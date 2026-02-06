可能性を日々追いかけてスポーツに打ち込むすべての人々へ。自分らしさをつらぬくマルチなトレーニングウェア。2026年春夏新作登場

株式会社ニューバランス ジャパン

株式会社ニューバランスジャパン（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一）は、2025年より展開する、スポーツに打ち込むすべての人々に向けて、トップアスリートが求める機能性とニューバランスらしいエレガンスを取り入れたトレーニングウェアの新作を販売いたします。

本コレクションは、ニューバランス契約アスリート大谷翔平選手をはじめとする憧れのトップアスリートたちに近づくため、自分らしさをつらぬき、可能性を日々追いかけてスポーツに打ち込むすべての人に向け開発されたマルチなトレーニングウェアです。「For Intelligent Players. 流されない。それが自分のスタイル」というコンセプトの元、スポーツのシーンでもライフスタイルのシーンでも、動きやすく着心地の良い高い機能性を兼ね備えています。

2月6日（金）より、ニューバランス公式オンラインストア、その他ニューバランス取扱い店舗にて販売いたします。

※ニューバランスオフィシャルストアでの取り扱いはございません。

※商品ラインナップは各店舗により異なります。

「New Balance Training 2026 Spring/Summer」特設サイト

https://shop.newbalance.jp/lp-training-apparel.html

New Balance Training

ニューバランスの誕生したアメリカ東海岸や、スニーカーの素材のひとつであるスエード感などからイメージされる中間色を採用し、ニューバランスの持つエレガンスをシルエットやデザイン、カラーリングに取り入れています。スポーツシーンを快適にする吸汗速乾機能の「NB DRY（エヌビードライ）」を採用。ランニングやフィットネスシーンでも身体をドライにキープします。

Woven Track Jacket

品番：MJ61H33O

カラー：TNV(ネイビー)

サイズ：S～2XL

価格：9,350円（税込）

Woven Jogger Pant

品番：MB61397S

カラー：TNV(ネイビー)

サイズ：S～2XL

価格：8,250円（税込）

Graphic T-Shirt

品番：MT6145W6

カラー：SST(ホワイト)

サイズ：S～2XL

価格：4,950円（税込）

Woven Track Jacket

品番：MJ61H33O

カラー：YST(グレー),TNV(ネイビー),BK(ブラック)

サイズ：S～2XL

価格：9,350円（税込）

Woven Jogger Pant

品番：MB61397S

カラー：YST(グレー),TNV(ネイビー),BK(ブラック)

サイズ：S～2XL

価格：8,250円（税込）

Woven Hooded Jacket

品番：WJ61M2MG

カラー：SST(ホワイト),TNV(ネイビー),BK(ブラック)

サイズ：S～XL

価格：9,900円（税込）

Woven Jogger Pant

品番：WB61H30Y

カラー：SST(ホワイト),TNV(ネイビー),BK(ブラック)

サイズ：S～XL

価格：8,250円（税込）

Knit Track Jacket

品番：MJ61H8OV

カラー：TNV(ネイビー),BK(ブラック),SOT(ベージュ)

サイズ：S～2XL

価格：7,920円（税込）

Knit Wide Tapered Pant

品番：MB61V6M6

カラー：TNV(ネイビー),BK(ブラック),SOT(ベージュ)

サイズ：S～2XL

価格：7,150円（税込）

Knit Track Jacket

品番： WJ61O5C2

カラー：MCN(グリーン), BK(ブラック),SOT(ベージュ)

サイズ：S～XL

価格：7,920円（税込）

Knit Tapered Pant

品番：WB61376F

カラー：MCN(グリーン), BK(ブラック),SOT(ベージュ)

サイズ：S～XL

価格：7,150円（税込）

▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で10,000人の従業員を雇用し、2024年の世界売上は78億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

ニューバランスの詳細については https://shop.newbalance.jp/ ご覧ください。

▼ ニューバランス ジャパン公式Facebook：https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/

▼ ニューバランス ジャパン公式X @newbalance_jp：https://x.com/newbalance_jp

▼ 会員サービス「myNB」：https://shop.newbalance.jp/guide-mynb.html

【一般のお客様】株式会社ニューバランスジャパンお客様相談室 0120-85-7120