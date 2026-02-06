静岡・山梨・長野を巡るアウトドアサウナドライブプラン「速旅FUJI-ALPS SAUNA LOOP」販売開始について

一般社団法人静岡サウナ協議会

静岡サウナ協議会(静岡県静岡市、代表理事: 川井敏行)、山梨県アウトドア聖地化実現協会(山梨県甲府市、代表: 赤尾守敏)、信州サウナ同盟(長野県上田市、代表: 勝又健彦)は、このたび中日本高速道路株式会社の高速道路が定額乗り放題になる旅行商品「速旅」と連携し、アウトドアサウナ施設利用券がついたドライブプランを販売することになりました。

長野県、山梨県、静岡県 各県では、アウトドアサウナの実施に障壁となっていた「公衆浴場法施行条例」の改正(着衣による目隠し不要への規制緩和)が進められたことにより、自然資源を生かしたアウトドアサウナの取り組みが加速しています。本企画では、富士山・南アルプスを代表とした自然景観を有する静岡・山梨・長野3県のアウトドアサウナ施設を、高速道路を活用しながらととのいを求めて周遊する新しい旅のかたちを提案します。各地の個性豊かなアウトドアサウナ施設を巡り、スタンプラリーやデジタル企画を通じて、高速道路利用の促進と地域観光の活性化、さらにはアウトドアサウナ文化の醸成を目指します。

■商品名/料金/利用期間

速旅 FUJI-ALPS SAUNA LOOP～静岡・山梨・長野を巡るアウトドアサウナ利用券付ドライブプラン～(定額料金による高速道路の指定区間の利用とアウトドアサウナ施設の支払いに利用できる利用券が一体となったプラン)

プランは下記4つの中から選択して購入

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/143024/table/5_1_7485a91ff34d476687f42d3c555c655a.jpg?v=202602060321 ]

※上記料金には、4,000円分のアウトドアサウナ利用券が含まれております。

高速道路利用期間：2026年3月7日(土)～12月25日(金)のうち連続する2日間または3日間 ※繁忙期・三連休等を除く

アウトドアサウナ利用日：2026年3月7日(土)～12月25日(金) ※繁忙期・三連休等を除く

■対象エリア・参加サウナ施設（全12施設）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/143024/table/5_2_bc9fd22910b2b8d206c52120c8e3b58d.jpg?v=202602060321 ]

■商品内容・利用の流れ

本プランは、高速道路周遊パスと4,000円分のアウトドアサウナ利用券がセットになったお得なドライブ商品です。

１. サウナ施設の予約

静岡・山梨・静岡3県の対象12施設の中から利用施設を事前予約

（ドライブプラン利用の旨を施設へ伝達）

２. NEXCO中日本 速旅WEBサイトより商品購入（利用日前日まで受付）

中日本高速道路株式会社(NEXCO中日本)速旅WEBサイトより「速旅 FUJI-ALPS SAUNA LOOP～静岡・山梨・長野を巡るアウトドアサウナ利用券付ドライブプラン～」を購入 ※購入は2月9日より可能

・速旅 FUJI-ALPS SAUNA LOOP～静岡・山梨・長野を巡るアウトドアサウナ利用券付ドライブプラン(静岡県)掲載ページ

https://hayatabi.c-nexco.co.jp/setplan/detail.html?id=1185

・速旅 FUJI-ALPS SAUNA LOOP～静岡・山梨・長野を巡るアウトドアサウナ利用券付ドライブプラン(山梨県)掲載ページ

https://hayatabi.c-nexco.co.jp/setplan/detail.html?id=1187

・速旅 FUJI-ALPS SAUNA LOOP～静岡・山梨・長野を巡るアウトドアサウナ利用券付ドライブプラン(長野県)掲載ページ

https://hayatabi.c-nexco.co.jp/setplan/detail.html?id=1188

（速旅WEBサイトはこちら https://hayatabi.c-nexco.co.jp/ ）

３. 利用当日

施設で申込確認書を提示し、割引・特典を受けながらサウナ体験

■周遊促進企画：デジタルフォトビンゴについて

株式会社ハイスペック(静岡県三島市)が企画・制作する周遊コンテンツ「デジタルフォトビンゴ」を活用した周遊企画を実施します。

デジタルフォトビンゴは、指定されたスポットを巡り、写真を撮影してビンゴを完成させる「ゲーム×写真×観光」を融合した新しい周遊体験ツールです。

参加費：1人500円（参加者全員に「12施設限定オリジナルサウナステッカー」をプレゼント）

ビンゴ達成者の中から、抽選で限定サウナグッズをプレゼント。

また、本企画にて撮影した写真を活用したフォトコンテストを開催し、優秀作品には豪華サウナ

グッズをプレゼント。

詳細はこちら（https://photo-bingo.com/saunabingo/）

■周遊企画の継続実施に向けたクラウドファンディングの開始について

本企画を起点に、さらなるサウナ周遊企画の拡充を目指し、アウトドアサウナ文化の継続的な発信・地域連携強化に向けたクラウドファンディング(プラットフォーム：CAMPFIRE)を実施予定です。高速道路×アウトドアサウナ×地域観光を掛け合わせた 新たなモデルとして、今後も広域的な観光・ウェルネスツーリズムの創出に取り組んでまいります。

タイトル：長野・山梨・静岡｜県境を越える広域サウナ推進プロジェクト

実施期間：2026年2月6日(金)～4月28日(火) 目標金額：300,000円

クラウドファンディングページURL：https://camp-fire.jp/projects/917345/

■対象エリア図について

A.〈発着なし〉静岡県全域周遊 ２日間

B.首都圏→安曇野・掛川 ３日間

C.中京圏→安曇野・静岡西部 ２日間

D.〈発着なし〉静岡・河口湖周遊 ２日間

