総再生6,800万回の運用事例を公開！ライスカレープラス、TikTok Shop大型カンファレンスに登壇

株式会社MUSCAT GROUP

ニッチトップ戦略に基づくブランドプロデュース事業を展開する株式会社MUSCAT GROUP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 遼、証券コード：195A）の連結子会社である株式会社ライスカレープラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：辻 馨）は、2026年2月18日（水）に開催される、TikTok Shopをテーマにしたオンラインカンファレンス「Discovery to Commerce 2026」に登壇することをお知らせいたします。

＜カンファレンス主催企業＞

株式会社マイクロアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：渡辺 健太郎）及び、連結子会社の株式会社UNIVERSE PULSE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：角谷 佳祐）

■カンファレンス概要

近年、SNS上の「発見」が購買につながる新たなECモデルが注目されています。

中でもTikTok Shopは、動画・ライブ配信を通じて視聴から購入までを一気通貫で実現するプラットフォームとして、大きな期待が寄せられています。一方で、マーケティング担当者からは「どう始めるか分からない」「成果につながらない」という声も多く聞かれます。

本カンファレンスでは、TikTok Shopを活用して最前線で成果を上げる企業が集結し、実践的なノウハウを共有することで、これからTikTok Shopに取り組む企業も、すでに活用している企業も、次の一手が見つかる内容となっております。

■ライスカレープラス登壇概要

登壇パート：Session10 (15:15～15:40)

テーマ：立上げ1年弱で総再生6,800万回！味の素AGFさまの事例から学ぶTikTok運用

登壇者：株式会社ライスカレープラス 代表取締役 辻 馨（つじ かおる）

登壇概要：TikTokは”バズって終わり”の時代から、購買や指名買いにつながる実践チャネルへと進化しています。本セミナーでは、実際に成果を出した「味の元AGF」さまの最新TikTok事例をもとに、短期間で成果を生む投稿設計・企画づくり・インフルエンサー活用のポイントを具体的に解説します。どんな動画がユーザーに刺さり、どのように視聴から購入へ導いたのか、明日から使える”勝ちパターン”を整理。TikTokを使った売上強化や認知拡大、ブランド育成を検討したい企業に向けて、実務者目線で分かりやすくお届けします。

■弊社登壇者プロフィール

株式会社ライスカレープラス

代表取締役

辻 馨（つじ かおる）

Instagram・X・TikTokなどSNSを活用したコミュニティマーケティングを主軸に、これまでに3,500社以上のSNS設計を支援。ファン／コミュニティを起点としたマーケティング戦略を得意とする。前職はプロスケーターとして活動。

お申し込みURL：https://demand-services.microad.jp/tiktok-conference-02?utm_campaign=Sales%20Tech%E9%83%A8%EF%BC%9A%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%93%E3%83%8A%E3%83%BC&utm_source=ricecurryplus#form(https://demand-services.microad.jp/tiktok-conference-02?utm_campaign=Sales%20Tech%E9%83%A8%EF%BC%9A%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%93%E3%83%8A%E3%83%BC&utm_source=ricecurryplus#form)

■プログラム

11:00 セミナー開始

11:05 Session1 TikTok Shop Japan（中井 利忠）

「2026年最新アップデートとプロダクトロードマップのご紹介」

11:35 Session2 株式会社UNIVERSE PULSE（藤田 純）

「ローンチから今までの実績からひも解く 2026年の『TikTok Shopを活用したマーケティング戦略』」

12:05 Session3 studio15株式会社（畠山 翔）

「クリエイターからみたTikTok Shopの世界／喜ばれる商品設計やセラーの特性を初公開」

12:30 Session4 株式会社TORIHADA（喜納 諒）

「支援開始1ヶ月でライブ配信同接10倍！累計1,000時間以上の配信で蓄積したノウハウを大公開」

12:55 Session5 GroupX株式会社（大久保 裕次郎）

「【化粧品メーカー事例公開】美容EC×TikTok Shopで“買い”を生む！集客から購入までを加速させる『売れる仕組み』の作り方」

13:20 Session6 株式会社ハックルベリー（神谷 真輔）

「TikTokShopのデータ連携はどうなっている!? バズに対応する受発注、在庫データ連携の最適解」

14:00 Session7 株式会社PLAN-B（細川 遥平）

「国内トップクラスの販売実績。公認パートナーが明かす、TikTok Shop×モールECの売上を底上げする『勝ちパターン』」

14:25 Session8 株式会社これから（志岐 大地）

「大手だけの独壇場ではない!? 中小企業が月商100万円を超えるためのTikTok Shop運営ノウハウ大公開」

14:50 Session9 株式会社GROOVE（藤田 敦也）

「TikTok Shopが切り開く コンテンツマーケティング時代のトータルEC戦略」

15:15 Session10 株式会社ライスカレープラス（辻 馨）

「立上げ1年弱で総再生6,800万回！味の素AGFさまの事例から学ぶTikTok運用」

15:40 Session11 Gastroduce Japan株式会社（若松 友貴）

「支援7社が日商40万突破！TSPとしての運営代行成功事例、ノウハウTIPS紹介」

16:05 Session12 株式会社メディアエイド（九島 遼大）

「SNS経由で月間売上3000万/採用100人超え！成功事例から学ぶ、TikTokの勝ち筋戦略とこれからの企業SNSのあり方とは」

16:30 Session13 株式会社コマースファクトリー（岡本 駿平）

「クリエイター活用だけじゃない！月商1000万円を超えた事例と売れる型を徹底解説！」

16:55 Session14 株式会社REECH（長谷川 孔介）

「売れているコスメは、インフルエンサーをこう使う：ヒットブランドの成功事例から学ぶROI最大化の裏側」

＜本セミナーに関するお問い合わせ先＞

株式会社ライスカレープラス セールス課 営業推進チーム 担当：伊藤、内野

詳細は下記リンクよりお問い合わせください。

https://ricecurryplus.co.jp/contact

【会社概要】

社 名：株式会社ライスカレープラス

所 在 地：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者：代表取締役 辻 馨（つじ かおる）

事業内容：SNSマーケティング事業、コンサルティング事業、DX支援事業

U R L：https://ricecurryplus.co.jp/

社 名：株式会社MUSCAT GROUP

所 在 地：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者：代表取締役 大久保 遼（おおくぼ りょう）

事業内容：ニッチトップ戦略に基づく各種ブランドプロデュース事業

U R L：https://muscatgroup.co.jp/