しています。 今後も、全てのステークホルダーの満足度向上のために邁進してまいります。

【CRGホールディングス株式会社 概要】

商号 CRGホールディングス株式会社

代表 代表取締役社長 小田 康浩

本社 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング37階

設立 2013年10月

資本金 452百万円 ※2025年9月末時点

従業員数 36名（アルバイト、契約社員含む）2025年9月末時点

事業内容 グループの経営方針策定、経営管理他

【株式会社オシエテ 概要】

商号 株式会社オシエテ

代表 代表取締役 米津 雅史

本社 東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZSMART代々木339

設立 2018年9月

資本金 76百万円 ※2025年9月末時点

事業内容 インバウンド向け宿泊施設運営（アパートメントホテル、民泊等）、インバウンド多言語対応サービス（観光案内、問い合わせ対応）、ビジネス通訳翻訳サービス

【株式会社スペースドットラボ 概要】

商号 株式会社スペースドットラボ

代表 代表取締役 藤岡 俊平

本社 奈良県奈良市紀寺町７７１-１

事業内容 町家宿泊施設「紀寺の家」の運営

