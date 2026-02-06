【地域のHR・経営者の皆様へ】さまざまな組織の「つながり」を科学し、強いチームを共創する。JINEN株式会社への出資と連携開始のお知らせ

株式会社絶対そうしよ

本提携により、北陸地域の企業様が抱える「組織の硬直化」「若手の離職」「社内コミュニケーションの希薄化」といったHR課題に対し、「コミュニティ形成の技術」を用いた本質的な解決策の提供を開始いたします。

■ 背景：なぜ今、地域企業に「コミュニティ」の視点が必要なのか

労働人口の減少や働き方の多様化が進む中、これまでの「管理型の組織構造」だけでは、優秀な人材の定着や自律的なイノベーションを生むことが難しくなっています。 今、組織に求められているのは、メンバーが主体的に関わり、共感と成長が生まれる「居心地の良いコミュニティ（組織文化）」の構築です。

■ 地域のHR・組織開発をサポートする3つの取り組み

【実践セミナーのご案内】

- 「コミュニティ16分類」メソッドによる組織の可視化と改善 JINENが開発した学術的メソッドを活用し、貴社の組織状態を診断。経営層と現場の信頼関係の再構築や、部署を越えた「横のつながり」を強くする具体的な設計図を提示します。- 組織を活性化させる「つながり勉強会」の開催 地域の経営者やHR担当者が集まり、組織づくりについて学び合う「つながり勉強会」を毎月開催します。他社の事例を自社の組織運営に活かすための実践的なプラットフォームを提供します。- コミュニティマネジメントによる人材育成・採用支援 企業内に「コミュニティ」の視点を持ったリーダーを育成する講座を開講します。また、コワーキングスクエア金沢香林坊やIshikawa Innovation Baseのネットワークを活かし、地域内外の多様な人材と企業をつなぐ「関係人口」の拡大を支援します。

詳細・お申し込みはこちら：https://peatix.com/event/4815335

2026年2月13日（金）16分類で見る社員がやる気になる組織文化のつくり方 開催予定

受講者の平均満足度4.9のコミュニティ16分類勉強会を北陸初開催いたします。「コミュニティ16分類」を深く学び、実際の組織やコミュニティでどう活かしていくのかを具体的に学ぶ講座を開催いたします。

詳細・お申し込みはこちら：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3ikERnDa0G5vbw-bBCvJ8sJqNhOii01cy2Mf2VeCu5rP_Uw/viewform

2026年2月14日（土）コミュニティ16分類勉強会

【パートナー企業：JINEN株式会社について】

コミュニティ形成コンサルティング、コミュニティマネージャー育成研修など、組織・社会の「つながり」をDXとメソッドの両面から支援する専門家集団です。

URL：https://jinnen.co.jp/

【株式会社絶対そうしよ！について】

金沢を拠点に「コワーキングスクエア金沢香林坊(https://www.instagram.com/coworkingsquare/)」やスタートアップ支援拠点「Ishikawa Innovation Base」を運営。「変化と挑戦を肯定する世界」を目指し、地域の企業の課題解決を伴走型で支援しています。

URL：https://coworkingsquarekanazawa.com/

インスタ：https://www.instagram.com/ishikawainnovationbase/

