～企業間交流から新たな価値を創出～「ビジネスアイデア提案会2026」を開催します！

茨城県産業技術イノベーションセンター

茨城県産業技術イノベーションセンターでは、企業のイノベーション創出に向けて、県内中小企業と大手企業との交流を目的とした「ビジネスアイデア提案会2026」を開催します。

当日は、大手企業３社（日立建機株式会社、清水建設株式会社、NECスペーステクノロジー株式会社）のニーズに関する講演の後、その大手企業に対して中小企業が自社の技術シーズ等のポスター発表を行います。

報道各社におかれましては、当日現地にてご取材いただきますようお願いいたします。

前回開催の様子（2025年２月18日）大手企業による講演県内中小企業によるポスター発表